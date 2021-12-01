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Международные партнеры за прямой диалог Украины с РФ, если он может принести мир, – Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Международные партнеры за прямой диалог Украины с РФ, если он может принести мир, – Корниенко

Международные партнеры поддерживают прямой диалог с Россией, если он может принести мир.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Так или иначе, а говорить с Россией напрямую придется. Наши партнеры поддерживают такой диалог, если он может принести конкретный результат. И этим результатом должен быть мир. Именно за него, а не за тот или иной формат переговоров, боремся мы и президент Зеленский", - прокомментировал Корниенко заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения прямых переговоров Украины и России для окончания войны на Донбассе.

Первый вице-спикер парламента считает "вполне логичным" этот месседж главы государства.

Также читайте: Заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным - это антиукраинское и антигосударственное действие, - Яценюк

"Сейчас мы общаемся с РФ в Нормандском формате, где европейцы выступают посредниками. Но РФ упорно делает вид, что она – не сторона конфликта, а также посредник. В этом минус такого формата", - отметил Корниенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
кто у вас числится в партнерах - плешивый?
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01.12.2021 16:51
+31
Не надо никого обманывать. Никакие переговоры с Путиным не приведут к миру. Необходимо вводить новые и новые санации до полного расчленения России, необходимо НАТО приблизить до самых границ с Россией.
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01.12.2021 16:53
+25
"Міжнародні партнери з РФ, Беларуси, КНДР - за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, - Корнієнко"
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01.12.2021 16:59
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кто у вас числится в партнерах - плешивый?
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01.12.2021 16:51 Ответить
"Міжнародні партнери з РФ, Беларуси, КНДР - за прямий діалог України з РФ, якщо він може принести мир, - Корнієнко"
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01.12.2021 16:59 Ответить
Корниенко-брехун ! Ему соврать- 2 пальца обοςςατь.
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01.12.2021 17:03 Ответить
Відомо ж - "та сторона", та і ті видно всерйоз не сприймають.
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01.12.2021 18:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=crhYzeoZ4lI
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01.12.2021 16:51 Ответить
еще одно чучело бездоказательно ляпает языком. какие партнеры, конкретно?
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01.12.2021 16:52 Ответить
Теже партнеры что и по 1000 грн видели как раздавали
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01.12.2021 16:55 Ответить
Не надо никого обманывать. Никакие переговоры с Путиным не приведут к миру. Необходимо вводить новые и новые санации до полного расчленения России, необходимо НАТО приблизить до самых границ с Россией.
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01.12.2021 16:53 Ответить
Ви лядь там всі ідіоти!!!
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01.12.2021 16:55 Ответить
Та то вони по приколу!!!!!!!!!!!! А взагалі то вони ІДІОТИ!!!!!!!!!!
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01.12.2021 16:57 Ответить
Хтось чув про таке?????????Може макрон, та лука, а більше ні хто!!!!!! Тільки в групі з американцями і англійцями, і турки теж хотять, а так не ма про що говорити!!!!!! Не ма з ким говорити!!!!!!!!!
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01.12.2021 16:55 Ответить
Діалог з агресором і окупантом, який продовжує погрожувати? Про що ви будете спілкуватися з Путіним? Як красиво капітулювати і при цьому залишитися при владі?
Почитайте, Шурік історію спілкування і роздивляння очей Чемберлена і до чого це привело.
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01.12.2021 16:56 Ответить
Сосні Корнієнку слід повернутися в підземний перехід і далі грати на гітарі, як це він робив до свого "слугівства" а не втюхувати всяку муть.
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01.12.2021 16:58 Ответить
Попытки зебилов доказать, что пу- не }{уйло выглядят так:
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01.12.2021 16:59 Ответить
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01.12.2021 17:01 Ответить
"Зараз ми спілкуємося з РФ у Нормандському форматі, де європейці виступають посередниками. Але РФ наполегливо вдає, що вона - не сторона конфлікту, а також посередник. У цьому мінус такого формату". - Ідіоти. Пуйло вже не раз казало - що прямі переговори можливі - але не щодо донбасу чи криму. Щодо донбасу - пуйло хоче, щоб Україна вела прямі переговори з "Данецкам и Луганскам". А крим - для пуйла питання закрите. Про що нелох хоче вести переговори з пуйлом в такому випадку...
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01.12.2021 17:01 Ответить
Не надо ля-ля никто давно уже не говорит про наши односторонние переговоры с Россией. Поезд для Московии уже ушёл.
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01.12.2021 17:01 Ответить
Перемовини , якщо б були ,не між Україною та Росією, а між конкретними особами кгбистом -Путинім,та шоуменом Зеленським.
Ви уявляєте перемовини між пораненим шакалом (розпад СССР-рана, яка 30 років йому болить) та віслюком?Як не дрессуй віслюка, він тигром не стане.
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01.12.2021 17:07 Ответить
Вислюком СОВКОДРОЧЕРОМ : "не все так плохо было в СССР ", "какая разница"…………
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01.12.2021 17:26 Ответить
И, что кто то верит этому алкашу из под воротни?
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01.12.2021 17:07 Ответить
Список партнёров в студию. С их согласием.
Лживость Слуг нарИда превосходит всю совокупную мировую лживость.
Так же как их воровство и тупость.
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01.12.2021 17:17 Ответить
і що ви готові Путіну подарувати? про що вести перемовини? у них ціль знищити нас, у нас ціль щоб вони відіпалися.. про що тут вести перемовини взагалі? не трогайте нас будь ласка? ніяких перемовин, так як говорити немає про що. нарощувати армію, працювати з партнерами політиками, пресувати русню.
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01.12.2021 17:19 Ответить
канализацию прорвало что ли? что они несут?
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01.12.2021 17:26 Ответить
- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…
Марио Пьюзо "Крестный отец"
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01.12.2021 17:26 Ответить
Украине не нужны переговоры с Россией, Украине нужны судебные решения, Украине нужен мир по условиям международных норм, а не по условиям Кремля...
видно, как пытаются спасти положения, уговаривая общество отказаться от фундаментальных принципов, в которой независимость это одно из главных состояний...
переговоры, о которых говорит "большевик" Зеленский, это шаг к утрате независимости, крик о пощаде...
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01.12.2021 17:28 Ответить
Вот этот хохол-холуй офшорника, очередной его назначенец, очевидно, шо брешет заурядный, недалекий трепач.
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01.12.2021 17:30 Ответить


"щас кадык вырву" бубочка так не сможет
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01.12.2021 17:33 Ответить
А что, Россия заявляла о желании прямых переговоров? Я такого не слышал. О чем можно говорить с Землёй и Кулебой?
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01.12.2021 17:33 Ответить
Ідіоти! Цей діалог іде уже сторіччями!
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01.12.2021 17:39 Ответить
Мир любой ценой и нах никому не нужен! Чтоб жить потом в рабстве и чувствовать себя второсортным народом, как ЛДнровцы в роисси?
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01.12.2021 17:55 Ответить
Осел, давай я поїду домовлятись за мир з Макшанією. Як посцяти на зелену жабу.
Приїду тай скажу - виводьте війська з України, заплатіть компенсацію сімям загиблих, поверніть те що вкрали - тай будемо дружить. Але не зразу. Потрібен час. Років 100 можливо хватить.
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01.12.2021 18:05 Ответить
Не мир потрібен а Перемога! Вигнання орків з Донбасу та Криму.
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01.12.2021 18:07 Ответить
А чи готовий цей діяч в випадку загрози державі положити "живот на алтарь Отєчєства" чи тільки на стіл?
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01.12.2021 18:20 Ответить
"Гражданская война в Донбассе может быть остановлена только путем переговоров украинцев с украинцами, Россия не является стороной этого конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков".
Я ж говорил - никто с Бубой разговаривать не будет, он не контролирует ситуацию. А вот что будет дальше - очень интересно. Путен не нападэ. Все будет решаться внутри Украины. Зря Буба с Ренатом сцепился.
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01.12.2021 18:22 Ответить
Не виключено, що ця заява найвеличнішого неЛоха ********** - просто пропагандисьтський хід і намагання перевести увагу суспільства від його останніх зашкварів (вагнергейт, "днюха" єрмака, обсєр з "переворотом від ахметова", розвал монобільшості). А також намагання повернути собі рейтинги і сімпатії серед ватного табору - який зараз сидить в основному на каналах того ж ахметова і переходить на сторону мураєва і Разумкова.
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01.12.2021 18:32 Ответить
готовятся к договорнякам с куйлом, а он взамен многое потребует, если не все свои хотелки
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01.12.2021 18:38 Ответить
"а он взамен многое потребует"
1. Забыть о Крыме.
2. Забыть о НАТО.
3. Забыть о ЕС

Это, как, много?
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01.12.2021 19:01 Ответить
а сам как, не понимаешь?
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01.12.2021 19:04 Ответить
что оно несет??????????
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01.12.2021 19:08 Ответить
Тут з операцією з вагнерівцями неможливо найти кінці хто її злив, типу Зе чи Єрмак ''нє прі дєлах'', а що можна очікувати від зустрічі тет-атет Зе і Путіна?... Знов думає ''дурку включити'' ніби він там ''ні ухом ні рилом''!...
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01.12.2021 20:29 Ответить
https://turboportal.net/2226-o-bozhe-chto-ty-nesesh-toni-stark.html
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01.12.2021 21:27 Ответить
Диалог с агрессором только через прицел автомата
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01.12.2021 21:32 Ответить
шура балаганов
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01.12.2021 22:10 Ответить
Які парнери? Корнієнко, брудний алкаш, перелічуй давай партнерів.
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01.12.2021 22:31 Ответить
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02.12.2021 00:22 Ответить
 
 