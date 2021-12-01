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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) свобода слова (1158)

Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова, - Аваков

Власти должны адекватно реагировать на акции протеста граждан и не использовать их как основание для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова.

Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского Форума по безопасности в среду в Киеве.

"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова или закрыть очередные телеканалы или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий", - сказал он.

Арсен Аваков подчеркнул, что в демократическом обществе существуют разные мнения, которые нужно уважать, и демократия всегда предполагает баланс.

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"Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться", – отметил экс-глава МВД.

Говоря о вопросе войны, Арсен Аваков выразил мнение, что это дело каждого гражданина, поскольку речь идёт о защите своего права на свободную и достойную жизнь.

"Война это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идёт на войну, бросает свою мирную жизнь и идёт защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", - сказал он.
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Топ комментарии
+14
Кому-кому ,но не Авакову мудаку это свистеть ..
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01.12.2021 17:39
+11
Как би Аваков сам наказував поліції жорстко діяти проти мітингувальників.
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
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01.12.2021 17:43
+8
О, рюкзаковичь сабаков озвався
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01.12.2021 17:40
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Власть которая начинает притеснять СМИ, войну с журналистами...плохо заканчивает.
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01.12.2021 17:39 Ответить
они свои СМИ притеснять не будут
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01.12.2021 17:41 Ответить
г+г это сми? кто его смотрит? заметили, что уже 3 года нет рейтингов телеканалов. а раньше постоянно публиковали.
сейчас у людей тупо нет телевизоров в домах. за ненадобностью
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01.12.2021 17:51 Ответить
То так здається, новини по ТВ дивляться близько 70% населення, а якщо не по ТВ то ці ж сюжети на ютубі.
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01.12.2021 18:11 Ответить
в селах есть телевизоры
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01.12.2021 22:56 Ответить
наталка мосейчук, Наєм, лещенко, скрипін, іванов не виглядають притєсньонними)
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01.12.2021 17:42 Ответить
это продажные....вторая древнейшая.
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01.12.2021 17:43 Ответить
первая. проституция. политика и журналистика просто синонимы.
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01.12.2021 17:53 Ответить
может они ущемленные?
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01.12.2021 17:43 Ответить
Обделенные должностями и зарплатами!
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01.12.2021 17:44 Ответить
Кому-кому ,но не Авакову мудаку это свистеть ..
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01.12.2021 17:39 Ответить
и уж не тебе
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01.12.2021 17:43 Ответить
При чём здесь уж ,мудак Аваков а ни уж ..
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01.12.2021 17:47 Ответить
уж ни при чем. при чем ты.
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01.12.2021 17:49 Ответить
Ты мне не тыч ,сукин ты сын ,я с тобой курей ни пас ...
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01.12.2021 17:50 Ответить
Это верно, курей я ни пас. И как оно?
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01.12.2021 18:10 Ответить
аваков или его ш*ю*ка - разлогинься...
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02.12.2021 08:50 Ответить
Менти -не люди ,чи не так ,Фейсбукич???))))
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01.12.2021 17:47 Ответить
Ну не совсем верно цитируешь Авакова ,там речь шла о МУСОРАХ ...
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01.12.2021 17:48 Ответить
О, рюкзаковичь сабаков озвався
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01.12.2021 17:40 Ответить
"в якій потім житиме" -
визначальне слово "потім", не потім - а зараз, якщо знову "потім" - то вже було 30 років, тому або зараз - або "потім" може й не настати...
А зелена шмаркля не те що "зараз", воно вже майже вбило й "потім", тому головна проблема - зелена шмаркля
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01.12.2021 17:41 Ответить
Бе-бе-бе...(с). Кстати, сегодня ни слова о том, кому это бе-бе-бе было адресовано.
Просто мысли вслух...
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01.12.2021 17:42 Ответить
Как би Аваков сам наказував поліції жорстко діяти проти мітингувальників.
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
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01.12.2021 17:43 Ответить
Вам би Арсен Барісович попередньо піти на Майдан і каяться на колінах днів так 300.
А потім знову лізти в політику.
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01.12.2021 17:43 Ответить
Розкажи чорт як ви били протест, який був за блокаду торгівлі зимою. Як ви людей били, і знущались.
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01.12.2021 17:44 Ответить
"Влада не повинна використовувати протести як привід до утиску свободи слова, але коли Міністр внутрішніх справ я, то можна" - повідомив Арсен Аваков
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01.12.2021 17:49 Ответить
Вільне володіння громадянами зброєю нівелює знущання держави над громадянами і примусить задуматись московитів-окупантів.
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01.12.2021 17:49 Ответить
вот так, с рюкзаками разобрался, сейчас будет со свободой
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01.12.2021 17:50 Ответить
Чомусь часто останім часом почали цього "патріота" коментувати сім років був при владі, чотирьох прем'єрів пережив і що ти доброго зробив для Украіни ? сам олігарх і вірно служив олігархам.
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01.12.2021 17:51 Ответить
У поточній ситуації треба визначити пріоритети і зрозуміти, що за умов ординської навали свобода слова буде до одного місця.
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01.12.2021 17:54 Ответить
До чого ми докотилися? Коли у влади не виходить нібуя, крім як красти, починають затикати рота журналістам. Весь цей бродячий цирк на найвищих посадах - це все, що зелений телепень зміг досягнути ) В якому місці його передвиборчих обіцянок було про репресії проти журналістів???
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01.12.2021 17:56 Ответить
Кто, по-вашему, этот мощный старик?
Не говорите, вы не можете этого знать.
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
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01.12.2021 17:58 Ответить
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01.12.2021 18:11 Ответить
Ну давай, Арсений, не сдерживай себя - менты не люди - ты же хочешь это сказать.
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01.12.2021 18:40 Ответить
Пока Зе с трибуны вешал лапшу о госперевороте , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят !?!??
Ждем новый скачек цен абсолютно на ВСЕ !!!! . Во мудило накварталил !
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01.12.2021 18:43 Ответить
Аваков - прожженный коррупционер, разваливший полицию окончательно будет нам рассказывать как и что нам делать в своей стране.
Рвется мразь обратно во власть.
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01.12.2021 18:58 Ответить
Так было...30 ноября 2013 года
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01.12.2021 19:00 Ответить
Так шо, Авакян уже норм, свій поц? Гарним управлінцем був?)
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01.12.2021 19:01 Ответить
Андрій Смолій

17 мин. ·



Влада Зеленського вже не криється що це «влада Януковича».
На тих же місцях космонавти та перекриті дороги.
Весь Київ стоїть в заторах. Половина вулиць в центрі перекрита.
Все забите автівками з правоохоронцями. Весь Хрещатик в них.

Це і є «держпереворот», Володимир Олександрович? Бо схоже що не народ готує путчі, а влада, яка замість того щоб вся ця техніка захищала країну від Путіна, стоїть в мирному Києві.
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01.12.2021 19:03 Ответить
результат будет обратный
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01.12.2021 20:33 Ответить
Символическое фото. Гордон, Аваков, Шустер, Комаровский, Гройсман. А где же украинцы?
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01.12.2021 20:38 Ответить
Українці знаходяться під внутрішньою окупацією отакої наволочі.
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01.12.2021 21:12 Ответить
А навіщо вони українцям ?
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01.12.2021 21:44 Ответить
Цей Свинособаков,який призначив кешебешну падаль сергія коротких охороняти стратегічні об'єкти при МВС України!!!
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01.12.2021 21:11 Ответить
 
 