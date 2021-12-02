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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
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Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
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02.12.2021 07:48
+23
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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02.12.2021 07:58
+14
вечная память герою
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02.12.2021 08:21
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02.12.2021 07:48 Ответить
Слава героям! Смерть рашистам!!!
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02.12.2021 07:58 Ответить
Ну ось, і ще один пішов...
Вічна пам'ять герою!
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02.12.2021 08:09 Ответить
вечная память герою
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02.12.2021 08:21 Ответить
Нада срочна пасматрєть в глаза таваріщю Путєну!
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02.12.2021 08:23 Ответить
И это ответ Науседе , о войне , она уже идёт 7-мь лет
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02.12.2021 09:05 Ответить
Почему в заголовке и тексте враг именуется словом "кафиры", что в исламском мире означает "неверные". Мы что, уже все стали правоверными мусульманами?
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02.12.2021 09:07 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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02.12.2021 10:24 Ответить
Герої не вмирають.
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02.12.2021 11:35 Ответить
На жаль гинуть. Але владу це мало цікавить.
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02.12.2021 14:05 Ответить
Кожного дня втрати , а Зелена потвора мріє зустрітись із кремлівським
фюрером і катом , бракує слів 😡

Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Горіть у пеклі , москалі кляті 😠
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02.12.2021 18:05 Ответить


У середу, 1 грудня, під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий з Донеччини 22-літній Валерій Геровкін (позивний Гера).
Він був піхотинцем у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" Збройних сил України.

"1 грудня на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася увечері на спостережному посту"

Воїн народився 21 липня 1999 року у Краматорську. Мав середню спеціальну освіту. До лав ЗСУ вступив у вересні торік. У холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Побратими називали його "Гера".
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02.12.2021 18:33 Ответить
Горе і біль від втрат , які приносять на нашу землю дикі кацапи 😡
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02.12.2021 20:55 Ответить
Низький уклін батькам за сина- героя.
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02.12.2021 20:52 Ответить

ЗЕ прийшов до успіху)




02 грудня 2021, 06:06 pm

ЗЕ прийшов до успіху)

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02.12.2021 21:00 Ответить
Слава герою!
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02.12.2021 23:33 Ответить
 
 