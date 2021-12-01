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Новости Экономика
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Экономический паспорт получат рожденные с 2019 года дети, аккумулированные средства будут инвестированы в облигации, - Устенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Экономический паспорт получат рожденные с 2019 года дети, аккумулированные средства будут инвестированы в облигации, - Устенко

Анонсированный президентом экономический паспорт получат родившиеся с 2019 года дети, ожидается, что к их совершеннолетию на персонифицированном счете накопится значительная сумма, а до этого средства будут инвестированы в ОВГЗ.

Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Еще идет обсуждение в рабочей группе при Офисе президента, однако, скорее всего, эти накопления будут созданы для детей, родившихся с 2019 года. Подобное перераспределение народного богатства решает целый ряд вопросов, и прежде всего такого важного, как восстановление социальной справедливости. Абсолютно меняется философия, которая взращивалась десятилетиями: народ страны имеет право на национальное богатство и он должен иметь возможность реализовать это право. Кроме всего прочего, это потенциально позитивно повлияет на улучшение демографической ситуации в Украине", – сказал Устенко

Он пояснил, что накопления будут аккумулироваться на персонифицированных счетах детей, доступ к ним можно будет получить по достижению совершеннолетия - с 18 лет, истратив на получение образования или покупку собственного жилья. "По расчетам Офиса, исходя из текущих цен и прогнозов на 2022 год, ставится задача, чтобы каждый собственник экономического паспорта по достижении 18 лет получил достаточно значительную сумму", – указал советник президента.

"Что касается источников финансирования соответствующего фонда, речь идет, прежде всего, о рентной плате. Вот почему так важно было принять во втором чтении законопроект 5600, который увеличивает ставки рентной платы", – пояснил Устенко, подчеркнув, что речь идет о перераспределении только части рентных платежей.

"Однако рента - один из источников. Другим источником станет часть приватизационных поступлений, часть средств от борьбы с контрабандой, со скрутками. Однако речь идет о части этих платежей", – отметил Олег Устенко. При этом он не смог уточнить, о какой части идет речь, указав также, что сумма таких начислений в 2022 году до сих пор обсуждается.

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"Президент настаивает на том, чтобы данные средства были инвестированы в финансовые инструменты с минимальными рисками. Таких инструментов не так много на финансовом рынке, поэтому в основном рассматривается вложение этих средств в облигации внутреннего государственного займа, так как они, например, в настоящее время имеют доходность выше инфляции и минимальные риски", – рассказал Олег Устенко.

При этом советник Зеленского допускает, что в дальнейшем круг инвестиционных инструментов может быть расширен. Механизмы управления таким фондом также обсуждаются. "Но однозначно, то, что всё будет абсолютно прозрачно и открыто", – подчеркнул он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+38
а народженні до 2019 "якісь не такі"?
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01.12.2021 15:24
+21
канешна не такие ))) ани ж радилися при папереднике)))))) фиг им порохоботам ! ))))
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01.12.2021 15:51
+18
Информационный вброс, пшик! пустышка . не применимая в реальности , но по мозгам лохторату поездить можно.
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01.12.2021 15:27
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а народженні до 2019 "якісь не такі"?
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01.12.2021 15:24 Ответить
А народженим до 2019 віддать "акумульвані" гроші треба раніше ніж 2035 рік.
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01.12.2021 15:28 Ответить
ну так, тут прийдеться не просто звиздіти, а робити...
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01.12.2021 15:30 Ответить


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01.12.2021 16:02 Ответить
То при папередниках!
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01.12.2021 15:34 Ответить
Як казала служка Третякова, "нєкачєствєнниє дєти".
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01.12.2021 15:48 Ответить
своих пусть для начала заведет, корова
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01.12.2021 15:56 Ответить
Ты шо, прикалываешься ?!
Как их на 34 000 растить ?!
Эта ж денех тока на бубльгум хватит...
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01.12.2021 15:58 Ответить
канешна не такие ))) ани ж радилися при папереднике)))))) фиг им порохоботам ! ))))
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01.12.2021 15:51 Ответить
мой старший при кровавом тиране родился, едва выкормили, воду мыть грели во дворе на лучине. Потом уже после 2014 легче стало. плохо что по 13 не успели купить, жалели)))
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01.12.2021 22:04 Ответить
абы было б за шо - то купили б... а так и жалеть не надо ... суета сует ! главное дети...
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01.12.2021 22:24 Ответить
конечно получат, просто наркоман не читал Конституцию.
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01.12.2021 16:17 Ответить
Життя на Землі почалося від найвеличнішого. До того часу не було нічого .
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01.12.2021 16:28 Ответить
З 2019-го почався "Золотий Вік" Зеленського - нова ера в житті України (ворогам не побажаєш) - нема бідності, корупції, олігархів
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01.12.2021 16:57 Ответить
так так же в писаниях и написано "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Найвеличнішого носился над водою" ))
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01.12.2021 17:42 Ответить
ну да, просто не качественные (с)
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01.12.2021 16:33 Ответить
и в ваучеры
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01.12.2021 15:26 Ответить
Все законы Зели через пол-года будут отменены.
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01.12.2021 15:26 Ответить
А зачем ждать целых полгода????
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01.12.2021 16:03 Ответить
Информационный вброс, пшик! пустышка . не применимая в реальности , но по мозгам лохторату поездить можно.
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01.12.2021 15:27 Ответить
за 18 лет либо ишак сдохнет либо шах умрет

@Хаджа Насредин
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01.12.2021 17:13 Ответить
ООО "МММ"? Тогда нужно привлечь Пушилина, нечего ему "прозябать" в ДНР.
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01.12.2021 17:56 Ответить
Не согласен. Совсем не пустышка, а возможность украсть дополнительные десятки (сотни?) миллионов долларов денег налогоплательщиков.
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02.12.2021 10:43 Ответить
Тобто якщо "кубишку" наповнюють рентні платежі, то це означає що не меньше 18 років Україна буде сировинною країною?
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01.12.2021 15:28 Ответить
***, Остап Бе ндв Васюках, в сравнении сегодня Зеленского в ВР, был просто опу ниже плинтуса. выглядел просто младенцем.
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01.12.2021 15:29 Ответить
)) к тому времени этими накопиченнями можно будет оплатить только просмотр в "дії" книжки-расскраски от "квартала - 2019".
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01.12.2021 15:33 Ответить
Це прямо Ельдорадо! Всім бабла! (Ні). Цирк, популізм та спроба відвернути увагу від держ. зради
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01.12.2021 15:38 Ответить
А чем мой ребенок хуже?
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01.12.2021 15:39 Ответить
А чем я хуже? И все мы? Мало батрачил, мало сулжили? Мало налогов платили? Или это не наша земля?
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01.12.2021 15:43 Ответить
Да вообще маразм от зеленых чертей.
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01.12.2021 15:46 Ответить
Він народився до початку правління Зеленського.
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01.12.2021 16:16 Ответить
Так этож как раз самые "зубожилые", по версии "Сук Нарида"?
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01.12.2021 18:50 Ответить
что-то вроде такого было и при ссср
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01.12.2021 15:41 Ответить
Да, в 25 лет можно было БЫ снять или при вступлении в брак (если раньше).... Союз недотянул до моего 25-летия))) пропали дэньги) непомню, 5 или 10тыс деревянных..
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01.12.2021 17:03 Ответить
Ми тут баблішко приберем, а виплачувать будуть вже не при нас!
Ну кльовий же план!
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01.12.2021 15:42 Ответить
Пока у клоуна-афериста остается хоть какой-то процент поддержки он будет генерировать лохотронские идеи, в надежде, что это хотя бы не даст его рейтингу опуститься до нуля.
Про рост речь уже, конечно же, не идет, тут уберечь бы оставшихся лохов от разочарования.
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01.12.2021 15:43 Ответить
Хороша ініціатива, очікуєм детальних цифр в законопроекті.
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01.12.2021 15:43 Ответить
Какие "паспорта"? Значит человек работает всю жизнь в этой стране, платит налоги и ему говорят:"денег на пенсии нет и пенсии тоже не будет"! А на эту чушь деньги найдутся? Всем заплатите и цыганам, и алкашам? Молодцы, так держать. Еще одно доказательство, что валить с этой страны надо, и там уже пенсию нарабатывать подальше от этого дурдома!
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01.12.2021 15:45 Ответить
А дети которые родились 31/12/2018 ущербные уроды?
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01.12.2021 15:52 Ответить
родившиеся до зеля-перзидентства?
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01.12.2021 17:06 Ответить
був і в мене сертифікат на тисячу до повноліття. Тільки грошей я так і не отримав.
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01.12.2021 15:54 Ответить
а я ж гаварила - второй сорт...а вы не верили ))) все дети, кто до 2019 - второй сорт !!!

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01.12.2021 15:57 Ответить
Так я не понял: в Облигации или в Аблигации? Бывает ведь что выгодно вкладывать в Манек разных... у которых анал-табу...
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01.12.2021 16:02 Ответить
Чергова лапша на вуха хохлів, бо українці вже давно бачать клоунаду.
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01.12.2021 16:02 Ответить
Я щось загубилася. То вони кажуть, що у мого покоління пенсії не буде, то що для новонароджених буде суцільний Кувейт і Емірати. Моя пенсія десь на повноліття цих дітей і припаде)). Доведеться здохнути на роботі. Господи, звідки ці дебіли на нашу голову?!
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01.12.2021 16:03 Ответить
Лохотрон, пенсию норм. начислить не могут, потому что все фонды разворованы. Все будет украдено ещё до того как эти средства сожрёт инфляция.
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01.12.2021 16:06 Ответить
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01.12.2021 16:17 Ответить
Городити таке?!! Це ж свідомо розпалювати у суспільстві протистояння. Якщо дитина народилась у 2018-му, то їй не дамо нічого. А от якщо після 2019-го, то дамо їй грошей. Клоунократія виходить на новий рівень.
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01.12.2021 16:19 Ответить
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01.12.2021 16:25 Ответить
Згадайте "Фонд благосостояния" Путіна-інструмент "законного" пограбування Росії! Зеленсський,як справний учень" копіює кроки свого кумира!
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01.12.2021 16:29 Ответить
шо опять облигации? опять на 95й квартал только смогут потратить ?
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01.12.2021 16:33 Ответить
В общем, финансовая пирамида на детях.
Верной дорогой идете, товарищи.
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01.12.2021 16:46 Ответить
А олігархі не змиряться з такою рентою бачите що влаштували на телеканалал бабло втрачають раніше вони подачки людям давали і вирищали про це на весь світ інша думка має право бути правда Бутусов
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01.12.2021 16:58 Ответить
За шістнадцять років або віслюк здохне, або лохторат докумекає, що їх знову має буть.
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01.12.2021 17:13 Ответить
Забота о нынешних и будущих внуков "слуг".
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01.12.2021 17:58 Ответить
Почему с ренты земли мы должны платить налог из которого будут получать процент чьи то дети, земля и ее недра принадлежат каждому украинцу , а те, кто добывают из недр земли газ и нефть не будут платить процент детям !? Весело придумал клоун..
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01.12.2021 18:39 Ответить
Мораль всех этих сказок одна- деньги мы выделим и ******* сейчас, а вам будет хорошо потом. Но, для того что бы было вам потом совсем хорошо, мы вынуждены поднять налоги.

Это мошенничество в особо крупных размерах, предварительный сговор, группа лиц... Ещё и во время войны и эпидемии ковид, *****!
За такое нужно расстреливать и вешать всех причастных...
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01.12.2021 18:44 Ответить
Пообещай коммунизм.
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01.12.2021 19:21 Ответить
Разобрался ли президент во всех тонкостях данной идеи, но можно просто и грубо посмотреть на монетарную составляющую обеспеченного совершеннолетия через 16 лет. Сейчас, якобы в ценные бумаги будущего благополучия, уйдет в основном инфляционная составляющая эмиссии НБУ. А если удасться привлечь реальные деньги, то не факт, что они доживут до своего совершеннолетия и не станут предметом соблазна какого- то из очередных поколений вороватых чиновников. Новому королю - новое платье. Плюс свита играет короля. И во власть они пришли за новыми деньгами. А где же настоящие деньги? Так вот же они - в мечтах юношей о собственной квартире и возможности получить достойное образование.
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01.12.2021 20:53 Ответить
А как же дети 1978-го года рождения?
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01.12.2021 21:29 Ответить
В Конституции сказано, что недра принадлежат Украинскому народу (статья 13), соответственно, и доходы от использования недр должны "капать" на счет каждого украинца.
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02.12.2021 09:53 Ответить
Чё вы нервничаете?
95 квартал ДОЛЖЕН каждый месяц выдавать НОВУЮ серию. А про старые - забудьте!
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02.12.2021 11:40 Ответить
 
 