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"Токсичное сочетание": глава ВОЗ Гебрейесус назвал "рецепт" появления новых штаммов коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В среду ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования ковид-вакцинации, а Европейский Союз разработал обязательные предписания, поскольку Соединенные Штаты зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса Omicron.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает ВОЗ, AFP

"Во всем мире мы имеем токсическую смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta.

И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron", - добавил он.

Напомним, новый вариант, о котором неделю назад впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения в Южной Африке, быстро появилась на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу еще одной тяжелой зимы.

В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого варианта.

Выявление и распространение нового штамма свидетельствуют, что продолжающаяся уже почти два года глобальная борьба с Covid-19 далека от завершения.

Также читайте: ВОЗ предупреждает о высоком риске заражения штаммом "Омикрон"

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.

Omicron побудил правительства по всему миру восстановить ограничения на поездки, в частности в Южную Африку. Япония приостановила новое бронирование авиабилетов в страну.

В среду секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике такие запреты, назвав их "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными".

Рост уровня заражения уже привел к тому, что правительства некоторых европейских стран снова ввели обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить рост количества госпитализаций.

Несмотря на то, что правительства действовали в одностороннем порядке, вводя ограничения на поездки, страны-члены ВОЗ собрались в Женеве, чтобы работать над международным соглашением по преодолению последующих пандемий.

Межправительственный орган для переговоров будет создан для достижения договоренности о реагировании на будущие пандемии, его первое заседание запланировано на 1 марта 2022 года.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Це в реалі ???

а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
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02.12.2021 07:20
+7
Дуй обратно в свою Эфиопию, лекарь.
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02.12.2021 08:06
+6
Суд Валлонии отменил QR-коды. Половину Бельгии выпустили на свободу.
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02.12.2021 07:28
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Це в реалі ???

а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.

"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.

І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
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02.12.2021 07:20 Ответить
Я добавлю таки вот это: "Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.(с)
Так я не понял тут: этот Омикрон, оказывается, классная штука! Или как???
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02.12.2021 08:01 Ответить
Скорей всего, это косорукий перевод слова "reduction". Ссылка на оригинальный текст есть?
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02.12.2021 08:09 Ответить
Нет. Это из текста статьи Цензора.
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02.12.2021 08:12 Ответить
Ну, ты ж не первый день на Цензоре и должен знать, что Организация экономического сотрудничества и развития напрямую на Цензоре не пишет и что цензоровские редакторы говняют даже при переводе с украинского на русский, что там уже про английский говорить... Но, как правило в статье Цензора есть ссылка на источник.
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02.12.2021 08:20 Ответить
Все просто. Високий рівень вакцинації зменшує наслідки проникнення в країни штаму омікрон. Точно так, як вакцинами, створеними проти штаму Альфа, Іззраїль придушив спалах, спричинений Дельтою:

December 1 (GMT)

443 new cases and 3 new deaths in Israel [source]

November 30

684 new cases and 1 new death in Israel [source]
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02.12.2021 08:15 Ответить
Чому ви дивуєтеся?
Цей тедрос на початку пандемії полетів до китаю, щоб провести перемовини з головою китаю. Перемовини, Карл! І на основі цих перемовин він зробив висновок, що це не пандемія! Ніяких науковців (їх пізніше туди обмежено не допустили), ніяких епідеміологів чи вірусологів.
Перемовини з лідером комуністичної пропаганди.

Його розстріляти треба було щось там близько 2 років тому. Але ні! Воно невбиваєме. Триндить сьогодні те, що протирічить тому, що триндів учора. Він може казати що завгодно і нікуди не дінеться. Що ж тоді казати про організацію, на чолі якої такий ***?
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02.12.2021 09:27 Ответить
Суд Валлонии отменил QR-коды. Половину Бельгии выпустили на свободу.
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02.12.2021 07:28 Ответить
Зачем ? Разве власть может добровольно отказаться от поголовной круглосуточной слежки за своими холопами ? Так не бывает.
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02.12.2021 08:09 Ответить
Судья не той системы.
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02.12.2021 08:36 Ответить
Разве так бывает ? Власть всегда едина. Власть лишь ломает комедию перед холопами: "выборы", "дебаты" и т.д.
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02.12.2021 08:42 Ответить
Готують людей ось до такого:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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02.12.2021 07:38 Ответить
Ни хрена себе! Честно признаюсь- всё не прочитал, но и того что прочитал- мне хватило, для охренеть. Теперь придется читать всё...
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02.12.2021 08:16 Ответить
Я розумію- толерантність, але як можна було поставити головою ВОЗ людину з IQ 80-ні, для раси Гейберуса це дуже навіть нічого, але все ж?
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02.12.2021 08:05 Ответить
До речі про голову ВООЗ Гебресіуса:
ввн народився на території ******** Еритреї. А Еритрея - одна з трьох держав світу (разом з Півн. Кореєю та Бурунді), яка взагалі не впецинує свої громадян.
"Співпадіння - не думаю"

Хто не вірить - можете погуглити. На Цензорів теж була стаття про країни, що не вакцинують
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02.12.2021 08:17 Ответить
Дуй обратно в свою Эфиопию, лекарь.
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02.12.2021 08:06 Ответить
Одна только ВОЗ видит эти штаммы.
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02.12.2021 08:10 Ответить
Интересно проверить его счета и его родственников
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02.12.2021 08:11 Ответить
Куди поділися всі приКолісти?
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02.12.2021 08:17 Ответить
Первый случай , в Америке, штамм Омикрон , у дважды привитого🤦🏼‍♀️. Антип, что скажешь.
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02.12.2021 08:22 Ответить
Фауччи уже сказал: потому, что не было третьей. Все просто))
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02.12.2021 08:35 Ответить
Антип такі повідомлення не коментує відразу.
Йому потрібно якийсь час, щоб прийти до тями.
А потім старається довести, ігноруючи логіку, що вакцина все-таки необхідна штука.
Я думаю, він, як і усі інші ваксери, страждаючи від когнитивного дисонансу, намагається довести що не лоханувся, коли провакцинувався.
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02.12.2021 09:52 Ответить
Вот читаю эти генетические высеры от ВООЗ и диву даюся. Это или эйфория или экстаз? Особенно коробит, когда некто Зеленский говорит, что ему некто Бурба предложил некую формулу от вируса?...кхе, кхе...у вирусов не бывает формул в принципе! Любой вирус это генетический программный продукт созданный искуственно( не слушай ВООЗ), это набор взаимосвязанных кодов(шагов) программы. Не воспринимайте вирус как инфекцию, это целевая программа. Поэтому возникает вопрос о профффессиональной пригодности если не обеих, то как минимум одного из заявителей!
Что касается Омикрона, то это предпрогрограмма, ее задача создать среду, это стратегический ход любого обычного хакера. Когда делается небольшая программа, конек, которая создает тоннель для загрузки целевого вируса.
Вот поэтому Омикрон и максимально быстро проникает в клетку и обходит вакцины. Его задача создать среду, тоннель, для последующей загрузки уже другого вируса.
И это будет.....уже ...не Дельта!!......ну вас же предупреждали, что пока есть программист будут без конца программы( вирусы). Вы это не хотите понять и принять. Так работают маленькие зеленые, злобные ненавистные человечеству существа, другая форма жизни.
Хах, а вы ищете жизнь во Вселенной?....хах....так она вас и убивает!...и не первый раз!!
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02.12.2021 08:45 Ответить
Вот же раздолье для городских сумасшедших, лепи все подряд, кто-то да прочитает...
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02.12.2021 12:51 Ответить
какой косорукий дебил переводил это? и еще один косорукий двоечник это разместил, даже не задумываясь о том, что за бред он постит.
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02.12.2021 08:53 Ответить
Ху із ху? Гебрейесус
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370
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02.12.2021 12:17 Ответить
Вот оригинал этой фразы:

The Organisation for Economic Cooperation and Development warned Omicron threatens the world's recovery and lowered its growth estimate for 2021 from 5.7 percent to 5.6 percent.
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02.12.2021 12:22 Ответить
А перевести ее можно так:

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мировой экономики, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.
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02.12.2021 12:24 Ответить
 
 