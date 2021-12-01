Блинкен об угрозе вторжения РФ в Украину: Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге"
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Страны НАТО готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины.
Об этом заявил в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готово усиливать свой восточный фланг", - заявил он на пресс-конференции, комментируя итоги встречи глав МИД Североатлантического альянса в Риге.
Блинкен отметил, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.
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