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Новости Политика Украины
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Венедиктова о расследовании подготовки переворота: Два дня для следствия - это мало

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о расследовании подготовки переворота: Два дня для следствия - это мало

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила отсутствие спешки в расследовании подготовки госпереворота.

Об этом она сказала журналистам в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что я могу сказать через два дня после начала расследования? Лучше все-таки дождаться официального комментария от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так спокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуация, не разглашали какую-то информацию. Два дня для начала следствия это мало", - объяснила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что информация о возможном госперевороте прозвучала 26 ноября, а уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 28 ноября.

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"Почему у нас такие вещи, связанные с таймингом? Поскольку история... так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила ее в ЕРДР, проверяла информацию, анализировала, и уже непосредственно следствие начало свою работу", – сказала Венедиктова.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

29 ноября Служба безопасности Украины открыла производство по факту подготовки государственного переворота.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
Дійсно... Особливо - якщо єдиною підставою і доказом для слідства є лише заява одного не зовсім адекватного персонажа із манією величі.
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02.12.2021 01:54
+34
Kak tak? Ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать....Он жеж сказал - переворот сегодня! Панове, признавайтесь - шо у кого сегодня перевернулось? Ну шо-то ж должно перевернуться сегодня, ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать...
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02.12.2021 01:52
+23
Тобто Гундосик знову розпатякав таємницю слідства? Так би усіх путчистів сьогодні пов'язали. Заберіть в дитини мікрофон
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02.12.2021 02:09
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Kak tak? Ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать....Он жеж сказал - переворот сегодня! Панове, признавайтесь - шо у кого сегодня перевернулось? Ну шо-то ж должно перевернуться сегодня, ну не мог жеж Наивеличайший сбрехать...
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02.12.2021 01:52 Ответить
у них залишається один варiант - пeрeвороту нe було бо ми засрання розкрили iхнi карти!
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02.12.2021 10:17 Ответить
Тобто, генеральний прокурор поняття не мала про розслідування СБУ?
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02.12.2021 01:52 Ответить
Tell me you aint't really looking for some sort of logic here,dude.....
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02.12.2021 01:57 Ответить
It is kind of funny the way they act) -she had no idea they'd came up with the "coupe scenario". She probably does not participate in their snorting parties) Sosudden!
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02.12.2021 02:08 Ответить
They're russians. Human rules don't apply to'em.
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02.12.2021 02:14 Ответить
Оце, куме, я думаю - добре, що теракт у Луцьку стався влітку, та ще й в суху погоду…
Чому?!...
- Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
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02.12.2021 07:27 Ответить
она не обязана об этом знать, пока ей СБУ не доложило.
Другое дело, что, не будь дура, Венедиктова будет затягивать все эти дела насколько это возможно.
Потому что это БРЕД.
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02.12.2021 08:43 Ответить
Дійсно... Особливо - якщо єдиною підставою і доказом для слідства є лише заява одного не зовсім адекватного персонажа із манією величі.
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02.12.2021 01:54 Ответить
заява одного не зовсім адекватного персонажа ? Скоріше зовсім неадекватного
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02.12.2021 08:07 Ответить
а що такого неспокійного на вулицях нині?
Люди вимагають "зелю геть"?
Так це нормальне явище!
Але, звісно, для совків і комуняк, (якими є уроди геленого клоун-наркомана з головкою ЄрЗе) - це, звісно, злочин. Як і середній палець Гео Лероса...
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02.12.2021 02:00 Ответить
Серіал "Терористичний квартал". Перша серія - "Луцький терорист (Волинська возня)". Друга - "Хто вкладає зброю у руки терористам?". Третя - "Харківські послідовники". Четверта - «Великий перемовник членом на піаніно», п»ята - «Полтавська погоня»(«Маски-шоу по-полтавськи»)… Далі буде?...

Далі:

Квартал 95 " Харьківська різаніна"
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....

Ну а в грудні 2021-го - «державний переворот» «триумвірату» Ахметов-Порошенко- Турчинов
победіл-Зеленський......
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02.12.2021 07:34 Ответить
Не, копайте глубже... Представьте виртуально: в то время, когда вражеские войска пытаются, мол, в течении 8-ми часов оккупировать полностью наши территории, войска дружественной нам НАТО с амерами , в течении 2-х часов выбрасывают за восточный поребрик зарвавшегося врага, обнажив новую амерракету , которым нет еще аналогов и , априори, долго еще не будет. Противник в панике накивал пятками ... А в это время ..."Патриарх Кирилл прилетает в Киев, где клоун сосредоточил часть еще подчиняющихся ему сил правопорядка. Иерарх передает ему конфиденциальное послание от Владимира Путина", который еще не владеет реальной ситуацией, ...бо в это время еще и Силы Востока (СВК) справедливо "оккупировали" земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого уже находятся под прикрытием "парасолек" . Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " (ПП) - просит в лице патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням(ПИК), в качестве сюзерена Киевских Земель, со столицей в вечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества - отказ от великодержавного синдрома (ОВС), что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)". Сбывается извечная мечта оппозиции... С победой на предстоящих выборах. Удачи нам в наших светлых начинаниях
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02.12.2021 09:10 Ответить
Що за "буйство фантазій"?!
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02.12.2021 09:30 Ответить
с вашей подачи...
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02.12.2021 09:51 Ответить
если чЬО, ента сценарий к будущему фильму
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02.12.2021 09:56 Ответить
цe нормальнe явищe для Украiни з eкватора будь-якого украiнського прeзидeнта
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02.12.2021 10:20 Ответить
Тобто Гундосик знову розпатякав таємницю слідства? Так би усіх путчистів сьогодні пов'язали. Заберіть в дитини мікрофон
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02.12.2021 02:09 Ответить
И шьо это Ви, Сёма, так тяжело вздыхаете, посмотрев новости? В Луцке всё в порядке, люди освобождены, никто не пострадал…
Да я вот думаю - был сериал «Маски-шоу», Потом - «Маски» на фронте… Потом, сначала, просто, "Скоты". Там терпимо, там самое страшное оружие - грабли, скалка да кухонный нож... А если теперь, не дай бог, начнётся сериал "Скоты на борьбе с терроризмом"?... Там же пулемёты с гранатами... Ви Чехова помните - "Если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем оно должно выстрелить..."?!...

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02.12.2021 07:26 Ответить
У вас буйная фантазия.
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02.12.2021 09:40 Ответить
З "дурдомом" у Білорусі навіть моя "буйна фантазія" не справляється - "бульбофюрер ваш творить таке що і у п"яному маренні у голову не прийде Так що займися своїми "вітчизняними фантазіями"!!!
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02.12.2021 10:12 Ответить
Цей переворот такий же, як захват автобуса в Луцьку.
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02.12.2021 02:18 Ответить
Зе незачем было озвучивать сырую инфу на прессухе. Политически неверно.
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02.12.2021 03:17 Ответить
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02.12.2021 03:51 Ответить
Генпрокуратуре надо установить кто проводил прослушку "заговорщиков"?
Была ли у них санкция суда? Кто подавал заявку в суд на прослушку и кто из судей дал разрешение?
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02.12.2021 04:02 Ответить
Це елементарно, - запит в ФСБ.
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02.12.2021 06:46 Ответить
Понятно. Ты там работаешь.
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02.12.2021 14:16 Ответить
Та хіба б я так "палився"!
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02.12.2021 14:51 Ответить
За два дня не успела придумать кто его организовал так, что он не случился?)))
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02.12.2021 05:13 Ответить
Просто генпрокурорша переживає за свою власну шкуру. Президенти приходять і йдуть, а Ренат Леонідович залишається. Не відома доля колишньої генпрокурорши після Зелі.
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02.12.2021 07:40 Ответить
Во Во, все помнят судьбу Роди Киреева
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02.12.2021 10:39 Ответить
Сначала разберутся с делом Трухина, а потом по накатанной и с переворотом.....
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02.12.2021 06:09 Ответить
Готовит пути отхода.
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02.12.2021 06:16 Ответить
Та дайте їм ще хоч і 100 днів, знайти чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає!
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02.12.2021 06:44 Ответить
Осел настолько тупой , что за два с половиной года так и не понял , что президент страны не бабка с базара и полный бред нести не может . Вот и приходиться его тупорылой компании клептоманов постоянно искать оправдание , наркоманского бреда который оно несет с завидной регулярностью.
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02.12.2021 07:20 Ответить
Вызывает к себе Ермак финансиста ОПУ:

- Так, что там у нас с деньгами?

- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?

- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
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02.12.2021 07:24 Ответить
Інформація озвучена на пресконференції тиждень тому! - а генпрокурор тільки два дні як в курсі.Брешуть наввипередки.
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02.12.2021 07:33 Ответить
Она призналась:
Прокуратура, СБУ и прочие о так называемой "перевороте" узнали два дня назад от Бубочки.
Ни каких материалов и следствия о "перевороте" два дня назад не было!
Так называемый "переворот" - продукт исключительно ОП с Банковой, для которого сейчас Прокуратура судорожно ищет и выдумывает "доказательства".
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02.12.2021 07:33 Ответить
Поспіхом переворот лише готується. Вірніше - заходить в одну дурну зелену голову. А от розслідувати цей переворот потрібно довго. Бажано тягнути з цим до того часу, дки дурна зелена голова буде на посаді президента. Тоді ці всі розслідування завершаться за дуууже короткий термін.
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02.12.2021 07:53 Ответить
Переворотчики не явились на переворот! Ганьба!
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02.12.2021 07:58 Ответить
НайлеличніВший казав 1-2. Так що у них в запасі цілий день.
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02.12.2021 08:02 Ответить
.Наверное сейчас прохожих в Киеве ловят и открывают на них дела, а у следователя признается любой, в ЧК сотрудники даже скелет Ивана Грозного пытали ион признался ,что брата убил
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02.12.2021 07:58 Ответить
Даже Пушкин за 2 дня сказок не сочинял. А тут ГэПэУ.)
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02.12.2021 07:59 Ответить
Це зЕздесь.
З КРІЇНИ - ГІДНОСТІ, до країни - посміховиська, всього два ризи "зробити самих себе разом". Збоченці, лядь.
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02.12.2021 08:00 Ответить
Час би визнати, що презєдєнт вкотре набрехав.
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02.12.2021 08:13 Ответить
А шо Вы хтiли от совкогурманов.
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02.12.2021 09:14 Ответить
А заяву знову потерпілий подав ?
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02.12.2021 08:12 Ответить
та киздит, полдня достаточно, надо тока полшишечки принять и усе дило у шляпи
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02.12.2021 08:14 Ответить
А ********* на весь Мир?! Этого хватило чтоб акции Украины вместе с гривной обвалились!
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02.12.2021 08:16 Ответить
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02.12.2021 08:17 Ответить
Що там розслідувати - Вован вже повідомив на своїй прес-конференції. Бенядіктова має тільки все це підігнати документально і моментально.
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02.12.2021 08:19 Ответить
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02.12.2021 08:24 Ответить
мусора не успевают готовить переворот за клованом,
придётся доставать вадителя Шифера
.......................
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02.12.2021 08:25 Ответить
Полуграмотная юристка ищет обколотіе апельсинки
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02.12.2021 08:41 Ответить
Переворот отменяется, из гримерки Квартала-95 украли костюмі беркутни, кафтан-тунику Пшонки и муляж золотого батона.
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02.12.2021 08:43 Ответить
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02.12.2021 08:46 Ответить
Анато́лий Дми́триевич Папа́нов (31 октября 1922, Вязьма - 5 августа 1987, Москва) - советский актёр театра и кино. Не надо нам ваты совковой. Ты цитируй что-то из носорога Сенцова!!!
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02.12.2021 10:40 Ответить
тебе забув спитати що мені цитувати
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02.12.2021 10:43 Ответить
от є ж в доску впороті...вибісив "на рівному місці"...
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02.12.2021 10:44 Ответить
У велику калюжу, великий пердь
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02.12.2021 09:29 Ответить
Вбийте цей вираз в пошуковик гуглу.
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02.12.2021 11:02 Ответить
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02.12.2021 11:04 Ответить
що ця тупа меле, презік сказав переворот, значить переворот, нехай спитає у психіатрів і наркологів, вони підтвердять
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02.12.2021 09:32 Ответить
Еще ж расстрел на Майдане не расследовали.
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02.12.2021 09:49 Ответить
То розслідування не по факту підготовки перевороту а по заяві членограя?
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02.12.2021 09:59 Ответить
Як це замало? А Гундяво-хриплявий за пів години розібрався із путчем .
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02.12.2021 10:00 Ответить
Я так понимаю что в генпрокуратуре реально больше нечем заняться....
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02.12.2021 10:05 Ответить
АУЕ Прокуратура всю свою историю ничерта не делала.
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02.12.2021 10:25 Ответить
 
 