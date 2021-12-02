Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке.
В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 2 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Вічна пам'ять герою!
фюрером і катом , бракує слів 😡
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
Горіть у пеклі , москалі кляті 😠
У середу, 1 грудня, під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий з Донеччини 22-літній Валерій Геровкін (позивний Гера).
Він був піхотинцем у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" Збройних сил України.
"1 грудня на позиціях поблизу Новотроїцького загинув солдат Геровкін Валерій Євгенович - його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася увечері на спостережному посту"
Воїн народився 21 липня 1999 року у Краматорську. Мав середню спеціальну освіту. До лав ЗСУ вступив у вересні торік. У холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Побратими називали його "Гера".
ЗЕ прийшов до успіху)
02 грудня 2021, 06:06 pm
ЗЕ прийшов до успіху)