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Венецианская комиссия (423) Киев (24531) Кличко (4511) УДАР (906)

Замечаний на 20 страниц, – Кличко получил ответ из Венецианской комиссии относительно закона о столице

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Замечаний на 20 страниц, – Кличко получил ответ из Венецианской комиссии относительно закона о столице

Венецианская комиссия прислала свои выводы по тексту законопроекта о столице - 20 страниц замечаний.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время выступления на Киевском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцать страниц пришло замечание от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", - заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.

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"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.

Как сообщалось, Верховная Рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года. Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады.

17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы.

Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян. 18 ноября, когда закон о столице должен был рассматриваться в парламенте, под Верховной Радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!".
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Топ комментарии
+10
Коля каклета хочет Киев к рукам прибрать. Велике каклеківство.
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01.12.2021 18:20
+9
Так є рішення Конституційного суду, що головою КМДА мають назначати мера Кивєа. Хіба це не значить, що закон, який протирічить цьому положенню, є антиконституційним?
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01.12.2021 18:25
+8
Текст закону взагалі-то зелені слуги накарлякали...
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01.12.2021 18:24
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Правила форума Совет форумчан
Коля каклета хочет Киев к рукам прибрать. Велике каклеківство.
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01.12.2021 18:20 Ответить
Гузнотряс Коля витре гузно цими зауваженнями.
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01.12.2021 18:23 Ответить
Сорян, дупаяукімництво, треба бути в тренді.
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01.12.2021 18:25 Ответить
Текст закону взагалі-то зелені слуги накарлякали...
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01.12.2021 18:24 Ответить
Догадайся, кто является субъектом законодательной инициативы? С двадцати раз угадаешь?
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01.12.2021 18:25 Ответить
Так є рішення Конституційного суду, що головою КМДА мають назначати мера Кивєа. Хіба це не значить, що закон, який протирічить цьому положенню, є антиконституційним?
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01.12.2021 18:25 Ответить
То для нормальних людей значить. Блазні плювати хотіли живуть у якійсь своїй реальності. Доведено виступом найвеличнішого у ВР.
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01.12.2021 18:33 Ответить
Ну так Кличко ж може просто подати в Конституційний суд,я кщо закон приймуть...
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01.12.2021 18:41 Ответить
Але по факту ще до розгляду в суді, його зелені викинуть з посади нажаль
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01.12.2021 18:52 Ответить
Ну так при розгляду в комітеті законопроєкт має бути відхилений як такий, що протирічить рішенню КСУ. Але, знову ж таки, то у демократичній державі, а не у державі, де блазень на чолі.
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01.12.2021 19:27 Ответить
Говорив з одним товаріщем як він в киеві плитку тротуарну кладе в бюджетних установах по 3000 грн/ м.кв. Собівартість менше 1000 грн. Ще 2000 ділять пополам з чиновниками які йому скидають замовлення.
А віталька мости пішоходні по 400 млн грн робить...
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01.12.2021 18:58 Ответить
Во время обысков в подразделениях Киевской городской государственной администрации полиция и прокуратура не стала трогать департамент городского благоустройства. Тот самый, где главу назначили "по рекомендации" Андрея Ермака
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01.12.2021 19:29 Ответить
Текст закону на 10 сторінок, а зауважень на 20?
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01.12.2021 19:00 Ответить
На каждой странице по букве . В сумме выходит ВИТАЛЯ, ОТСТАНЬ ОТ НАС !
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01.12.2021 19:18 Ответить
Прикольно пошутили. Смеялись всей Венецианской комиссией.
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01.12.2021 19:33 Ответить
Да. Обычно отвечая на чухню, требуется аргументация. Не знали?
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01.12.2021 19:30 Ответить
Так пусть и застраивает Венецию, а не пытается тулить новостройки в каждом дворе.
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01.12.2021 19:13 Ответить
Та да. То ли дело Коля Каклета, эгеж?
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01.12.2021 19:35 Ответить
Голобородьке хочеться сильно посрать в Киеве...и наверно Мавзолейным СкреПОНОСом Путлера...в одном слове 15 орфографических ошибок... у Витьки дважды не сидевшего было 8...это наверно Марьяна Безуглая текст набирала...
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01.12.2021 19:13 Ответить
Акція протесту на Майдані 1 грудня | Свобода Live https://www.youtube.com/watch?v=UWLMc9etS2A
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01.12.2021 19:18 Ответить
Штирлиц,вы зачем подставили профессора Плейшнера на явочной квартире, а в Швейцарии Пастора Шлага обосрали прямо на лыжах?

Герр Мюллер..лыжи были не горными,тем более Пастору 95 лет...а профессор сам обосрался...нужно было в окно смотреть..
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01.12.2021 19:20 Ответить
Где метро на Винградарь?! Когда Шулявку закончишь?! Деньги куда вывел?!
Слов нет, выбрали мера, рукожопа.
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01.12.2021 19:26 Ответить
Каклета придёт - порядок наведёт!
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01.12.2021 19:36 Ответить
в спам, рузькэ
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02.12.2021 07:44 Ответить
Смотрел видео 1934 года..Москва.Метро.Копали копали..выкопали Метро...Сралин приезжает принимать станцию Метро Степан Бандера...и каже...а почему название Бандеровское? Максим Горькой подходит и каже Йося Обсерионович,понимаете мы с Троцким подумали что Степан Бандера герой нашего времени...у Лермонтова прочитали...
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01.12.2021 19:39 Ответить
Вы все как то упустили из виду одно - Зеленскому не нужны те, кто хочет мыслить и решать самостоятельно. Ему нужны послушные марионетки, синхронно подымающие руки за любую пургу, которую он несет. А уж в столице он хочет править только сам!
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01.12.2021 20:11 Ответить
Клоун решил пошутить с Киевлянами.... Забыл наверное, как батон тоже решил пошутить и разогнал студентов. Ну-ну.
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02.12.2021 07:46 Ответить
2017. Кличко: В этом году начнем строить метро на Виноградарь!
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02.12.2021 10:58 Ответить
Хозяйственный суд позволил Киевметрострою продлить завершение строительства метро на Виноградарь до конца 2022 года. Предприятие просило перенести на 2023-й.
Я так понимаю, что не видать метро при Кличко киевлянам.
Дотянет до очередных выборов и построит единственную станцию метро, если там еще есть остатки совести. И на этой станции въедет опять в кресло мера.
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02.12.2021 11:06 Ответить
 
 