РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6126 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
2 555 23
помощь (6120) волонтеры (2541) ВСУ (5131) Юсупова (155)

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку оборудования для военных на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 01

"Прошу помочь воинам на фронт. Самое важное, это квадрокоптеры, планшеты, батареи и запчасти. То, что нужно всегда, у меня сейчас 4 заказа на квадрокоптер для разведывательных батальонов. Прошу помочь с покупкой, один стоит 55 тыс., планшет 14 тыс.", комплект батарей 8 тыс., запчасти цены разные", - написала Юсупова.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 03
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 04

Юсупова также собирает средства на лечение ветеранов и раненых военнослужащих: "Своими усилиями закрываю покупку лекарств и средств на лечение ветеранов. Вчера перечислила онкобольному воину 5 тыс. и другому 7700 грн, сегодня колясочнику 2800 грн, и так постоянно. Отправляем посылки на фронт, посещаем раненых в госпиталях".

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 05

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 06

В ноябре волонтер приобрела два квадрокоптера и 4 планшета и лекарства. С отчетами за перечисленные средства можно ознакомиться на ее странице в фейсбуке.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 07

Читайте также: Волонтеры собирают средства на беспилотники для трех подразделений на передовой. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 08
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 09
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт 10

Карты для помощи 4441111447002464 или 5375411500427369 Монобанк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
показать весь комментарий
01.12.2021 19:14
+5
1000гр.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:45
+4
а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
показать весь комментарий
01.12.2021 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапські волонтьори скількі грошей клянчать для росейськоі армії на війну з Україною???? Є інформація??
показать весь комментарий
01.12.2021 19:10 Ответить
Доречі тої росейської армії яка тут на цензорі вже 8 років щодня загнивається і деградує, але от от "нападе"
показать весь комментарий
01.12.2021 19:19 Ответить
Кацапи з 2008 року прийняли на озброєння близко 500 літаків різних типів...нових. Після Грузії.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:12 Ответить
Не может быть. Бутусов лічно счітає кацапські літаки що розбиваються, і мовчить шо на одного розбитого роблять два нових???
показать весь комментарий
02.12.2021 08:15 Ответить
не знаю. що він там рахує, але треба усвідомлювати, що орда це дуже численний та сильний ворог...до того ж він не має абсолютно ніяких моральних принципів.
показать весь комментарий
02.12.2021 09:25 Ответить
Не треба займатися приниженням можливостей противника, але і перевищувати можливости ворога також погано.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:55 Ответить
Літаків в них багато, більш в рази, чім в нас. Але з часів СРСР вони не провели жодних навчань і бойових дій у Сірії, коли вони ВОДНОЧАСНО використовували біль 12 бойових літаків одночасно, а це, наскільки я розумію, достатньо складна справа.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:57 Ответить
чув від свідка про одну подію літа 2014 року.Луганщина. наші сепарів до річки притисли, а за нею вже кацапія. ще трохи і відправлять колорадів ракам на корм. москальскій вертоліт навіть кордону не перетнув і постріляв наших зі своєї території...
тяжко буде без авіації.
показать весь комментарий
02.12.2021 21:11 Ответить
Вони по нашим і з Градів та гуабіць зі своєї териториї гатили, щоб відповідь не отримати. Їх курсанти приїзджали здавати екзамени стріляючи по території України.

Так, і їх геликоптери, і їх літаки можуть стреляти по нам зі своєї території...

Але.

Але авіація складає зі стратегічної (як раз проти нєї існують С-200, та С-300, яки до речи, раніше і "Большевик" вироблял), виніщувачи (ось вони й будуть пробувати збивати наши виніщувачи та бомбардувальники-штурмовики), штурмовики, транспортні геликоптери та гелікоптери бойової підтримки.

Можу припустити, що їх винищувачі будуть намагатися збивати наши літаки зі своєї території, так как мають ракети повітря-повітря які летять і на 400 км. Але тут є інше - їх РЛС будуть працювати досить високо над рівнем обрію, а наши соколи навчилися літати дуже низько.

А ось з малих висот вони можуть атакувати літаки ворога при підтримці наших РЛС та ЗРВ.

Наши зенітні ракети типа С-200, С-125, та Буків вимусят ворога літати низько. А ось на малих висотах наша пехота має ще радяньскі Ігли, та вже трохи Стингерів, так що легкої прогулянки в кацапів не вийде.

І ще. Наши соколи зараз не приймають участі у бойових діях, але треба розуміти, що вони вже зараз Герої, бо розуміють, що у разі авіаційного нападу кацапів, при такої чисельної перевазі ворожої авіації, в кожного з наших летунів майже немає шансів залишитися у живих.
показать весь комментарий
02.12.2021 21:58 Ответить
декілька років тому прочитав одну доволі цікаву, як на мене, думку...може і Ви погодитесь з нею. звучала вона приблизно так. що наша армія це обстріляний, боєздатний, добре навчаний та екіпірований.....партизанський загін. на думку автора саме через відсутність авіації.
показать весь комментарий
02.12.2021 22:20 Ответить
Ну можно і так.
Наприклад я вже не зможу здійсніти рейд до наприклад, Волжскої ГЕС (вік не дозволить), а ось у спину кацапських окупантів стріляти буду. Не вийде в них тут спокійного життя...
показать весь комментарий
02.12.2021 22:42 Ответить
Авіація, це дуже, дуже дорого і ми, під час війни, економічно не зможемо зробити її на рівні авіації РФ.
Треба ПВО. Треба зенітно-ракетні комплексі, котри беруть з запасу та доводят до боєготового стану. Треба багато ПЗРК, щоб декілька у кожної роті, щоб як у Афганістані боялися літати радянськи офіцери, колі США поставили душманам багато "Стінгеров". Нам потрібні свої, ******* Стінгері, це набагато дешевше літаків.
показать весь комментарий
02.12.2021 22:47 Ответить
8 год...
показать весь комментарий
01.12.2021 19:14 Ответить
Волонтерам респект але й надалі є питання- нахрєн Україні таке міноборони?...
показать весь комментарий
01.12.2021 19:14 Ответить
а где сотни паркетных генералов харчоваться будут ? а у их семьи,жёны с домработицами ,дачи ,бани с молодыми любовницами ,знаешь как они тянут на молочишко ?
показать весь комментарий
01.12.2021 19:47 Ответить
1000гр.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:45 Ответить
оно хоть гдето на балансе будет числится или отслужат и домой заберут
показать весь комментарий
01.12.2021 19:46 Ответить
І акт про псування майна, у кацапів, попросять, у випадку збиття.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:59 Ответить
гроші кинув?
показать весь комментарий
01.12.2021 20:20 Ответить
полетают они, посмотрют и что? Стрелять можно тока с писталета.
показать весь комментарий
01.12.2021 19:57 Ответить
Політають, зафіксують порушення, подивляться не чи не повзе кацапська наволоч на наші позиції.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:00 Ответить
+
показать весь комментарий
01.12.2021 19:57 Ответить
Неправда. Вы всё лжёте. Сегодня, ВПЕРВЫЕ принят такой большой бюджет на безопасность и оборону. У нас даже по 1000 гривен вакцинированным богатым сегодня выделили. Так что уже наверняка заказали необходимое количество квадракоптеров, Байрактаров, Соколов, Стингеров, Корсаров, Стугн, Ольхи, Нептунов.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:53 Ответить
 
 