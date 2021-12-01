Заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным - это антиукраинское и антигосударственное действие, - Яценюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Прямые переговоры Зеленского с Путиным – это абсолютно неприемлемая, неправильная, антигосударственная идея, которая приведет исключительно к поражению украинских позиций.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Киевского Форума безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
Экс-глава правительства выступил категорически против любых прямых переговоров Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора.
"Это тот формат, который хочет Россия. Россия хочет отбросить полностью наших западных союзников и чтобы Украина с Россией осталась один на один. Дальше наши западные союзники скажут: "так это же было решение Украины, это же Зеленский сам захотел говорить один на один, значит, наша помощь им не нужна". И это именно та модель, о которой мечтает Путин", – объяснил Яценюк.
"О чем Зеленский хочет разговаривать с Путиным? Ему же Путин уже сказал, что не будет говорить о Крыме, а о Донецке и Луганске он будет говорить только на основании Минских соглашений в российском толковании. "Красные линии" он уже Зеленскому выставил – что Украина не может быть членом НАТО и ЕС", - добавил экс-премьер.
По его словам, если Зеленский хочет просто видео возможность встречи с Путиным – это не что иное, как реальный подрыв украинских позиций.
"Это вообще антиукраинское и антигосударственное действие - то, что заявил сегодня Зеленский, что он хочет прямых переговоров с Путиным", - подчеркнул Яценюк.
Напомним, 1 декабря в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну на Донбассе невозможно остановить.
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Дивна штука: про держпереворот Зеленський виявляється дізнався не від СБУ, а це СБУ дізнались про «переворот» від Зеленського під час ганебного прес-марафону.
Тоді хто злив цю інфу Зеленському? Може ФСБ через свого крота в оточенні президента?
Нижче - #інсайд від Володимира Ар'єва:
Подзвонив мені знайомий з СБУ, крізь сміх розповів історію. Коли закінчилась прес-конференція Зеленського, в офісі президента почали дзвонити в СБУ - давайте нам матеріали по держперевороту - хто, де, коли, НСРД ітд. Виявилось, що жодних (!) матеріалів в природі не існувало.
Крайнього знайшли швидко - начальника контррозвідки Руснака, якого указом Зеленського вчора звільнили, а вся контора на Володимирській зараз ламає голову щоб таке придумати за день, щоб врятувати президента і самим не виглядати ідіотами. Всі притомні розуміють, що це завдання з області ненаукової фантастики, тому намагаються начальству на очі не попадати. Але провадження довелося порушити, бо так сказали.
Далі. Оскільки професіональні братись за цю історію не хочуть, почали шукати вірних. Знайомий назвав одне прізвище, яке зараз реально розглядають на призначення замість Руснака. Я відмовився вірити і писати його тут не буду, але він наполягав, що це не жарт. Якщо це правда, то це дійсно не жарт і вкладається в послідовний розвал розвідувальних органів. Бо якщо ця особа робила все, що їй сказали і казала все, що написали в ТСК ВР по вагнерівцям, то очолити контррозвідку - зовсім не смішно, а ворожі розвідки розгуляються в Україні одразу, як відсміються. Сподіваюсь, цього не станеться. А ще сподіваюсь, що жарт, який розтягнувся на 2,5 роки, закінчиться якнайшвидше.
Мабуть, краще сьогодні на вулицю не виходити, бо СБУ хапатиме за руки перехожих, щоб призначити винними у завтрашньому «державному перевороті» Зеленського.
Джерело
"Пререверни ЗЕ-лю"
P.S. а, у Арсения Петровича отобрать билет Киев-Нью-Йорк с открытой датой и выдать камуфлет с турецкой, нет не Байрактара, а шаблю - ятаган!
України повнiстю поламати мiжнародний закон та хоче капiтуляцii всього Заходу, а не лише України, тому переговори повиннi бути колективними, всiх гарантiв Будапештського меорандуму. а одна шмаркля - це непорозумiння, а не переговорник вiд України
.
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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