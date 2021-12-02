"Кроты слепы - народ нет", "Украина измены не терпит", - фоторепортаж с акции на Майдане Независимости. ФОТО

В центре Киева на Майдане Независимости проходит акция "Защити Украину – останови переворот!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У стелы на Майдане установлена ​​сцена, на которой будут проходить выступления. Предварительно анонсировалось, что состоятся акции "Движения Сопротивления Капитуляции", партии "Демократический топор", Национального корпуса и других организаций.









В руках у людей флаги Украины, флаги партий и организаций ("Национальный корпус", "Общее дело", "Демократический топор"), а также плакаты с надписями: "Украина измены не терпит", "Кроты слепы - народ нет" и прочие.

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Улица Крещатик перекрыта от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади. Здесь же находятся правоохранители и находятся два десятка автобусов Национальной полиции и Национальной гвардии.





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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.