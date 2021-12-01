Страны НАТО ответили на призыв Украины по сотрудничеству в военно-технической сфере для сдерживания РФ, - Кулеба
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Страны-члены НАТО ответили на призыв углублять сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы РФ, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для нее.
Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег мене на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что сейчас Украина с каждой страной обсуждает, какой конкретно взнос она может сделать в пакет сдерживания.
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раньше мир создавал антигитлеровскую коалицию,
сегодня он создает антипутинскую.
как говорил в свое время сэр Уинстон Черчиль, "Фашисты в будущем, будут называть себя антифашистами"
1 декабря 2021 г.
https://youtu.be/g90MiYq9lVc
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин совершит стратегическую ошибку, если предпримет военные действия для расширения своей территории.
Надев шлем с бронежилетом и проехавшись на танке, она предупредила: ее страна "выступит против злонамеренных действий РФ". Такой "трюк" многим напомнил сцену с экс-премьером Маргарет Тэтчер 35 лет назад, которую сфотографировали на основном боевом танке британской армии Challenger. Об этом сообщает The Times
Отмечается, что Трасс на танке проехалась в Эстонии всего в нескольких милях от границы с Российской Федерацией. Там глава МИД навещала "сотни готовых к бою" британских солдат, которые базируются недалеко от Таллина.