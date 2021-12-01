51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Введение в Украине военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы не поддерживают 58,1% граждан, 32,8% - поддерживают.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
"Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России В.Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий - так считают 51,6% респондентов против 35,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать", - говорится в исследовании.
"При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это - 58,1%", - добавили авторы исследования.
В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
це вже не лікується(
Зеврейская казачья песня.flv
Зачем вы обижаете говно?
Вперёд, друзья, вперёд!Пора настала.
Канун исхода празднует народ
Еврейское казачество восстало
В Биробиджане был переворот
В казачий круг собрались втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили талмуд
Никто не шёл на должность атамана-
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Лёву Презельмана
Он взял за это денег - Боже ж мой!
А есаулом выбрали мы Каца
За твёрдость духа и огромный нос.
Он в знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос!
Вот грянул бой! А шо ми можим зделать?
Кругом враги, а вдруг онги сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И вороных пришпорили коней
Мы мчались в тыл, как в поле чорный вихорь!
Решив, что смерть не люба казаку.
Как развевались пейсы наши лихо
Сплетаясь с гривой конской на скаку
Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоте и мыле,
А "казаки" не слухали приказ!
Тут вышел Кац: "Шелом, браты какзаки!
Кто в бой пойдёть представлю к орденам!"
А тот, кто откупился от атаки,
тот подвозить снаряды будить нам!"
Мы не сдались на уговоры эти -
Там пулемёт... А хто у нас герой?
Наш рабинович скрылся в лазарете,
Сказал, что ранен прямо в геморрой!
На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков огня свинцовый шквал.
Мы защищади нашего раввина -
Он бойко нам патроны продавал
Но враг силён и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз
Мы записались все в антисемиты
Так был решён еврейский наш вопрос
8 років тому
У этой замечательнной песни есть автор, известный поэт-песенник Я. Голяков (Яков Аббрамович Гольдштейн). Наиболее известная песня на его стихи - Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Песня исполнена верно, но не прозвучал самый первый куплет: "Еврейское казачество восстало/Чтобы решить еврейский же вопрос/ И над еврейской сечей прозвучало/ Азохен вей, агицим паровоз." Это сочинено в 60-е годы прошлого века
Вячеслав Кацнельсон
1 рік тому
Мне, еврею, обидеться на качественную хохму??? И вот вам вишенка без торта - в Финскую войну мой отец командовал кавэскадроном
що не так ?
люди вірно оцінили
так то не він здібний, то народ 13,5млн - ідіоти
наш дорогой ЗЕбеня ЗЕлич
После "не будет" - уже можно ставить точку.
Цей до Маскви точно дійде. В індівідуальному бізнес-джеті.
Нет! Этот президент должен полностью отбыть свой срок (во всех смыслах). Может быть это как-то прокачает умственные способности "мудрого народа".
В чем затея, точнее смысл, что более 50 % считают что будет вторжение.... Это тотализатор? В чем смысл опросов таких.
Точніше: "Зеленський не здатний!"
Само по собі це зе навіть памперси наповнити не в змозі.
35,9?? а де решта дупоголових?
я вже хвилюватися за них почав - дупоголові, їм з людьми жити складно.
До речі, Іловайськ чисто на совісті Каломойші, а Дебальцево підстава кацапів, які пообіцяли "зелений коридор", а самі тупо розстрілювали з кущів. Регулярна, до речі, армія РФ то робила. Про це вже сказано-переказано, писано-переписано, але ж ти іпануте, в тому й біда.
Опитувананя по заказу Кремля
Колись так Франція здалась Гітлєру у 1940 році без опору, щось сценарій дуже схожий
Більших товпо*пів я ще не бачив. Половина реально буде зустрічати війська Макшанії з квітами.
@Scythian357
·
2 ч
В ответ
@radiosvoboda
У рамках програми "Велике перемовництво". Емісар кремля чекіст Єрмак,який відсторонив це нещастя з посади президента схоже таки дотискає піднаглядного на скоєння найтяжчого та останнього злочину у його ганебному житті.
Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua
·
6 ч
!
@andrew_levus
: «Всі ці заяви Зеленського нас не стосуються! В Україні вже відбувся державний переворот! І ми є свідками цього. І цей переворот відбувся під керівництвом керівника Офісу Президента-Єрмака. Безпосередню роль у цьому ГКЧП бере і Татаров. Свою роль має і Смірнов».
https://twitter.com/i/status/1465987499025743874
Сидеть он будет в бункере, не в окопе.