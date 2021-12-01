Нуланд подтвердила, что убеждать принять Украину в НАТО будет легче после реформы СБУ и судов, - Жернаков

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но мы должны выполнить домашнюю работу по реформам.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Нуланд виртуально приняла участие в Киевском форуме безопасности и ответила на уже традиционный вопрос "когда Украина сможет стать членом НАТО?".

"Ответ был тоже традиционным - двери НАТО для Украины открыты. Но Украине в первую очередь самой нужно сделать домашнюю работу, в частности (и это отдельно подчеркнула г-жа Нуланд) закончить конкурс в САП и реформировать СБУ. А слова о верховенстве права, справедливости и справедливый суд вообще прозвучал за довольно короткую речь три или четыре раза", - написал Жернаков.

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Он отметил, что решение о том, принимать Украину в НАТО или нет, для многих стран-членов является политическим вопросом.

"Но убеждать их точно будет гораздо легче, когда мы будем иметь в портфолио те реформы, от которых наша же безопасность зависит в первую очередь - например, судов и СБУ. А не неспособность уже четвертый месяц выполнить данное в том же Меморандуме обещание по срочному избранию руководителя. Уже не говоря об ОАСК, который в любой момент вообще этот конкурс может отменить", - добавил он.