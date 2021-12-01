Замечаний на 20 страниц, – Кличко получил ответ из Венецианской комиссии относительно закона о столице
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Венецианская комиссия прислала свои выводы по тексту законопроекта о столице - 20 страниц замечаний.
Об этом сообщил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко во время выступления на Киевском форуме безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцать страниц пришло замечание от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", - заявил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.
"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.
Как сообщалось, Верховная Рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года. Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной Рады.
17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы.
Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян. 18 ноября, когда закон о столице должен был рассматриваться в парламенте, под Верховной Радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!".
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плювати хотілиживуть у якійсь своїй реальності. Доведено виступом найвеличнішого у ВР.
А віталька мости пішоходні по 400 млн грн робить...
Герр Мюллер..лыжи были не горными,тем более Пастору 95 лет...а профессор сам обосрался...нужно было в окно смотреть..
Слов нет, выбрали мера, рукожопа.
Я так понимаю, что не видать метро при Кличко киевлянам.
Дотянет до очередных выборов и построит единственную станцию метро, если там еще есть остатки совести. И на этой станции въедет опять в кресло мера.