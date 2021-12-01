36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
36% украинцев считают намерения Владимира Зеленского популистским шагом, 20,7% – попыткой взять под контроль телеканалы, 17,5% – попыткой президента и его окружения самим стать олигархами, по 18% – шагом, который позволит стать Украине успешной, и искренним стремлением к справедливости.
Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)", - говорится в исследовании.
"Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы", - добавили авторы исследования.
"17,5% воспринимают это как попытку В.Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами", - свидетельствуют результаты опроса.
"По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украиной успешной, и это искреннее стремление к справедливости", - отметили авторы исследования.
В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
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Хто ці милі люди, як вони змогли дожити до віку коли можна користуватись телефоном?
ЗЕ-льоні кретіни !
@bamr69
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1 ч
Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !