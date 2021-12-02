Венедиктова о расследовании подготовки переворота: Два дня для следствия - это мало
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила отсутствие спешки в расследовании подготовки госпереворота.
Об этом она сказала журналистам в среду в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что я могу сказать через два дня после начала расследования? Лучше все-таки дождаться официального комментария от СБУ. Потому что мы видим, что и сегодня у нас на улицах не так спокойно, поэтому будем смотреть, чтобы мы не ухудшали ситуация, не разглашали какую-то информацию. Два дня для начала следствия это мало", - объяснила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что информация о возможном госперевороте прозвучала 26 ноября, а уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) 28 ноября.
"Почему у нас такие вещи, связанные с таймингом? Поскольку история... так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила ее в ЕРДР, проверяла информацию, анализировала, и уже непосредственно следствие начало свою работу", – сказала Венедиктова.
Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение олигарха Рината Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Президент также объявил, что "переворот" якобы запланирован на 1-2 декабря. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
29 ноября Служба безопасности Украины открыла производство по факту подготовки государственного переворота.
Пожалуйста, подождите...
Чому?!...
- Так чоловік не був змушений лежать, очікуючи, поки його спецназ затримає, на мокрій бруківці…
Другое дело, что, не будь дура, Венедиктова будет затягивать все эти дела насколько это возможно.
Потому что это БРЕД.
Люди вимагають "зелю геть"?
Так це нормальне явище!
Але, звісно, для совків і комуняк, (якими є уроди геленого клоун-наркомана з головкою ЄрЗе) - це, звісно, злочин. Як і середній палець Гео Лероса...
Далі:
Квартал 95 " Харьківська різаніна"
короткометражка
Исполнители: "Лидер" -Кива ....
"жертви"- дебіли Киви,
"бойовики"- решта дебілів Киви,
"спасатель"- залізний Арсен......
Всі друг другу наваляли....
Ну а в грудні 2021-го - «державний переворот» «триумвірату» Ахметов-Порошенко- Турчинов
победіл-Зеленський......
Да я вот думаю - был сериал «Маски-шоу», Потом - «Маски» на фронте… Потом, сначала, просто, "Скоты". Там терпимо, там самое страшное оружие - грабли, скалка да кухонный нож... А если теперь, не дай бог, начнётся сериал "Скоты на борьбе с терроризмом"?... Там же пулемёты с гранатами... Ви Чехова помните - "Если в первом акте на стене висит ружьё, то в третьем оно должно выстрелить..."?!...
Была ли у них санкция суда? Кто подавал заявку в суд на прослушку и кто из судей дал разрешение?
- Так, что там у нас с деньгами?
- «Напряг», Андрей Борисович… А что нужно?
- Да тут проблема возникла, с нашим «главзасранцем». Мало того, что с «очка» не слазит, после выступлений этих «порохоботов», так скоро и до туалета не будет успевать добежать… Те деньги что идут на закупку туалетной бумаги, пусти на закупку памперсов и «Лоперамида», а то скоро в офисе дохнуть нечем будет… А жопы аппарат пусть копиями уголовных дел против Порошенко подтирает - всё равно толку от них - НОЛЬ…
Прокуратура, СБУ и прочие о так называемой "перевороте" узнали два дня назад от Бубочки.
Ни каких материалов и следствия о "перевороте" два дня назад не было!
Так называемый "переворот" - продукт исключительно ОП с Банковой, для которого сейчас Прокуратура судорожно ищет и выдумывает "доказательства".
З КРІЇНИ - ГІДНОСТІ, до країни - посміховиська, всього два ризи "зробити самих себе разом". Збоченці, лядь.
придётся доставать вадителя Шифера
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