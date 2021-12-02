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Новости Общество
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Зеленский (16523) судья (2576)

Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении на вакантные должности 28 судей.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующие указы №610, №612, №613, №614 от 1 декабря размещены на сайте президента.

Согласно указам, 27 судей назначили на должности в местные суды первой инстанции и одну судью в хозяйственный суд Донецкой области.

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"Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 28 судей. В этом указе — судьи Майдана Андрей Ключник из Святошинского райсуда Киева и Петр Заруба из Дарницкого райсуда Киева. В 2018-м Общественный совет добродетели принял заключения, что судьи Ключник и Заруба не соответствуют критерию и профессиональной этике", - заявили в фонде DEJURE.

"Почему судья Ключник получил негативное заключение ОСД? В 2014-м он заключил в тюрьму активиста Революции Достоинства Александра Костура из-за его участия в протестах. Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришла к выводу: решение судьи Ключника относительно активиста Евромайдана противоречило закону. Правда, Высшая квалифкомиссия судей прекратила дисциплинарное производство по судье из-за того, что истек срок привлечения к ответственности. И это не единственное сомнительное решение судьи Ключника (больше здесь)", - пояснили в организации.

"Судья Заруба также получил отрицательное заключение ОСД из-за преследования активистов Революции Достоинства - в данном случае речь идет о представительнице "Автомайдана", которую судья лишил водительских прав на три месяца якобы за нарушение требования остановиться на требование полиции (больше здесь)", - добавили в фонде . 

Как сообщалось, Высший совет правосудия (ВСП), судейские и адвокатские организации обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить судей в суды первой инстанции для решения кадровой проблемы в судах.

Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено) 01
Зеленский назначил на должности 28 судей, в том числе двух судей Майдана Ключника и Зарубу (обновлено) 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Та зная президента Дерьмака, как раз русские ********* будут назначены.
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02.12.2021 02:11
+8
В касу проплачено -значить треба призначати.
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02.12.2021 02:09
+7
Зеленський призначив на посади 28 муддів...
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02.12.2021 06:21
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Только бы не пи.арасов!
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02.12.2021 02:05 Ответить
Та зная президента Дерьмака, как раз русские ********* будут назначены.
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02.12.2021 02:11 Ответить
Все по відкриттм конкурсам як і обіцяв у предвиборчий програмі.
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02.12.2021 06:48 Ответить
Как раз таки, ПИарасы там и затесались!!! Те еще, "майдановские"! Недолюстрированные, или недобитые!!!
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02.12.2021 07:49 Ответить
С какой целью? Освобождать убийц из ДЫРЫ от меры пресечения?
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02.12.2021 02:07 Ответить
В касу проплачено -значить треба призначати.
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02.12.2021 02:09 Ответить
Зеленський призначив на посади 28 муддів...
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02.12.2021 06:21 Ответить
"Зеленський посадив 28 суддiв" - так бы новость была намного интересней)
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02.12.2021 06:35 Ответить
ЗелеЧмо пішло на буй!
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02.12.2021 06:43 Ответить
Видя проф. качество депутатов-Слуг, проф. качество кабинета министров , зная "качество" предателя ермачка.... представляю, каких судей назначило это бездумное... Дурень он же везде дурень....
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02.12.2021 07:47 Ответить
Если бы, только дурень.... ВРАГ!
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02.12.2021 07:50 Ответить
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02.12.2021 08:23 Ответить
Судова реформа , якою пишається Зе - повернути зашкварених суддів, які за повернення до корита будуть виконувати всі його забаганки, засуджувати або виправдовувати тих на кого Єрмак- Татаров вкажуть.
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02.12.2021 09:32 Ответить
Це ще раз доказує, що для клоунів бабло вирішує все, а не совість і закон!
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02.12.2021 09:44 Ответить
Ещё три месяца назад зелёная саранча с пеной у рта гоняла весь "Волчий" ОАСК обвиняя их в попытке захвата власти а это как минимум 10 лет тюрьмы но вот прошло 3 месяца а об "заговорщиках" ни слуху ни духу,все они трудятся в поте лица на Беню Коломойского не успевая штамповать решения в его пользу. А сам Вовк прекрасно себя продолжает чувствовать в том же кресле председателя ОАСК,да и братец его вновь восстановился в руководстве разведки.
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02.12.2021 09:58 Ответить
зелене = коричневе
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02.12.2021 10:24 Ответить
Я понимаю, что у Бутусова сейчас заруба с Зеленским. Но вот зачем тенденциозно новости подавать ? Когда Зеля задерживает принятие указов по судьям, то на всех углах крики, что согласно действующей Конституции полномочия Президента в назначении судей сугубо церемониальные и если Высший Совет Правосудия подал представление на назначение, то у Президента 30 дней на указ и отклонить представление он не имеет права. Некоторые кандидаты в судьи даже подавали на Президента иски в суд с требованием обязать его указ принять, потому что задерживать принятие он не имеет права ни по каким основаниям, даже если бы в тексте оказался Усама бин Ладен.

А когда надо покритиковать, то "Зеленский назначил судей Майдана".

Ребята, вы или крестик снимите, или трусы оденьте . . .
Вопросы надо задавать тем, кому их надо задавать - Высшему Совету Правосудия, который этих кандидатов согласовал, а не Зеленскому. И не надо сказки рассказывать, что Зеленский над членами ВСП стоит с пистолетом над ухом на тему "хочу, чтобы вы согласовали назначение судей Майдана" - ему глубоко похер, какие фамилии ему подадут на подпись. А члены ВСП своё кино крутят, не такие они уже и марионетки Офиса Президента . . .
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02.12.2021 13:05 Ответить
 
 