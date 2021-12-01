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Новости Политика Украины
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Страны НАТО ответили на призыв Украины по сотрудничеству в военно-технической сфере для сдерживания РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Страны НАТО ответили на призыв Украины по сотрудничеству в военно-технической сфере для сдерживания РФ, - Кулеба

Страны-члены НАТО ответили на призыв углублять сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, отправлять четкие сигналы РФ, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для нее.

Про це повідомив міністр закордонних справ. України Дмитро Кулеба на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО в Риге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере, и, второе, отправлять четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, третье, работать над санкциями. На всех этих трех треках происходит очень динамичная работа. Это то, что я сегодня услышал, это ответ коллег мене на данный момент устраивает, мы продолжим работать с ними над формированием этого пакета сдерживания", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что сейчас Украина с каждой страной обсуждает, какой конкретно взнос она может сделать в пакет сдерживания.

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чим відповіли?
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01.12.2021 17:39 Ответить
водой
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01.12.2021 19:10 Ответить
Пане міністре,найкраща відповідь країн НАТО - це якнайшвидше надання Україні🇺🇦 ПДЧ з наступним повноправним членством. Інше все - бла-бла-бла.
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01.12.2021 17:41 Ответить
Краще було б прочитати офіційну відповідь країн НАТО, а не фантазії Кулеби...
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01.12.2021 17:54 Ответить
Как ответили? Указали направление куда пойти?
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01.12.2021 18:02 Ответить
символично однако.
раньше мир создавал антигитлеровскую коалицию,
сегодня он создает антипутинскую.
как говорил в свое время сэр Уинстон Черчиль, "Фашисты в будущем, будут называть себя антифашистами"
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01.12.2021 18:06 Ответить
ну, видать, вин там гарно отсношался, шо даже помощь пообещали, шобы потом опять сношать
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01.12.2021 18:07 Ответить
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01.12.2021 18:08 Ответить
Глава МИД Британии проехалась на танке в Эстонии и предостерегла Путина от наступления на Украину (Видео)
1 декабря 2021 г.

https://youtu.be/g90MiYq9lVc

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин совершит стратегическую ошибку, если предпримет военные действия для расширения своей территории.
Надев шлем с бронежилетом и проехавшись на танке, она предупредила: ее страна "выступит против злонамеренных действий РФ". Такой "трюк" многим напомнил сцену с экс-премьером Маргарет Тэтчер 35 лет назад, которую сфотографировали на основном боевом танке британской армии Challenger. Об этом сообщает The Times
Отмечается, что Трасс на танке проехалась в Эстонии всего в нескольких милях от границы с Российской Федерацией. Там глава МИД навещала "сотни готовых к бою" британских солдат, которые базируются недалеко от Таллина.
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01.12.2021 18:31 Ответить
 
 