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Новости Политика Украины
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Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов

Сегодня исполнилось три месяца с момента подписания совместной декларации президента США Д.Байдена и президента Украины В.Зеленского о немедленном разблокировании конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, беспрецедентно, что в текст совместной декларации президент США вписал тогда пункт о "немедленном разблокировании конкурса" в украинский государственный орган. Но еще более беспрецедентно, что пункт о немедленной разблокировке конкурса президент Украины не выполняет.

"Прошло 15 месяцев с момента увольнения главы САП Назара Холодницкого, и до сих пор антикоррупционная прокуратура не имеет полноценного руководства, проведение конкурса планомерно срывает Офис Президента. Это срывает нормальную работу Национального антикоррупционного бюро. Но даже невыполнение обязательств перед Байденом не пугает Зеленского", - отмечает Бутусов.

Журналист напоминает, что прошло 23 месяца с момента увольнения главы Государственного бюро расследований Трубы - и до сих пор не назначен новый руководитель. А исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев выполняет любые заказы Офиса Президента.

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"Такое ручное правосудие создано Зеленским для того, чтобы карать кого вздумается, и спасать от ответственности свое окружение. И об этом президент ничего не сказал в Верховной Раде", - резюмировал Бутусов.

Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Бо зеленський - звиздло.
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01.12.2021 15:45
+11
Ермак напевно недозволив
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01.12.2021 15:43
+8
ПреЗЕдент не тільки ******* простий український нарід, а ще й серйозних людей, наприклад - Байдена...
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01.12.2021 15:45
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Ермак напевно недозволив
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01.12.2021 15:43 Ответить
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (с)
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01.12.2021 16:05 Ответить
Это какой-то ПОЗОР ....
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01.12.2021 15:43 Ответить
Бо зеленський - звиздло.
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01.12.2021 15:45 Ответить
ПреЗЕдент не тільки ******* простий український нарід, а ще й серйозних людей, наприклад - Байдена...
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01.12.2021 15:45 Ответить
Доречі, Зеленського ніколи не посадять за злочини. Бо він прямо в суді покаже справку, що в нього тяжка психічна хвороба і він непідсудний. Не знаю, це для зелебобіків хороша чи погана новина.
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01.12.2021 15:49 Ответить
Байден - лох
В.Зеленський
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01.12.2021 15:46 Ответить
Зеленський не боїться Байдена, бо в нього крута підписка - сам *****. Доречі Єрмака приставили до Ссанича, щоб той не створив по своїй дебільності якоїсь незручності для кремля.
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01.12.2021 15:47 Ответить
Бубочка у нас саботажник всех процессов сближения с ЕС, НАТО и США. Я уверен, что только из-за его позиции Украина не стала внеблоковым союзником США.
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01.12.2021 15:48 Ответить
А деду Джо нравится,что его какой-то паяц разводит?
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01.12.2021 16:05 Ответить
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01.12.2021 16:10 Ответить
Как можно было профессионального пи...бола избрать Президентом? Как можно было дебила избрать?
Хотя вспомним наш "умнейший нарід" , хотел двигать Надю Савченко на Президента!
Где мозг у нар,іда??? Где?
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01.12.2021 16:10 Ответить
Ты прав. Нам нужен Президент олигарх, который всю жизнь во власти и знает как да что.
Олигархи ведь не воруют. Они все честным и тяжелым трудом заработали свое благосостояние.
Даже если это не так, то он уже точно наворовался и больше не будет этого делать!
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01.12.2021 17:01 Ответить
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01.12.2021 16:10 Ответить
Или Украинцы Велут зелю в тюрьму ,либо зеля нас в СССР 2-0
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01.12.2021 16:17 Ответить
Зеленському потрібно призначити психіатричну експертизу, по ходу ми маємо діло з патологічним брехуном!
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01.12.2021 16:24 Ответить
Бутусов умный мужик! Знает, когда нужно давить власть в Украине.
Все правильно. 2,5 года прошло, чего терпеть? Все на баррикады!
А 100 тысячное войско рашистов нам не помеха в поисках справедливости и истины именно сейчас.
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01.12.2021 16:57 Ответить
Где Мураев? Что он там плел про "внешнее управление", где оно?
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01.12.2021 17:46 Ответить
 
 