Международные партнеры за прямой диалог Украины с РФ, если он может принести мир, – Корниенко
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Международные партнеры поддерживают прямой диалог с Россией, если он может принести мир.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Так или иначе, а говорить с Россией напрямую придется. Наши партнеры поддерживают такой диалог, если он может принести конкретный результат. И этим результатом должен быть мир. Именно за него, а не за тот или иной формат переговоров, боремся мы и президент Зеленский", - прокомментировал Корниенко заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения прямых переговоров Украины и России для окончания войны на Донбассе.
Первый вице-спикер парламента считает "вполне логичным" этот месседж главы государства.
"Сейчас мы общаемся с РФ в Нормандском формате, где европейцы выступают посредниками. Но РФ упорно делает вид, что она – не сторона конфликта, а также посредник. В этом минус такого формата", - отметил Корниенко.
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Лживость Слуг нарИда превосходит всю совокупную мировую лживость.
Так же как их воровство и тупость.
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
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1. Забыть о Крыме.
2. Забыть о НАТО.
3. Забыть о ЕС
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