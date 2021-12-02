"Токсичное сочетание": глава ВОЗ Гебрейесус назвал "рецепт" появления новых штаммов коронавируса
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В среду ВОЗ обнародовала строгие предупреждения об опасности игнорирования ковид-вакцинации, а Европейский Союз разработал обязательные предписания, поскольку Соединенные Штаты зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса Omicron.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает ВОЗ, AFP
"Во всем мире мы имеем токсическую смесь с низким уровнем охвата вакцинами и очень низким уровнем тестирования – рецепт для появления и усиления вариантов", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Нам нужно использовать инструменты, которые мы уже имеем, чтобы предотвратить передачу и спасти жизнь от Delta.
И если мы это сделаем, мы также сможем предотвратить передачу и спасем жизнь от Omicron", - добавил он.
Напомним, новый вариант, о котором неделю назад впервые сообщила Всемирная организация здравоохранения в Южной Африке, быстро появилась на всех континентах, ухудшая экономические прогнозы и усугубляя опасения по поводу еще одной тяжелой зимы.
В ВОЗ утверждают, что может потребоваться несколько недель, чтобы понять, является ли Омикрон более передаваемым и приводит ли он к тяжелым последствиям, а также насколько эффективны современные методы лечения и вакцины против этого варианта.
Выявление и распространение нового штамма свидетельствуют, что продолжающаяся уже почти два года глобальная борьба с Covid-19 далека от завершения.
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron чреват восстановлением мира и снизила прогнозы роста на 2021 год с 5,7% до 5,6%.
Omicron побудил правительства по всему миру восстановить ограничения на поездки, в частности в Южную Африку. Япония приостановила новое бронирование авиабилетов в страну.
В среду секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике такие запреты, назвав их "глубоко несправедливыми и карательными", а также "неэффективными".
Рост уровня заражения уже привел к тому, что правительства некоторых европейских стран снова ввели обязательное ношение масок, социальную дистанцию, комендантский час или карантин с целью не допустить рост количества госпитализаций.
Несмотря на то, что правительства действовали в одностороннем порядке, вводя ограничения на поездки, страны-члены ВОЗ собрались в Женеве, чтобы работать над международным соглашением по преодолению последующих пандемий.
Межправительственный орган для переговоров будет создан для достижения договоренности о реагировании на будущие пандемии, его первое заседание запланировано на 1 марта 2022 года.
Пожалуйста, подождите...
а Європейський Союз розробив обов'язкові приписи, оскільки Сполучені Штати зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу Omicron.
"В усьому світі ми маємо токсичну суміш з низьким рівнем охоплення вакцинами та дуже низьким рівнем тестування - рецепт для появи та посилення варіантів", - сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Нам потрібно використовувати інструменти, які ми вже маємо, щоб запобігти передачі та врятувати життя від Delta.
І якщо ми це зробимо, ми також зможемо запобігти передачі та врятуємо життя від Omicron", - додав він.
Я не маю слів. Не копіюватиму вже інші абзаци.
Це, напевне, якась помилка або поганий переклад. Інакше кваліфікувати цю маячню я просто не можу.
Так я не понял тут: этот Омикрон, оказывается, классная штука! Или как???
December 1 (GMT)
443 new cases and 3 new deaths in Israel [source]
November 30
684 new cases and 1 new death in Israel [source]
Цей тедрос на початку пандемії полетів до китаю, щоб провести перемовини з головою китаю. Перемовини, Карл! І на основі цих перемовин він зробив висновок, що це не пандемія! Ніяких науковців (їх пізніше туди обмежено не допустили), ніяких епідеміологів чи вірусологів.
Перемовини з лідером комуністичної пропаганди.
Його розстріляти треба було щось там близько 2 років тому. Але ні! Воно невбиваєме. Триндить сьогодні те, що протирічить тому, що триндів учора. Він може казати що завгодно і нікуди не дінеться. Що ж тоді казати про організацію, на чолі якої такий ***?
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
ввн народився на території ******** Еритреї. А Еритрея - одна з трьох держав світу (разом з Півн. Кореєю та Бурунді), яка взагалі не впецинує свої громадян.
"Співпадіння - не думаю"
Хто не вірить - можете погуглити. На Цензорів теж була стаття про країни, що не вакцинують
Йому потрібно якийсь час, щоб прийти до тями.
А потім старається довести, ігноруючи логіку, що вакцина все-таки необхідна штука.
Я думаю, він, як і усі інші ваксери, страждаючи від когнитивного дисонансу, намагається довести що не лоханувся, коли провакцинувався.
Что касается Омикрона, то это предпрогрограмма, ее задача создать среду, это стратегический ход любого обычного хакера. Когда делается небольшая программа, конек, которая создает тоннель для загрузки целевого вируса.
Вот поэтому Омикрон и максимально быстро проникает в клетку и обходит вакцины. Его задача создать среду, тоннель, для последующей загрузки уже другого вируса.
И это будет.....уже ...не Дельта!!......ну вас же предупреждали, что пока есть программист будут без конца программы( вирусы). Вы это не хотите понять и принять. Так работают маленькие зеленые, злобные ненавистные человечеству существа, другая форма жизни.
Хах, а вы ищете жизнь во Вселенной?....хах....так она вас и убивает!...и не первый раз!!
https://youtu.be/9yMRpXaAgMs?t=2370
The Organisation for Economic Cooperation and Development warned Omicron threatens the world's recovery and lowered its growth estimate for 2021 from 5.7 percent to 5.6 percent.
Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что Omicron угрожает восстановлению мировой экономики, и снизила прогноз роста на 2021 год с 5,7 процента до 5,6 процента.