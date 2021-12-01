Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главы министерств иностранных дел стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли к мнению, что Россия должна заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.
Генсек НАТО отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".
В то же время, Столтенберг отметил, что альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".
Во встрече глав МИД стран НАТО также приняли участие представители Грузии и Украины.
Пожалуйста, подождите...
вот если б один раз...без предупреждения... по нарушителям тишины и перемирия на линии разграничения и вне мест для отведенной техники... показательно и назидательно !!!
да не с нашим счастьем и главнокакбыкомандующим-несчастьем...
вот так она полная
Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает The Guardian.
Он напомнил, что принцип коллективной безопасности касается только стран НАТО, поэтому Украине - и Грузии при необходимости - придется использовать свою армию и в этом вопросе рассчитывать только на себя.
«НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», - отметил Столтенберг.
Как подчеркнул генсек НАТО, в случае военной агрессии со стороны России альянс сможет задействовать «широкий спектр» инструментов, включая санкции и политические запреты.