Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной

10 тысяч военнослужащих армии РФ начали обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", - заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах.

Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов армии РФ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).