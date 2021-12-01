РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16665 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
2 444 22
война (46615) НАТО (8920) Россия (91213) Кулеба Дмитрий (2623)

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, у нее нет права голоса, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, у нее нет права голоса, - Кулеба

Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в дискуссиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На наш взгляд, итоги саммита НАТО в Мадриде должны не только описать реакцию союзников на новые вызовы и угрозы, но и установить руководящие принципы, которые могут помочь им выполнить решение саммита в Бухаресте по поводу возможного членства Украины", - отметил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права голоса в соответствующих дискуссиях.

Читайте также: Страны НАТО ответили на призыв Украины по сотрудничеству в военно-технической сфере для сдерживания РФ, - Кулеба

"Любые предложения России обсудить с НАТО, США или любой другой страной, любые так называемые гарантии того, что Альянс не будет расширяться на восток, незаконны", - подчеркнул министр.

Кулеба добавил, что лучшей гарантией безопасности для России был бы вывод своих войск с территории Украины, прекращение агрессии против Украины и, таким образом, нормализация отношений с Западом "вместо тянуть Европу назад во времена холодной войны".

Также читайте: Главы МИД стран НАТО предупреждают, что любая агрессия будет дорого стоить России, - Столтенберг
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Нам своє робити. Полізуть - будемо битися, що робити. Тільки нехай зауважать, що зараз не 14-й. Армія відновлена, союзники є, та ще й серйозні хлопці. Втрати кацапів чекають грандіозні. Адіннарот буде здивований.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:24
+4
Проте у Росії є зелені лялькі-маріонетки кремлівського балагана !!!))))
показать весь комментарий
01.12.2021 17:20
+4
Якби лише його,в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість ,на жаль !!!)))
показать весь комментарий
01.12.2021 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та якби й був-хтоб у лапатних свиней запитував...
показать весь комментарий
01.12.2021 17:19 Ответить
Ложили они на права других. Нужна очень сильная армия а вместо нее дебилы выбрали писюаниста.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:08 Ответить
Чи бачиш у лвпатнiх свиней є ЯЗ і гіперракети, яких у США немає. Тому у лапатніх свиней є голос, до якого США прислухаються. Зараз Байден запросив про чергову розмову з Кремлем
показать весь комментарий
01.12.2021 19:37 Ответить
Байден? Смешно. ***** твоё из кожи вон лезет Байдену ботинки целовать
показать весь комментарий
01.12.2021 19:45 Ответить
Новини читай, дурком не будеш) Байден на розмову запросив, тема, напруга на кордонi України

Washington Post:
11/30/2021 Biden and his aides are preparing

fora virtual conversation with Putin in Decemb
er
показать весь комментарий
01.12.2021 20:21 Ответить
Проте у Росії є зелені лялькі-маріонетки кремлівського балагана !!!))))
показать весь комментарий
01.12.2021 17:20 Ответить
Є в них голос Д'єрмака.. на жаль.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:22 Ответить
Якби лише його,в Україні кремлівських гнид несчисленна кількість ,на жаль !!!)))
показать весь комментарий
01.12.2021 17:24 Ответить
Нам своє робити. Полізуть - будемо битися, що робити. Тільки нехай зауважать, що зараз не 14-й. Армія відновлена, союзники є, та ще й серйозні хлопці. Втрати кацапів чекають грандіозні. Адіннарот буде здивований.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:24 Ответить
Адиннарот рабССийский- це старший раб, смотрящий Золотой Орды, .. к Руси-Киеву примазываются, но всеравно лезут в Украину-Русь убивать .. поэтому в Украине такие богатые черноземы ..
показать весь комментарий
01.12.2021 17:58 Ответить
Ещё пару лет и зескот сделает армию образца 14 года
показать весь комментарий
01.12.2021 19:09 Ответить
Вона без права голосу може задушити Україну за допомогою вибору 73%-ів.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:32 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 18:15 Ответить
А в Украине насчёт СП2 голос есть?
показать весь комментарий
01.12.2021 18:31 Ответить
А у ***** твоего? Тормозят трубу всем миром
показать весь комментарий
01.12.2021 19:47 Ответить
Нет права голоса? Чё серьёзно?
показать весь комментарий
01.12.2021 18:41 Ответить
Кулеба не нюхает, а курит что-то очень запретное, которое хотят разрешить.
показать весь комментарий
01.12.2021 18:45 Ответить
Челдон Путлер еще месяц назал быдлу рюсскава мира сказал...мы обсерон и подлодка Курск в ЖО...
показать весь комментарий
01.12.2021 19:04 Ответить
Мавзолейное бараны... срочно ********* на сцену..она вам точно скаже... Новороссия Путлера от Харькова до ОДЕССЫ ....сдохла Порошенко поставил РАБссию на ОТСОС....
показать весь комментарий
01.12.2021 19:07 Ответить
этот масенький британский кораблик разнесет РАБссию двумя залпами....
показать весь комментарий
01.12.2021 19:10 Ответить
Путіну не треба право голосу. Досить пообіцяти НАТО напад на Україну і НАТО самі без всякого російського права відмовляться від запрошення України. Просто НАТО не потрібна війна на своїх кордонах.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:51 Ответить
 
 