Замечаний на 20 страниц, – Кличко получил ответ из Венецианской комиссии относительно закона о столице

Венецианская комиссия прислала свои выводы по тексту законопроекта о столице - 20 страниц замечаний.

Об этом сообщил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время выступления на Киевском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцать страниц пришло замечание от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", - заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.

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"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.

Как сообщалось, Верховная Рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года. Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады.

17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы.

Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян. 18 ноября, когда закон о столице должен был рассматриваться в парламенте, под Верховной Радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!".