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Новости За рубежом
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Беларусь (7522) санкции (10612) Евросоюз (15864) Bloomberg (179) Йозвяк (116)

В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси попали "Белавиа", "Гродно Азот" и "Беларусьнефть", - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси попали

По данным агентства Bloomberg в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси из-за миграционного кризиса попал авиаперевозчик "Белавиа", предприятия "Гродно Азот" и "Беларусьнефть", а также сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Рініше Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель говорив, що у зв'язку з міграційною кризою на кордоні з Євросоюзом у п'ятий пакет санкцій ЄС потраплять авіакомпанії та турагентства Білорусі.

По словам одного из собеседников агентства, в списке санкций также фигурируют белорусские пограничники и судьи.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в среду, что послы Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, которые вступят в силу 2 декабря.

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Всего под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в Официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.

По словам Йозвяка, ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе – феврале 2022 года, но пока рано говорить о его содержании.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что в связи с миграционным кризисом на границе с Евросоюзом под пятый пакет санкций ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси.
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Топ комментарии
+24
Бульбофюрер на#бал сам себя.
И эмигрантов никому не спихнул, санкции на всю рожу получил, и выкурить теперь их из Беларуси не может.
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01.12.2021 22:47
+21
Проте скількі правоверних белірусів отримав !!!)))
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01.12.2021 22:54
+11
Кацапы ещё затянут пояса и помогут колхознику материально)
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01.12.2021 23:29
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Бульбофюрер на#бал сам себя.
И эмигрантов никому не спихнул, санкции на всю рожу получил, и выкурить теперь их из Беларуси не может.
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01.12.2021 22:47 Ответить
Проте скількі правоверних белірусів отримав !!!)))
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01.12.2021 22:54 Ответить
😁
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01.12.2021 22:56 Ответить
Довго чухались .
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01.12.2021 22:51 Ответить
місце під мечеть шукали
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01.12.2021 23:40 Ответить
ну и пипец Бацька-Ыканомике.. Еще кредитик у лилиПутина?.. ничтожество!!!
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01.12.2021 22:58 Ответить
Кацапы ещё затянут пояса и помогут колхознику материально)
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01.12.2021 23:29 Ответить
Ахах ну ты и смешной тролль. ЕС не просто богаче, а в десятки раз богаче сраной паРаши. И да, как ты высрало - кредитИК
у ЕС - это просто займ, а у отсоссии - это рабство по всем фронтам. Чувствуешь разницу, бульбо - масон шниперсон?
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02.12.2021 08:00 Ответить
нормуль по колхознику врезали. Только "Аэрофлота" не вижу, в следующий раз?
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01.12.2021 23:04 Ответить
Белорусьнефть - это не конечный получатель выгоды при покупке Украиной нефтепродуктов из белорашки?
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01.12.2021 23:08 Ответить
как теперь зеленский с мертвяком ?
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02.12.2021 08:17 Ответить
Наконец то. а сами сябры не бастовали,боялись работу потерять. Теперь работы нет и с протестами запоздались. А бульбафюрер окончательно в зверя превратится.
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01.12.2021 23:09 Ответить
Ну, собственно, и все. Теперь только на подсосе у Московии будут. Да и то, не долго. Придется становиться чем то белорусским в составе Московии. Район. Область. Губерния. Край. Хз
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01.12.2021 23:19 Ответить
Неплохо для начала, картофельному фюреру понравится))
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01.12.2021 23:28 Ответить
Типерь дохдурю канотопская ведьма можа гводикам да галавы прибить бумаху:" Састатель биларускай мадели иканомики".
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01.12.2021 23:32 Ответить
Зачем беларусам куда-то летать ?
У них самая лучшая страна, это к ним должны все лететь.
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01.12.2021 23:43 Ответить
Segodnia u nas 12 pojmali nelegalov uze Litve byli u granici.Semja 6 detej,tak im predlozyli domoj bileti v Irak,drugoj variant Belorus vernut ,vybrali Belorus.Pokormili osmotreli sto nebolni i vyslali nazad otkuda prisli.Zalko detej konecno,no jesli primem,tak takix tysiaci pojdut
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01.12.2021 23:54 Ответить
Za to sto on delajet s nelegalami eto malo.zasluzyvajet konecno na bolse sankciji.Putler naucil a sankciji polucit on.
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01.12.2021 23:44 Ответить
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01.12.2021 23:56 Ответить
китай говёная недоимперия с ублюдками камуняками при власти
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02.12.2021 08:20 Ответить
В тюрьме тоже все чистенько, кругом порядок, все накормлены, выводят на прогулку в пределах забора и во время положат спать. Зачем что-то менять? Совковые терпилы все выдержат, им не привыкать.
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02.12.2021 09:33 Ответить
Рабам и крепостным свобода не нужна, это ты прав.
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02.12.2021 10:59 Ответить
Санкции ЕС в отношении авиакомпании Белавиа - это очередной пшик. Они предусматривают запрет на заключение новых контрактов по лизингу самолетов. Старые контракты будут действовать до истечения срока, т.е. по сути дела в течение нескольких лет ничего не изменится.
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02.12.2021 09:28 Ответить
 
 