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Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной

10 тысяч военнослужащих армии РФ начали обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах.

Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов армии РФ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).
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Топ комментарии
+15
Десантники на полигоне в Беларуси уже открыли счет. Давайте, давайте, чем больше, тем лучше. Любит Плешивый цацкаться с оловянными солдатиками, а что они при этом гробятся, ему плевать. Нам тем более.
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01.12.2021 20:58
+12
Кацапам нужно туда на учения сбросить мнОГО водки с дронов - они перестреляют самих себя.
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01.12.2021 20:58
+5
Якось забагато співпадінь.
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01.12.2021 21:03
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Кацапам нужно туда на учения сбросить мнОГО водки с дронов - они перестреляют самих себя.
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01.12.2021 20:58 Ответить
Десантники на полигоне в Беларуси уже открыли счет. Давайте, давайте, чем больше, тем лучше. Любит Плешивый цацкаться с оловянными солдатиками, а что они при этом гробятся, ему плевать. Нам тем более.
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01.12.2021 20:58 Ответить
Якось забагато співпадінь.
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01.12.2021 21:03 Ответить
То такий план. Тихо.
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01.12.2021 21:16 Ответить
замерзли солдатики. холодно -надо размяться, согреться, побегать.
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01.12.2021 21:50 Ответить
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01.12.2021 21:24 Ответить
Не, не понять, украинцы не кремляди, думают по другому, это ***** до сих пор не понять, так и подохнет несостоявшимся наполеончиком.
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01.12.2021 21:54 Ответить
................................................... опять ***** яйцами стучит....................................................................................................
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01.12.2021 21:42 Ответить
Цука метровая как и Шойгу .Орки двух жопые .что сказать...
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01.12.2021 21:43 Ответить
Гатовяцца бисра пиридвигацца у сторону ссысрани и засрани и города серов де серут па падъездам, шоп не дагнали.
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01.12.2021 22:04 Ответить
Резиновые танки возят туда сюда, для создания волнения и озабоченности. Это не дорого, но что то выторгуют за это.
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01.12.2021 22:20 Ответить
Какой грозный рыльник у мяса) спонтом в экипе матерой а по факту лайно.
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01.12.2021 22:32 Ответить
Нагнетают гамадрилы.
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01.12.2021 22:35 Ответить
Ок, будет им прохладная погода...
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01.12.2021 22:36 Ответить
У Росії розслідувачам блокують доступ до сервісу Gdevagon призначеного для моніторингу руху залізничних платформ.

дослідники з Conflict Intelligence Team при пошуку інформації стосовно нещодавно опублікованого відео у соціальній мережі TikTok з перекиданням російської військової техніки. На відео видно залізничний потяг з бронеавтомобілями «Тигр», а також вантажними автомобілями КамАЗ та «Урал». Автор вказав, що техніка рухалась «в сторону України».

Дослідники з Conflict Intelligence Team встановили маршрут ешелону: він рухався з міста Абакан у республіці Хакасія в Єльню (розташована у 260 км від кордону з Україною), що у Смоленській області, де знаходиться техніка 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу
https://mil.in.ua/uk/news/u-rosiyi-blokuyut-dostup-do-servisu-monitoryngu-zaliznychnyh-platform/
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01.12.2021 22:50 Ответить
пока собака лает, она не укусит.
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01.12.2021 22:53 Ответить
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01.12.2021 23:46 Ответить
Чему они могут "научиться" ? Как стать шашлыком а ля Джавелин ?
Как падать с неба после попадания ракеты ?
Пусть учатся, кто им доктор.
Их пенсии пойдут Ротенбергам в доход.
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01.12.2021 23:50 Ответить
Кремлёвским шизофреникам неймётся,рашисты конченные.Напоритесь,суки,и развалитесь!
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02.12.2021 02:08 Ответить
Кто еще со мной болеет за Вейншорию?
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02.12.2021 10:28 Ответить
Синхронно рашисты начали "учения" с "антипутчем" на Майдане.
Маски скинуты.
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02.12.2021 10:33 Ответить
ЭКОЛОГИЯ НА НУЛЕ, А ОНИ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ПРОВОДЯТ ДЕБИЛЫ !!!
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02.12.2021 12:52 Ответить
 
 