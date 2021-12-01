Власть не должна использовать протесты как повод к ущемлению свободы слова, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Власти должны адекватно реагировать на акции протеста граждан и не использовать их как основание для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова.
Об этом экс-глава МВД Арсен Аваков заявил в ходе 12-го Киевского Форума по безопасности в среду в Киеве.
"Провокации всегда возможны. Здесь главное, чтобы у нас была адекватная власть. Бывают разные ситуации. Но реагирование на происходящие на улице события во время акций протеста может привести к желанию обуздать свободу слова или закрыть очередные телеканалы или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий", - сказал он.
Арсен Аваков подчеркнул, что в демократическом обществе существуют разные мнения, которые нужно уважать, и демократия всегда предполагает баланс.
"Баланс предполагает прислушиваться к обществу. Иногда это бывает неудобно, но нужно прислушиваться", – отметил экс-глава МВД.
Говоря о вопросе войны, Арсен Аваков выразил мнение, что это дело каждого гражданина, поскольку речь идёт о защите своего права на свободную и достойную жизнь.
"Война это не только дело армии, это судьба нации. Мы должны иметь людей, мотивированных защищать это государство. Каждый гражданин должен понимать, что он защищает свой способ жизни, свои свободы, независимость. Он должен знать, что он идёт на войну, бросает свою мирную жизнь и идёт защищать государство, в котором потом будет жить свободным, независимым, экономически способным и это крайне важно, это более важно, чем вооружение для армии", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
сейчас у людей тупо нет телевизоров в домах. за ненадобностью
визначальне слово "потім", не потім - а зараз, якщо знову "потім" - то вже було 30 років, тому або зараз - або "потім" може й не настати...
А зелена шмаркля не те що "зараз", воно вже майже вбило й "потім", тому головна проблема - зелена шмаркля
Просто мысли вслух...
Пригадаймо, як вірний лизоблюд Авакова Геращенко притащив на плюси пописані двері з банкової.
А потім знову лізти в політику.
Не говорите, вы не можете этого знать.
Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору
Ждем новый скачек цен абсолютно на ВСЕ !!!! . Во мудило накварталил !
Рвется мразь обратно во власть.
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Влада Зеленського вже не криється що це «влада Януковича».
На тих же місцях космонавти та перекриті дороги.
Весь Київ стоїть в заторах. Половина вулиць в центрі перекрита.
Все забите автівками з правоохоронцями. Весь Хрещатик в них.
Це і є «держпереворот», Володимир Олександрович? Бо схоже що не народ готує путчі, а влада, яка замість того щоб вся ця техніка захищала країну від Путіна, стоїть в мирному Києві.