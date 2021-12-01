Заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным - это антиукраинское и антигосударственное действие, - Яценюк

Прямые переговоры Зеленского с Путиным – это абсолютно неприемлемая, неправильная, антигосударственная идея, которая приведет исключительно к поражению украинских позиций.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Киевского Форума безопасности, экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Экс-глава правительства выступил категорически против любых прямых переговоров Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора.

"Это тот формат, который хочет Россия. Россия хочет отбросить полностью наших западных союзников и чтобы Украина с Россией осталась один на один. Дальше наши западные союзники скажут: "так это же было решение Украины, это же Зеленский сам захотел говорить один на один, значит, наша помощь им не нужна". И это именно та модель, о которой мечтает Путин", – объяснил Яценюк.

"О чем Зеленский хочет разговаривать с Путиным? Ему же Путин уже сказал, что не будет говорить о Крыме, а о Донецке и Луганске он будет говорить только на основании Минских соглашений в российском толковании. "Красные линии" он уже Зеленскому выставил – что Украина не может быть членом НАТО и ЕС", - добавил экс-премьер.

По его словам, если Зеленский хочет просто видео возможность встречи с Путиным – это не что иное, как реальный подрыв украинских позиций.

"Это вообще антиукраинское и антигосударственное действие - то, что заявил сегодня Зеленский, что он хочет прямых переговоров с Путиным", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что без прямых переговоров с Россией войну на Донбассе невозможно остановить.