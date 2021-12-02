ЕС и НАТО должны сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, – президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Запад должен сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы сделать и как НАТО, и как Европейский Союз", – сказал Науседа после состоявшейся в Париже встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Науседы, французский лидер "очень хорошо знаком с ситуацией".

"Я подчеркнул... очень важно, чтобы у нас был консенсус по оценке ситуации и ее серьезности. Потому что от этого зависят дальнейшие действия по сдерживанию", – отметил президент Литвы.

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