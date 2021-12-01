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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) олигарх (1016) опрос (2618) КМИС (270) Закон об олигархах (119)

36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС

36% украинцев считают намерения Владимира Зеленского популистским шагом, 20,7% – попыткой взять под контроль телеканалы, 17,5% – попыткой президента и его окружения самим стать олигархами, по 18% – шагом, который позволит стать Украине успешной, и искренним стремлением к справедливости.

Таковы результаты опроса КМИС, проведенного 26-29 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Респонденты прежде всего воспринимают намерения по деолигархизации как популистские шаги, чтобы повысить рейтинг (так думают 36%)", - говорится в исследовании.

"Также 20,7% считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы", - добавили авторы исследования.

"17,5% воспринимают это как попытку В.Зеленского и его окружения переделить собственность и самим стать олигархами", - свидетельствуют результаты опроса.

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"По около 18% высказывают мнение, что это шаг, который позволит стать Украиной успешной, и это искреннее стремление к справедливости", - отметили авторы исследования.

36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС 01

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
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01.12.2021 15:21
+12
повторение истории

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01.12.2021 15:23
+12
Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
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01.12.2021 15:26
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Правила форума Совет форумчан
25% вважають його **********.
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01.12.2021 15:19 Ответить
не . ********** его считают 100% . просто некоторые считают что это положительное качество . типа свой своего не обидит
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01.12.2021 16:04 Ответить
Не понимаю, как можно сидеть на конвертах от олигархов, выполнять все их хотелки, но при этом быть ярым борцом с ними. Ну в квартале это можно было , но здесь ...... Бред зеленый да и только.
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01.12.2021 15:21 Ответить
Первые два пункта совершенно друг другу не мешают...
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01.12.2021 15:21 Ответить
і 5-й.
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01.12.2021 15:23 Ответить
Ітогі подвєдьом (с): 36+20,7+17,5=74,2% вважають ці дії негативними. 36,1% - регулярно дивляться Квартал 95 і Сватів з Папіком.
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01.12.2021 15:22 Ответить
хто ці 18 ті 18.1 процента?
Хто ці милі люди, як вони змогли дожити до віку коли можна користуватись телефоном?
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01.12.2021 15:23 Ответить
Зачёт!!!
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01.12.2021 15:27 Ответить
повторение истории

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01.12.2021 15:23 Ответить
Ну, прямо як в якомусь журналі, типу "Знайди 10 різниць"😄
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01.12.2021 15:39 Ответить
КАПЕЦЬ !!!!!!

ЗЕ-льоні кретіни !
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01.12.2021 16:57 Ответить
ФОТОГРАФІЯ місяця !
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01.12.2021 16:59 Ответить
Не люди , но не верю, что у нас 36% таких упоротых дебилов.Ибо как можно быть вассалом Бени, списать газовый долг Фирташу и Ахметке, простить штраф 4,5 ярда Кауфману, отдать весь энергоресурс страны Бени, но при этом как придурки одеть майку против олигархов. Презервативы лучше себе на член оденьте. чтобы больше такие идиоты не рождались.
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01.12.2021 15:26 Ответить
Як борется з олігархатом подивітся на Беню він замахнувся на 8 мільярдів .куб.м газу ,перед цим ВР списала борги Укрнафти які контролює олігарх. Вся ця "боротьба"нагадує рф ранього путіна ,де поділено на "правельних і неправельних"одним все в інших забрати телеканали.
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01.12.2021 15:29 Ответить
Боротися з олігархами,які висмоктують всі соки з багатої України, давно пора не подобаються вам політичні методи Зєлєні беріть знищення олігархів в свої руки.
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01.12.2021 15:45 Ответить
Только полному дебилу может нравиться,что зекрыса списывает долги и все ресурсы раздает именно олигархам -так что иди те в сраку с такими методами
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01.12.2021 16:39 Ответить
Критика повинна бути конструктивною,аргументованою і по адресу,емоції нічого не вирішують
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01.12.2021 17:03 Ответить
bamr


@bamr69

·
1 ч



Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !
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01.12.2021 15:45 Ответить
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01.12.2021 15:48 Ответить
ещ1 не один олигарх от вовиной борьбы , отсюда в бега не подался , зато простые люди бегут как чёрт от ладана
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01.12.2021 15:49 Ответить
Заклики до повалення існуючого уряду під час війни,це державна зрада. Одне пам'ятайте про події 1917-1921 роки,як Україна втратила державність,через внутрішні чвари.
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01.12.2021 15:51 Ответить
Зеле ничего не остается как реально громить олигархов. Иначе ему капец.
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01.12.2021 15:58 Ответить
Ему конец полюбому.
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01.12.2021 17:24 Ответить
скорее капец Украине
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21.12.2021 17:35 Ответить
Все четко, коррелирует. 18% это и есть упоротые фанаты "творчества" 95 квартала. Остальные могут менять свое мнение в зависимости от актуальных обстоятельств или воздействия пропаганды и агитации (помнится в совке даже журнал был "пропагандист и агитатор")
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01.12.2021 16:20 Ответить
Пардон, не 18% а 36,1%, что кстати очень печалит
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01.12.2021 16:24 Ответить
За что вы выбрали меня за что?(за пісюн! Ні?) зЕлю тролятт. https://m.youtube.com/watch?v=crhYzeoZ4lI
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01.12.2021 16:26 Ответить
кмису верим всегда.
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02.12.2021 01:55 Ответить
 
 