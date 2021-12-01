Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, у нее нет права голоса, - Кулеба

Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в дискуссиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На наш взгляд, итоги саммита НАТО в Мадриде должны не только описать реакцию союзников на новые вызовы и угрозы, но и установить руководящие принципы, которые могут помочь им выполнить решение саммита в Бухаресте по поводу возможного членства Украины", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в соответствующих дискуссиях.

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"Любые предложения России обсудить с НАТО, США или любой другой страной, любые так называемые гарантии того, что Альянс не будет расширяться на восток, незаконны", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что лучшей гарантией безопасности для России был бы вывод своих войск с территории Украины, прекращение агрессии против Украины и, таким образом, нормализация отношений с Западом "вместо тянуть Европу назад во времена холодной войны".

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