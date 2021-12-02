"Кроты слепы - народ нет", "Украина измены не терпит", - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости. ФОТО
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В центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Защити Украину – останови переворот!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У стелы на Майдане установлена сцена, на которой будут проходить выступления. Предварительно анонсировалось, что состоятся акции "Движения Сопротивления Капитуляции", партии "Демократический топор", Национального корпуса и других организаций.
В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Общее дело", "Демократический топор"), а также плакаты с надписями: "Украина измены не терпит", "Кроты слепы - народ нет" и прочие.
Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Здесь же находятся правоохранители и находятся два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Значить дійсно бояться до усрачки.
Потужно.
Не слухали, коли казали, пояснювали, закликали, благали не голосувати за це україноненависницьке чмо.
Де, блін, Сулима, який погрожував мені судом і примусовими роботами, бо я проти його ненаглядного блазня виступала ?
Певно, нік, холера, змінив.
А тепер і петиції складаються, і акції проводяться і застороги квартальному висуваються.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
зеЛю и его банду палками будем гнать!
Остальные ~90% делались кем то однотипно.
в нас тут свобода слова чи шо в нас тут???
Ситація з Г + Г дала ясно зрозуміти навіщо олігархам телебачення України.
Телебачення по закону України повинно у деяких випадках прирівнюватись до зброї масового знищення