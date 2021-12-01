Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров для подразделений ВСУ на фронт. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства на закупку оборудования для военных на фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Прошу помочь воинам на фронт. Самое важное, это квадрокоптеры, планшеты, батареи и запчасти. То, что нужно всегда, у меня сейчас 4 заказа на квадрокоптер для разведывательных батальонов. Прошу помочь с покупкой, один стоит 55 тыс., планшет 14 тыс.", комплект батарей 8 тыс., запчасти цены разные", - написала Юсупова.
Юсупова также собирает средства на лечение ветеранов и раненых военнослужащих: "Своими усилиями закрываю покупку лекарств и средств на лечение ветеранов. Вчера перечислила онкобольному воину 5 тыс. и другому 7700 грн, сегодня колясочнику 2800 грн, и так постоянно. Отправляем посылки на фронт, посещаем раненых в госпиталях".
В ноябре волонтер приобрела два квадрокоптера и 4 планшета и лекарства. С отчетами за перечисленные средства можно ознакомиться на ее странице в фейсбуке.
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тяжко буде без авіації.
Так, і їх геликоптери, і їх літаки можуть стреляти по нам зі своєї території...
Але.
Але авіація складає зі стратегічної (як раз проти нєї існують С-200, та С-300, яки до речи, раніше і "Большевик" вироблял), виніщувачи (ось вони й будуть пробувати збивати наши виніщувачи та бомбардувальники-штурмовики), штурмовики, транспортні геликоптери та гелікоптери бойової підтримки.
Можу припустити, що їх винищувачі будуть намагатися збивати наши літаки зі своєї території, так как мають ракети повітря-повітря які летять і на 400 км. Але тут є інше - їх РЛС будуть працювати досить високо над рівнем обрію, а наши соколи навчилися літати дуже низько.
А ось з малих висот вони можуть атакувати літаки ворога при підтримці наших РЛС та ЗРВ.
Наши зенітні ракети типа С-200, С-125, та Буків вимусят ворога літати низько. А ось на малих висотах наша пехота має ще радяньскі Ігли, та вже трохи Стингерів, так що легкої прогулянки в кацапів не вийде.
І ще. Наши соколи зараз не приймають участі у бойових діях, але треба розуміти, що вони вже зараз Герої, бо розуміють, що у разі авіаційного нападу кацапів, при такої чисельної перевазі ворожої авіації, в кожного з наших летунів майже немає шансів залишитися у живих.
Наприклад я вже не зможу здійсніти рейд до наприклад, Волжскої ГЕС (вік не дозволить), а ось у спину кацапських окупантів стріляти буду. Не вийде в них тут спокійного життя...
Треба ПВО. Треба зенітно-ракетні комплексі, котри беруть з запасу та доводят до боєготового стану. Треба багато ПЗРК, щоб декілька у кожної роті, щоб як у Афганістані боялися літати радянськи офіцери, колі США поставили душманам багато "Стінгеров". Нам потрібні свої, ******* Стінгері, це набагато дешевше літаків.