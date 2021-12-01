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Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг

Главы министерств иностранных дел стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли к мнению, что Россия должна заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет стоить России высокой цены, а также серьезных политических и экономических последствий", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.

Генсек НАТО отметил необходимость "проявлять бдительность и избегать эскалации".

В то же время, Столтенберг отметил, что альянс не вводит санкции против стран, однако "может быть платформой, на которой союзники смогут обсуждать экономические санкции, другие меры".

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Во встрече глав МИД стран НАТО также приняли участие представители Грузии и Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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А можна , спочатку заплатити, кацапією за 350 років поневолення України, приблизно 10 трильйонів доларів.
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01.12.2021 16:47 Ответить
Помста московитам за всі злочини проти України повинна стати національною ідеєю.
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01.12.2021 16:58 Ответить
Єдине,що зупинить московитів,це перспектива отримати зливу гробів на )(уйлостан,а для цього потрібна добре оснащена Армія + консолідоване українське суспільство, допоки в Україні гризня влаштована олігархами,)(уйло має шанс загарбати Україну,як загарбали московити УНР.
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01.12.2021 16:57 Ответить
"будь-яка агресія в майбутньому коштуватиме Росії дорого, а також матиме серйозні політичні та економічні наслідки", - зазначив Столтенберг. Ці наслідки це чергове сильне занепокоєння, даже сильне. І всьо.....
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01.12.2021 17:04 Ответить
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01.12.2021 17:05 Ответить
много раз предупреждать - привыкает рашка и не реагирует...
вот если б один раз...без предупреждения... по нарушителям тишины и перемирия на линии разграничения и вне мест для отведенной техники... показательно и назидательно !!!
да не с нашим счастьем и главнокакбыкомандующим-несчастьем...
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01.12.2021 17:11 Ответить
а что не всю цитату пишите?
вот так она полная

Украина получит технику и необходимую информацию, но защищать себя она должна сама, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что принцип коллективной безопасности касается только стран НАТО, поэтому Украине - и Грузии при необходимости - придется использовать свою армию и в этом вопросе рассчитывать только на себя.

«НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, которые обеспечат им возможность защищать себя. Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», - отметил Столтенберг.

Как подчеркнул генсек НАТО, в случае военной агрессии со стороны России альянс сможет задействовать «широкий спектр» инструментов, включая санкции и политические запреты.
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01.12.2021 17:20 Ответить
 
 