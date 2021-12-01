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Блинкен об угрозе вторжения РФ в Украину: Страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Блинкен об угрозе вторжения РФ в Украину: Страны НАТО готовы усилить присутствие на

Страны НАТО готовы принимать меры против России, если эта страна пойдет на агрессию против Украины.

Об этом заявил в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готово усиливать свой восточный фланг", - заявил он на пресс-конференции, комментируя итоги встречи глав МИД Североатлантического альянса в Риге.

Блинкен отметил, что Вашингтон предупреждал российскую сторону о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.

Читайте также: Россия подготовила планы агрессивных действий против Украины, - Блинкен
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До сраки нам ваша присутність,якщо ви вже заявили, що захищать не будете.
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01.12.2021 16:54 Ответить
"Захистник", а ти з Іспанії тут гундиш про захист, чи з під проксі?
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01.12.2021 16:59 Ответить
Іспанія в НАТО телепню. Вивчи методичний матеріал і гавкай бажано з під проксі України
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01.12.2021 17:05 Ответить
Яка тобі різниця з того? Громадянство зберігаю.А де живу,то моя справа.
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04.12.2021 10:32 Ответить
Ерефію може стримати тільки наявність баз НАТО в Україні. В іншому випадку стримування можливе тільки за умови здачі інтересів України. А це зрада.
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01.12.2021 16:56 Ответить
"НАТО готове посилювати свій східний фланг". В том и проблема, что благодаря зебилам (в т.ч.) Украина восточным флангом НАТО пока не является.
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01.12.2021 17:06 Ответить
А в бункере давно готовят очередной залп сероводорода. Весь мир содрогнется от залпа плешивого рашенфюрера.
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01.12.2021 17:28 Ответить
Мистер Бликнин, докладываю: в Мариуполе тихо, если об артиллерии. И не просто тихо, а даже скорые не воют, что ранее было почти закономерно.
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01.12.2021 17:30 Ответить
Но далее, на северо-восток по линии, похоже что не особо тихо
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01.12.2021 17:57 Ответить
Вполне вероятно. Я докладывал только о Мариуполе.
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01.12.2021 18:01 Ответить
Возможно разведка разглядела там припрятанные хлеб-соль ...
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01.12.2021 18:14 Ответить
Разве что...
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01.12.2021 18:22 Ответить
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01.12.2021 18:26 Ответить
Тим часом російські сателіти- талібан та іран почали перестрілку на кордоні:

https://mil.in.ua/uk/news/taliby-vedut-bij-z-prykordonnykamy-iranu/
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01.12.2021 18:33 Ответить
 
 