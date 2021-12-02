"Токсичное сочетание": глава ВОЗ Гебрейесус назвал "рецепт" появления новых штаммов коронавируса

В среду ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования ковид-вакцинации, а Европейский Союз разработал обязательные предписания, поскольку Соединенные Штаты зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса Omicron.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает ВОЗ, AFP

"Во всем мире мы имеем токсическую смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta.

И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron", - добавил он.

Напомним, новый вариант, о котором неделю назад впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения в Южной Африке, быстро появилась на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу еще одной тяжелой зимы.

В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого варианта.

Выявление и распространение нового штамма свидетельствуют, что продолжающаяся уже почти два года глобальная борьба с Covid-19 далека от завершения.

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Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.

Omicron побудил правительства по всему миру восстановить ограничения на поездки, в частности в Южную Африку. Япония приостановила новое бронирование авиабилетов в страну.

В среду секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике такие запреты, назвав их "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными".

Рост уровня заражения уже привел к тому, что правительства некоторых европейских стран снова ввели обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить рост количества госпитализаций.

Несмотря на то, что правительства действовали в одностороннем порядке, вводя ограничения на поездки, страны-члены ВОЗ собрались в Женеве, чтобы работать над международным соглашением по преодолению последующих пандемий.

Межправительственный орган для переговоров будет создан для достижения договоренности о реагировании на будущие пандемии, его первое заседание запланировано на 1 марта 2022 года.