В случае российского вторжения в Украину США введут жесткие ограничительные меры, от которых раньше отказывались, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались. Это произойдет в том случае, если РФ решится на вторжение в Украину.
Об этом заявил в среду глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.
Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий".
При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя минские договоренности.
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лапотник. вы уже проиграли. смиритесь.
Даже, сраному Аэрофлоту ничего не можете сделать. Как летал в оккупированный Крым, так и летает, при этом преспокойно летая в Америки, Европы.....
По нормальному КАК МИНМУМ США должно было УЖЕ предоставить Украине тысячи танков, самолетов и прочее, прочее. А так США сказали ******** - мы порубим слегка экономику. Но всякие прокладки остануться.
Если джавелины ДУЛЯ, так может вернуть обратно ?
будет свирепая озабоченность !!!
Какая информативная новость. То есть Путина как бы подталкивают к мысли, что при вторжении последуют именно новые санкции, а не какая-либо силовая поддержка. Ну и организуют США в случае боевых действий эвакуацию части населения, как в Афганистане. А там сменится в стране правительство, которое попросит снять с России все действующие санкции. И дальше вступление в союзное государство. Шах и мат.
Оскільки конфіскація особистого чорного бабла це дуже інтимна тема, то американці навіть вслух це не називають, поки не прийде час діяти, щоб не підвищувати і так високі ставки в геополітичній грі. А по відповідним каналам могли і озучити чітко.