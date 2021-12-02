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ЕС и НАТО должны сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, – президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

ЕС и НАТО должны сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, – президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Запад должен сделать все, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны сделать все, чтобы наши слова и действия были надежными и чтобы другая сторона поняла, что необдуманно поступать невыгодно и что она столкнется с определенными реакциями, которые мы готовы сделать и как НАТО, и как Европейский Союз", – сказал Науседа после состоявшейся в Париже встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Науседы, французский лидер "очень хорошо знаком с ситуацией".

"Я подчеркнул... очень важно, чтобы у нас был консенсус по оценке ситуации и ее серьезности. Потому что от этого зависят дальнейшие действия по сдерживанию", – отметил президент Литвы.

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На жаль вони не спроможні обрати українцям реальну українську державну владу !!)))
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01.12.2021 23:55 Ответить
Литовці усвідомлюють, що якщо впаде Україна то захоплення країн Балтії ордою - лише справа часу.
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02.12.2021 00:03 Ответить
Литовці реально бажають нам добра, миру і процвітання. І дійсно Ботоксне може спробувати розв'язати якусь гібрідну війну проти Литви, і виключно через Білорусь, але вона буде короткою і поразкою московії, бо Литва в НАТО. І як завжди Московія буде себе тулити у "миротворці" , "посередники"і пхатися в переговори на своїх умовах.
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02.12.2021 08:25 Ответить
Можливо вони і щирі у своєму ставленні до нас. Але мені здається, що вони не дуже певні в тім, що їх захистять союзники. Можливо це ірраціональні страхи, а може й ні.
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02.12.2021 09:34 Ответить
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02.12.2021 00:51 Ответить
Сколько этот клоун на пресс-конференции говорил журналистам "я президент"? Раз тридцать? Трудно представить любого руководителя, который ходит по своему предприятию или учреждению и каждому встречному заявляет - я тут директор . диагноз будет один - идиот
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02.12.2021 07:01 Ответить
Хм, то Крым и Донбасс - это не вторжение было?
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02.12.2021 01:19 Ответить
...ну и Проюсерище наш Пан Голова: из захолустного Улочка (кавртал... с тех пор и хрипит) 95 за кроткий срок (тьфу, не СРОК ... это еще впереди) замутить STREET 95, да еще с оскароносцами с других стран... это Успех. Апльодисьменьты
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02.12.2021 04:46 Ответить
Шото я тоже не понял , так они вроде уже вторглись , 7-й год воюем , она не слышала ,не ?
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02.12.2021 05:56 Ответить
За нас турбуються сусіди і НАТО, а воно все рветься подивитися в очі. Московити підганяють до скорішої капітуляції, а то погрожують розповісти наріжу про що домовлялися в Омані і Парижі.
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02.12.2021 08:21 Ответить
 
 