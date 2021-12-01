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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Нуланд подтвердила, что убеждать принять Украину в НАТО будет легче после реформы СБУ и судов, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Нуланд подтвердила, что убеждать принять Украину в НАТО будет легче после реформы СБУ и судов, - Жернаков

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что двери НАТО остаются открытыми для Украины, но мы должны выполнить домашнюю работу по реформам.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Нуланд виртуально приняла участие в Киевском форуме безопасности и ответила на уже традиционный вопрос "когда Украина сможет стать членом НАТО?".

"Ответ был тоже традиционным - двери НАТО для Украины открыты. Но Украине в первую очередь самой нужно сделать домашнюю работу, в частности (и это отдельно подчеркнула г-жа Нуланд) закончить конкурс в САП и реформировать СБУ. А слова о верховенстве права, справедливости и справедливый суд вообще прозвучал за довольно короткую речь три или четыре раза", - написал Жернаков.

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Он отметил, что решение о том, принимать Украину в НАТО или нет, для многих стран-членов является политическим вопросом.

"Но убеждать их точно будет гораздо легче, когда мы будем иметь в портфолио те реформы, от которых наша же безопасность зависит в первую очередь - например, судов и СБУ. А не неспособность уже четвертый месяц выполнить данное в том же Меморандуме обещание по срочному избранию руководителя. Уже не говоря об ОАСК, который в любой момент вообще этот конкурс может отменить", - добавил он.
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Топ комментарии
+7
поточна влада займатися реформами не здатна апріорі. Жодними реформами... але здатна лише брехати про ніби-то реформи, а також про "досягнення".
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01.12.2021 19:11
+6
Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж !!!)))
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01.12.2021 19:07
+5
Якщо щось не відбувається або не робиться-шукай кому це вигідно...
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01.12.2021 19:10
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Правила форума Совет форумчан
Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? Лише докорінний демонтаж !!!)))
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01.12.2021 19:07 Ответить
Якщо щось не відбувається або не робиться-шукай кому це вигідно...
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01.12.2021 19:10 Ответить
поточна влада займатися реформами не здатна апріорі. Жодними реформами... але здатна лише брехати про ніби-то реформи, а також про "досягнення".
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01.12.2021 19:11 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!! Тому їх дії ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
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01.12.2021 19:15 Ответить
Та ти шо ???"Откуда дровишки..." !!!))))
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01.12.2021 19:20 Ответить
Из за поребрика,вестимо
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01.12.2021 19:21 Ответить
Печалька ,помер Максим ,ну и ......с ним !!!))))
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01.12.2021 19:23 Ответить
Не пиди!
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01.12.2021 19:21 Ответить
А "біженці" голосили "алла, я в бар!"?
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01.12.2021 19:24 Ответить
Уже реформы прошли от Зелибобы, мало?
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01.12.2021 19:29 Ответить
Понятно, это ответ на заяву Вовачика, сегодняшнюю. Чисто в тональность! Тот о том что никакого НАТО, тётя- о том что мы там можем быть.
Вывод: продолжайте хавать, украинцы. Что хавать? А догадайтесь, с первого раза.
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01.12.2021 19:35 Ответить
все силовые структуры служат каждому временному царьку, а не Украине! это незрелость демократии, нации и государственности! Это позор силовикам!
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01.12.2021 20:30 Ответить
Т.е. не за время каденции Зе
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01.12.2021 21:35 Ответить
корабель під назвою "нато" відчалив ще в 1994-ому! Зразу після здачі останньої ядерної боНби.
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02.12.2021 05:41 Ответить
 
 