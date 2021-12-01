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Новости Политика Украины Война
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война (46615) Зеленский (16511) КМИС (270)

51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Введение в Украине военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы не поддерживают 58,1% граждан, 32,8% - поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"Среди респондентов больше тех, кто считает, что в случае вторжения России В.Зеленский не способен будет эффективно сработать как Верховный главнокомандующий - так считают 51,6% респондентов против 35,9%, которые считают, что он способен эффективно сработать", - говорится в исследовании.

"При этом за введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск вдоль границы выступают 32,8% респондентов, не поддерживают это - 58,1%", - добавили авторы исследования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 65,9% украинцев негативно относятся к введению электронного голосования, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС 01
51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС 02
51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС 03
51,6% украинцев считают, что в случае вторжения России Зеленский не будет эффективным Верховным главнокомандующим, – опрос КМИС 04

В течение 26-29 ноября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
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01.12.2021 16:08
+44
35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати", Джерело: https://censor.net/ua/n3302780

це вже не лікується(
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01.12.2021 16:07
+40
Из него главнокомандующий как из говна пуля
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01.12.2021 16:08
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Правила форума Совет форумчан
35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати", Джерело: https://censor.net/ua/n3302780

це вже не лікується(
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01.12.2021 16:07 Ответить
дивлячись які цілі в опитаних.
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01.12.2021 17:32 Ответить
73% вважають що порошенко був абсолютно бездарним Верховним Головнокомандувачем!
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01.12.2021 21:37 Ответить
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01.12.2021 16:08 Ответить
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01.12.2021 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s


Зеврейская казачья песня.flv
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01.12.2021 16:38 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=crhYzeoZ4lI. Ця цікАвіша!
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01.12.2021 16:42 Ответить
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01.12.2021 16:44 Ответить
Из него главнокомандующий как из говна пуля
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01.12.2021 16:08 Ответить
ГАВНОкомандующий или ГЛАВнаркомандующий
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01.12.2021 16:39 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Зачем вы обижаете говно?
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01.12.2021 17:19 Ответить
Командувач сможет натянуть памперс за 45 секунд в случае тревоги? Если нет, ермак должен его потренировать. Иначе - быть беде.
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01.12.2021 16:09 Ответить
Еврейское казачество

Вперёд, друзья, вперёд!Пора настала.
Канун исхода празднует народ
Еврейское казачество восстало
В Биробиджане был переворот

В казачий круг собрались втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили талмуд

Никто не шёл на должность атамана-
Ведь атаман поскачет первым в бой.
Потом избрали Лёву Презельмана
Он взял за это денег - Боже ж мой!

А есаулом выбрали мы Каца
За твёрдость духа и огромный нос.
Он в знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос!

Вот грянул бой! А шо ми можим зделать?
Кругом враги, а вдруг онги сильней?
Свои ряды мы развернули смело
И вороных пришпорили коней

Мы мчались в тыл, как в поле чорный вихорь!
Решив, что смерть не люба казаку.
Как развевались пейсы наши лихо
Сплетаясь с гривой конской на скаку

Наш атаман догнал нас на кобыле:
"Я умоляю в бой вернуться вас!"
А кони были в перхоте и мыле,
А "казаки" не слухали приказ!

Тут вышел Кац: "Шелом, браты какзаки!
Кто в бой пойдёть представлю к орденам!"
А тот, кто откупился от атаки,
тот подвозить снаряды будить нам!"

Мы не сдались на уговоры эти -
Там пулемёт... А хто у нас герой?
Наш рабинович скрылся в лазарете,
Сказал, что ранен прямо в геморрой!

На нас врагов надвинулась лавина,
Ряды штыков огня свинцовый шквал.
Мы защищади нашего раввина -
Он бойко нам патроны продавал

Но враг силён и были мы разбиты
Едва успевши распродать обоз
Мы записались все в антисемиты
Так был решён еврейский наш вопрос
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01.12.2021 16:41 Ответить
кстати, еврейское казачество таки существовало, и более того, неслабо таки вставляло пистон всем желающим.
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01.12.2021 18:11 Ответить
Александр Бонк
8 років тому

У этой замечательнной песни есть автор, известный поэт-песенник Я. Голяков (Яков Аббрамович Гольдштейн). Наиболее известная песня на его стихи - Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой. Песня исполнена верно, но не прозвучал самый первый куплет: "Еврейское казачество восстало/Чтобы решить еврейский же вопрос/ И над еврейской сечей прозвучало/ Азохен вей, агицим паровоз." Это сочинено в 60-е годы прошлого века
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01.12.2021 23:33 Ответить
Позвольте с вами не согласится,евреи показали себя смелыми и толковыми солдатами во всех войнах.
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01.12.2021 18:16 Ответить
ЗЕ-ленский способен обосрать даже всех евреев мира
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01.12.2021 18:47 Ответить
Но таки сначала - обобрать.
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01.12.2021 19:08 Ответить
Це просто як кажуть євреї, "веселая песня для людей разных национальностей, понимающих юмор и самоиронию...Никакого антисемитизма не вижу.."

Вячеслав Кацнельсон
1 рік тому

Мне, еврею, обидеться на качественную хохму??? И вот вам вишенка без торта - в Финскую войну мой отец командовал кавэскадроном
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01.12.2021 23:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjN_Sd2oI
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01.12.2021 23:35 Ответить
Тепер ви розумієте чому Зєля так багато відпочиває? "А вдруг война, а я нєотдохнувший!"
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01.12.2021 16:11 Ответить
100 % це сцикло дремене з країни.
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01.12.2021 16:11 Ответить
Головний признак, що почнеться вторгнення - це коли Буба почне евакуювати свою родину. Це стосується і його слуг. Треба бути пильними і уважно стежити.
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01.12.2021 16:12 Ответить
А я чомусь думаю, що його родина перебуває поза Україною.
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01.12.2021 16:16 Ответить
Думаю запасний аеродром Оман - там він отримав гарантії і бабло, а також смотрящого від всб.
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01.12.2021 16:25 Ответить
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01.12.2021 16:11 Ответить
все по делам их...
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01.12.2021 16:17 Ответить
А чиє це опитування ? Мабуть кучми з зятем Пінчуком .
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01.12.2021 16:17 Ответить
ні, невісткою Пороха

що не так ?
люди вірно оцінили
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01.12.2021 16:46 Ответить
dust - zebil ?
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01.12.2021 23:12 Ответить
Він і зараз ні у чому не ефективний.
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01.12.2021 16:11 Ответить
Як то ні в чому? Ви подивіться, як він вміє брехати, як він вміє маніпулірувати, як він вміє своєчасно наобіцяти і якраз того, чого бажає нарід... Знає, що потрібно, але навіть і не думає цього робити.
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01.12.2021 16:25 Ответить
О так, брехати він неперевершений мастак. Це єдине, що він фахово вміє робити.
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01.12.2021 16:38 Ответить
"вміє брехати... маніпулірувати...наобіцяти"
так то не він здібний, то народ 13,5млн - ідіоти
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01.12.2021 17:25 Ответить
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01.12.2021 16:12 Ответить
"бурные аплодисметны, переходящие в овации",

наш дорогой ЗЕбеня ЗЕлич
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01.12.2021 16:49 Ответить
ВЕДИ ЗЕЛЕНСКИЙ ,НАС СКОРЕЕ В БОЙ ,МЫ ВСЕ С ТОБОЙ ,ВСЕ КАК ОДИН С ТОБОЙ !!!
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01.12.2021 16:13 Ответить
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01.12.2021 16:48 Ответить
Слишком длинный заголовок...
После "не будет" - уже можно ставить точку.
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01.12.2021 16:14 Ответить
35,9% ідіотів ще і досі є. Це якраз і є ті 73%, або близько 40% від усіх виборців, котрі за це недорозуміння голосували. Так що їм хоч кілок на голові теши. Нічого не міняється.
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01.12.2021 16:15 Ответить
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01.12.2021 16:18 Ответить
рейтинги зелю останнім часом б'ють таіпуть. І це - КМІСовські... А ще подивимося на ті, які рижа мразь проплачує...
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01.12.2021 16:20 Ответить
Не тільки Зеленський, але і весь його квартал, але нарід вумний, вибрав замість "95 десантної бригади" "95 квартал малоросів". Вони вас точно захистять, точніше, будуть розбігатися, хто в москву, а хто в Ростов, хто в Тамбов, а хто і в Донецьк чи Луганськ. Але наріду видніше, поприкалувалися?
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01.12.2021 16:22 Ответить
Буде воювати з баригою за корито, це ціль ж2.
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01.12.2021 16:38 Ответить
36 відсотків підуть воювати під командуванням зе-моніки-бубачькі-нелоха-оманскаго-95 .
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01.12.2021 16:22 Ответить
Та воно втече одним з перших і буде строчить відосікі з Оману чи Катару 😀
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01.12.2021 16:22 Ответить
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01.12.2021 16:34 Ответить
Бгого, Наполєон! Чєловєк і торт в адном ліце.
Цей до Маскви точно дійде. В індівідуальному бізнес-джеті.
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01.12.2021 16:58 Ответить
Клоун верховный это даже не смешно оно первое дрыстанет куда подальше с формулировкой "отступаем и сохраняем жизнь"...
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01.12.2021 16:36 Ответить
Почти полстраны всё еще идиоты...
Нет! Этот президент должен полностью отбыть свой срок (во всех смыслах). Может быть это как-то прокачает умственные способности "мудрого народа".
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01.12.2021 16:39 Ответить
И што?
В чем затея, точнее смысл, что более 50 % считают что будет вторжение.... Это тотализатор? В чем смысл опросов таких.
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01.12.2021 16:39 Ответить
Смысл в другом: "у разі вторгнення Росії В. Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний головнокомандувач"
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01.12.2021 16:45 Ответить
Згоден, але треба скоротити.
Точніше: "Зеленський не здатний!"
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01.12.2021 17:21 Ответить
Згоден. На державній посаді воно не здатне ані на що.
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01.12.2021 17:31 Ответить
Планировать боевые действия должен не верховный главнокомандующий, а генеральный штаб, их этому учили
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01.12.2021 16:39 Ответить
де ви, касапи, берете VPN, хер вас знає..
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01.12.2021 17:12 Ответить
Если это ко мне то кацапами в Беларуси называют староверов, которые двумя перстами крестятся. Я не такой
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01.12.2021 17:38 Ответить
Тереза Мей планирует операции или королева Великобритании
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01.12.2021 16:41 Ответить
Сейчас Борис, но сути не меняет
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01.12.2021 16:42 Ответить
"...35,9%, які вважають, що він здатний ефективно спрацювати" під керівництвом єрмака та куратора фсб.
Само по собі це зе навіть памперси наповнити не в змозі.
35,9?? а де решта дупоголових?
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01.12.2021 16:45 Ответить
73% відсотка це було від тих, хто прийшов на вибори. А від загальної кількості виборців- це десь і є біля 40%.
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01.12.2021 16:50 Ответить
добре що усі 73 знайшлись!
я вже хвилюватися за них почав - дупоголові, їм з людьми жити складно.
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01.12.2021 17:30 Ответить
А яким був ефективний головнокомандувачем Пєтрушка в боях Іловайськ і Дебальцево
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01.12.2021 16:51 Ответить
Ти, іпануте, головне вір, хужєнєбудет!
До речі, Іловайськ чисто на совісті Каломойші, а Дебальцево підстава кацапів, які пообіцяли "зелений коридор", а самі тупо розстрілювали з кущів. Регулярна, до речі, армія РФ то робила. Про це вже сказано-переказано, писано-переписано, але ж ти іпануте, в тому й біда.
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01.12.2021 17:18 Ответить
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01.12.2021 16:54 Ответить
Запровадження в Україні воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ уздовж кордону не підтримують 58,1% громадян, 32,8% - підтримують. Джерело: https://censor.net/ua/n3302780


Опитувананя по заказу Кремля
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01.12.2021 17:00 Ответить
Из среды гражданских были и великие полководцы выигрывавшие войны. Так что никто не знает, как все может обернуться. Путин тоже слабенький полководец, так что шансы равны.
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01.12.2021 17:00 Ответить
Пару примеров пожалуйста.
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01.12.2021 17:40 Ответить
Ну допустим, Маргарет Тетчер. Война за Фолкленды.
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01.12.2021 17:54 Ответить
Йой, Вова вже не Рейган а Тетчер?
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01.12.2021 17:56 Ответить
Ну, щеки надувать и делать воинственный вид многие умеют. А талантливый человек талантлив во всем.
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01.12.2021 18:02 Ответить
Она была премьером и по Конституции главковерхом, но это не значит что она планировала операции
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01.12.2021 18:03 Ответить
Страной фактически рулит Коломойский, и если Россия пообещает вернуть ему украденные активы на юге и востоке Украины, его шестерки в офисе и правительстве сделают все возможное для беспрепятственного блицкрига Путина. Вся Украина будет красной зоной.
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01.12.2021 17:01 Ответить
51,6% українців вважають, що у разі вторгнення Росії Зеленський не буде ефективним Верховним головнокомандувачем Джерело: https://censor.net/ua/n3302780

Колись так Франція здалась Гітлєру у 1940 році без опору, щось сценарій дуже схожий
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01.12.2021 17:01 Ответить
Це сталася ганебна помилка, замість преза обрали акробата, зараз 1 лютє, маю надію,, і ще е час,, для перевороту, Украіні потрібен президент, а не акробат.
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01.12.2021 17:02 Ответить
48,4% упоротых... это много...
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01.12.2021 17:09 Ответить
це очевидно. дуже сподіваюсь, що в нас є кому командувати воєнними діями. а це піздло-гнусяво говоряща голова
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01.12.2021 17:21 Ответить
Дивлячись з якого боку "неефективний". Для оборони не підходить, а "стать на калєні і перестать стрєлять" саме то.
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01.12.2021 17:36 Ответить
А 48,4%-и биті в голову?
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01.12.2021 17:47 Ответить
А зараз воно ефективне?
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01.12.2021 17:55 Ответить
Шо, 50% вважають шо Осел здатен повести ВСУ в бій?
Більших товпо*пів я ще не бачив. Половина реально буде зустрічати війська Макшанії з квітами.
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01.12.2021 17:58 Ответить
Правильно вважають. АЛЕ якось вони при цьому забувають про Верховного головнокомандувача Вальцмана, коли він, обійнявши посаду, намагався командувати особисто через Гелетея. Наслідки бачили всі. Кокаїнозалежний головнокомандувач - погано у будь-якому разі, але можна хоча б бути певними, що Бубочка і не намагатиметься щось робити самостійно, а лише, як і Петя, приїздитиме час від часу на фронт попіаритися, тоді як всю роботу виконуватимуть професіонали з Генштабу
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01.12.2021 18:03 Ответить
Буде застосовувати "убивчу" тактику, відводити війська за Київ, як колись Кутузов від Москви.
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01.12.2021 18:14 Ответить
35% та 32% це фактично його рейтинг у другому турі, якщо з'явиться досі невідомий кандидат )
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01.12.2021 18:19 Ответить
35% клинических идиотов єто слишком дохера.
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01.12.2021 18:34 Ответить
RedKatsingingontheroof


@Scythian357

·
2 ч



В ответ
@radiosvoboda

У рамках програми "Велике перемовництво". Емісар кремля чекіст Єрмак,який відсторонив це нещастя з посади президента схоже таки дотискає піднаглядного на скоєння найтяжчого та останнього злочину у його ганебному житті.
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01.12.2021 18:34 Ответить


Рух Опору Капітуляції


@rok_org_ua

·
6 ч



!
@andrew_levus
: «Всі ці заяви Зеленського нас не стосуються! В Україні вже відбувся державний переворот! І ми є свідками цього. І цей переворот відбувся під керівництвом керівника Офісу Президента-Єрмака. Безпосередню роль у цьому ГКЧП бере і Татаров. Свою роль має і Смірнов».
https://twitter.com/i/status/1465987499025743874
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01.12.2021 18:36 Ответить
Причем здесь Порох??? Купи новый календарь!
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01.12.2021 18:49 Ответить
Был президент зелеский, а будет гауляйтер зеленский! Какая разница?
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01.12.2021 18:50 Ответить
так думают не 51,6%, а 65,1%. опечатались....
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01.12.2021 18:51 Ответить
Он посадит 1 000 000 000 деревьев, каждый врач получит 22 000 , медсестра 13 000, каждый учитель ноутбук.

Сидеть он будет в бункере, не в окопе.
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01.12.2021 19:11 Ответить
Таки не буде.
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02.12.2021 03:05 Ответить
Громадська думка має підстави… Володимир Олександрович бугато метушиться… У випадку вторгнення порадиться з Єрмаком, а той порекомендує капітулювати, щоб «сахраніть жізні нашіх людєй»…
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02.12.2021 17:46 Ответить
В попередньому дописі треба « багато»…
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02.12.2021 17:47 Ответить
 
 