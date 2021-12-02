РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12306 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
32 728 133
Киев (24531) митинг (2540) Богачук Олег (1431)

"Кроты слепы - народ нет", "Украина измены не терпит", - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Защити Украину – останови переворот!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 01

У стелы на Майдане установлена ​​сцена, на которой будут проходить выступления. Предварительно анонсировалось, что состоятся акции "Движения Сопротивления Капитуляции", партии "Демократический топор", Национального корпуса и других организаций.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 02
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 03
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 04
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 05

В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Общее дело", "Демократический топор"), а также плакаты с надписями: "Украина измены не терпит", "Кроты слепы - народ нет" и прочие.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 06

Также смотрите: Акция "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдане. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 07Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 08

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 09
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 10
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 11

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 12
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 13
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 14

Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Здесь же находятся правоохранители и находятся два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 15
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 16

Читайте также: Монастырский и МВД призывают украинцев "если и выходить на митинги, то только мирные". ВИДЕО

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 17Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 18
Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 19

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 20

Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 21


Кроты слепы - народ нет, Украина измены не терпит, - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости 22

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+70
Чмошники зеленые, выйдите к народу, расскаж о героических подвигах вашей вшивой коалиции, о которых т пел гарант. Вы ж слуги народы. Или очко играет, эй, где вы ?
показать весь комментарий
01.12.2021 19:51
+66
показать весь комментарий
01.12.2021 20:09
+62
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.12.2021 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Давно стільки кацапської ботви не було.
Значить дійсно бояться до усрачки.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:49 Ответить
Ну шо?
Потужно.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:50 Ответить
Потужно это у тебя швабра, сам знаешь где
показать весь комментарий
01.12.2021 21:11 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 20:52 Ответить
Обрали - скакали, раділи.
Не слухали, коли казали, пояснювали, закликали, благали не голосувати за це україноненависницьке чмо.
Де, блін, Сулима, який погрожував мені судом і примусовими роботами, бо я проти його ненаглядного блазня виступала ?
Певно, нік, холера, змінив.

А тепер і петиції складаються, і акції проводяться і застороги квартальному висуваються.
показать весь комментарий
01.12.2021 20:55 Ответить
Імпічмент, відставка, суд
показать весь комментарий
01.12.2021 20:55 Ответить
Да это твои земляки парнокопытные до Киева за две недели собирались,гелетей парад в Севастополе собирался проводить. Но ты ватное не бзди,когда нибудь мы его там проведем.
показать весь комментарий
01.12.2021 21:05 Ответить
Коломойский сыграл с дурными избирателями втемную,подставляя Зе.Зе-подонок,этого жидовского чмура не пустят в приличный еврейский дом-хам,подонок,трус,проходимец.Да это и по текстам Квартала просматривалось.
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
показать весь комментарий
01.12.2021 20:59 Ответить
https://youtu.be/0WsC1cmsrTk более подробно
показать весь комментарий
01.12.2021 21:02 Ответить
Респект!

зеЛю и его банду палками будем гнать!
показать весь комментарий
01.12.2021 21:09 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 21:26 Ответить
Українці, ви вибрали зеж2, це ж одвічні брехуни, здирники колаборанти, женіть їх в біробіджан, оберайте етнічних українців.
показать весь комментарий
01.12.2021 21:36 Ответить
Только 3 человека постарались и нарисовали свои, уникальные плакаты.
Остальные ~90% делались кем то однотипно.
показать весь комментарий
01.12.2021 21:44 Ответить
у тебя руки из жопы, не тебе, шакал, судить!
показать весь комментарий
02.12.2021 02:27 Ответить
что, ссыкотно, клоун? думаешь, поможет, твоя убогая клевета?
показать весь комментарий
02.12.2021 08:18 Ответить
Так понимаю, что правда колет глазки. Спасение в спаме.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:36 Ответить
Сколько заплатили столько и креатива.
показать весь комментарий
02.12.2021 22:13 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 00:14 Ответить
а шо за зрада-капутыляция-переворот?
показать весь комментарий
02.12.2021 02:38 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 07:33 Ответить
я не зрозумів, Цензор...м...чому не висвітлюєте мітинг прихильників Президента?

в нас тут свобода слова чи шо в нас тут???
показать весь комментарий
02.12.2021 08:38 Ответить
Нет антимайдана. Разрыв шаблона, да?
показать весь комментарий
02.12.2021 12:16 Ответить
што?(с)
показать весь комментарий
02.12.2021 12:18 Ответить
Учи матчасть, Шаман!
показать весь комментарий
02.12.2021 12:24 Ответить
За Зеленского все кто не пришел.
показать весь комментарий
02.12.2021 22:12 Ответить
Це ІМПІЧМЕНТНИЙ Майдан, кацапи і не мрійте що ситуація вийде з під контролю
показать весь комментарий
02.12.2021 23:57 Ответить
Перевибори президента, перевибори у Верховну Раду, у подальшому націоналізація ТБ каналів усіх олігархів - Пінчука, Фірташа, Коломойського, Ахметова і інших на користь держави Україна.
Ситація з Г + Г дала ясно зрозуміти навіщо олігархам телебачення України.
Телебачення по закону України повинно у деяких випадках прирівнюватись до зброї масового знищення
показать весь комментарий
03.12.2021 00:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 