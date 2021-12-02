Блинкен о заявлении Путина: "Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование президента РФ Владимира Путина по поводу гарантий нерасширения Альянса на восток вызывает удивление.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.
"Я видел заявление (Путина. – Ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.
Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.
Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.
Напомним, с конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.
1 декабря Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что Украина не войдет в НАТО.
НАТО отказало Путину. Генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал незаконным предложение президента России.
Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.
Пожалуйста, подождите...
Или ты это он?
и обсцьікать бирега
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
Який на десятках то і сотенях життів українських солдат нажився , переправляюючи через лінію розмежування свої конвої ? Чи досі он у Криму Рошен його на всіх прилавках супермаркетів лежить . То іще та наволоч , яка завдала тоді збитки Україні на мільярди ....
Во-вторых: видимо, это старые запасы ещё не иссякли.
иначе моцква будет разрушена
Станом на 24 вересня 2014 року, спільнота «Вантаж-200» нарахувала понад 4000 вбитих на Донбасі солдат РФ[92].
Станом на 14 листопада 2014 року, кількість поховань невідомих чоловіків, тільки на кладовищі м. Ростова (Росія), перевалила за 4 тисячі. "Росія "Афган" за кількістю жертв вже обігнала...", - зробив висновок автор фотографій з кладовища в Ростові[93].
Станом на 19 листопада 2014 року, оприлюднена таблиця втрат російської армії в Україні: "В Україні загинули до 4360 військовослужбовців Російської Федерації..."[94].
Станом на 22 січня 2015 року, оприлюднено висновки експертів щодо втрат регулярної російської армії в Україні: "Вбито - 5737; поранено - 2927; зниклими безвісти - 2838..."[95] "Внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло більш як 5,5 тисячі російських військовослужбовців..."[96].
21.02.2017 року, Голова правління Міжрегіонального координаційного центру "Забутий полк" (Росія), російський громадсько-політичний діяч О. Васильєва оприлюднила уточнений поіменний список з понад 3 тис. російських військових й найманців, які загинули на Донбасі[97].
Угроза может быть только одна - если Украина вступит в ЕС и НАТО и станет нормальным государством то мокши и буряты кремлядям бубенцы оторвут.