Россия начала военные учения на полигонах Южного военного округа, граничащего с Украиной
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10 тысяч военнослужащих армии РФ начали обучение на полигонах граничащего с Украиной Южного военного округа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ПВО", - заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что боевое согласование подразделений организовано более чем на 30 общевойсковых полигонах.
Для размещения личного состава развернуты полевые лагеря на базе основных полигонов армии РФ в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Северной Осетии, Ингушетии, Ставрополье и оккупированном Крыму (полигон Опук).
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дослідники з Conflict Intelligence Team при пошуку інформації стосовно нещодавно опублікованого відео у соціальній мережі TikTok з перекиданням російської військової техніки. На відео видно залізничний потяг з бронеавтомобілями «Тигр», а також вантажними автомобілями КамАЗ та «Урал». Автор вказав, що техніка рухалась «в сторону України».
Дослідники з Conflict Intelligence Team встановили маршрут ешелону: він рухався з міста Абакан у республіці Хакасія в Єльню (розташована у 260 км від кордону з Україною), що у Смоленській області, де знаходиться техніка 41-ї загальновійськової армії центрального військового округу
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