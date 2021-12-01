Страны НАТО ответили на призыв Украины по сотрудничеству в военно-технической сфере для сдерживания РФ, - Кулеба

Страны-члены НАТО ответили на призыв углублять сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы РФ, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для нее.

Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег мене на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Украина с каждой страной обсуждает, какой конкретно взнос она может сделать в пакет сдерживания.

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