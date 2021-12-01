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ВАКС отложил рассмотрение апелляции заводов Коломойского на закрытие дела "Роттердам+" на 16 декабря

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ВАКС отложил рассмотрение апелляции заводов Коломойского на закрытие дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила слушание апелляции ферросплавных заводов Коломойского на решение суда о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На заседании 1 декабря суд около 4 часов рассматривал ходатайство сторон о приобщении материалов дела.

Это уже второе заседание Апелляционной палаты ВАКС по этому делу. 16 декабря суд планирует перейти к рассмотрению апелляции ферросплавных заводов по существу.

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Напомним, 10 ноября инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела. Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало четвертым закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".
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Бєня хоче нагрести якомога більше, поки його лялька при владі... Мабуть відчуває, що вже не довго лишилося грести з бюджету лопатою...
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01.12.2021 20:22 Ответить
ой!.. и тут внезапно стало ясно, кто толкал все эти годы распиаренное и мертворожденное дело "Роттердам +"..
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01.12.2021 20:23 Ответить
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01.12.2021 20:26 Ответить
Ага .. Так ось кому Ротердам + став поперек горла .!! Ігрьвалєрічу .! .
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01.12.2021 20:31 Ответить
Так от, виявляється, хто від "Роттердам+" постраждав. 😊
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01.12.2021 21:08 Ответить
та й навіть він не постраждав, про що довела прокуратура і закрила справу. 13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+". Але Беня для Вовіка Гундоса продовжує оскаржувати рішення суду. Я чогось не розумію, крапку про закриття у зв'язку з відсутністю складу злочину поставив суд, а її знову колотять. Це виходить, що вбивця засуджений за вбивство судом, а він каже, як наш президент "ідіть в sraky" і не бажає йти в тюрму, вимагає перегляду справи, аж поки не буде рішення, яке йому потрібно?
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02.12.2021 12:07 Ответить
Борьба зеледента с олигархами набирает невиданных оборотов. Как вам это, зелебобики? Напишите плюсы, проплаченные тролляки.
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01.12.2021 21:08 Ответить
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01.12.2021 21:14 Ответить
снова пэрэмога. народ отроттердамили строго по закону
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02.12.2021 02:40 Ответить
 
 