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НАТО (8930) Путин (29860) Россия (91236) Блинкен (749)

Блинкен о заявлении Путина: "Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Блинкен о заявлении Путина:

Украина и НАТО не представляют угрозы для России, требование президента РФ Владимира Путина по поводу гарантий нерасширения Альянса на восток вызывает удивление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил на пресс-конференции в Риге глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Я видел заявление (Путина. Ред.), о котором вы говорили, и, честно говоря, оно вызывает недоумение. Идея, что Украина представляет угрозу для России, была бы плохой шуткой, если бы все было не так серьезно", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что НАТО – это оборонительный союз, который не представляет угрозы для России и не имеет агрессивных намерений против РФ.

Глава Госдепа объяснил, что цель Альянса – убедиться в эффективной защите его членов и помочь удовлетворить потребности в обороне партнером. Он назвал глубоко ошибочными и неправильными тезисы о якобы угрозе для России со стороны Украины и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг – Путину: Москва не будет решать судьбу Украины

Напомним, с конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января.

1 декабря Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что Украина не войдет в НАТО.

НАТО отказало Путину. Генсек Альянса Йенс Столтенберг назвал незаконным предложение президента России.

Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, если она продолжит шаги по дестабилизации Украины и использует свои силы для агрессии против нее.

Смотрите также: Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории, - Снайдер. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Ну дивіться. НАТО це оборонний союз. Роіся - агресор.
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
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02.12.2021 08:01
+15
Насправді всі вже зрозуміли, що мають справи з неадекватним кровожерливим монстром. Але із-за грошей не можуть зважитися на рішучі дії. Але що казати, коли народ України в час найбільшої загрози вибрав людину, яка нездатна навіть оцінити виклики, що стоять перед державою.
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02.12.2021 08:04
+11
КАЦАПЫ!
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
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02.12.2021 08:00
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Правила форума Совет форумчан
Так что там с переворотом, кто власть захватил?
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02.12.2021 07:52 Ответить
Мало народу пришло.
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02.12.2021 07:59 Ответить
да ты что, буба опять спздела? не может быть
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02.12.2021 08:01 Ответить
Збери більше.
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02.12.2021 08:01 Ответить
Зачем?
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02.12.2021 08:36 Ответить
Затем.
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02.12.2021 09:39 Ответить
А затем?
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02.12.2021 09:42 Ответить
Ростов.
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02.12.2021 09:47 Ответить
Скатертью дорога.
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02.12.2021 09:48 Ответить
Его Беня не отпускает
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02.12.2021 09:49 Ответить
Понятноедело , порошок со своими подельниками там деньгой сулили .. Просто так идиотов не найдется конечно стоять за его шоколадное царство.
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02.12.2021 08:32 Ответить
Звичайно, що краще "шоколадное царство", ніж помийка, в яку країну перетворюють зелені.
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02.12.2021 08:44 Ответить
Народу прийшло дуже багато. При зеку починалось з купки студентів, тут вже масштаб.
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02.12.2021 08:53 Ответить
Ну, удачи.
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02.12.2021 09:17 Ответить
Спасибо.
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02.12.2021 09:40 Ответить
Та я ж не тебе.
Или ты это он?
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02.12.2021 09:41 Ответить
Тут форум.
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02.12.2021 09:47 Ответить
вадитель Шьіфера , планировал пльіть по Днепру на судне (утке)
и обсцьікать бирега
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02.12.2021 08:04 Ответить
Протест закінчився. Очікувано нічим. Звичайно ніякий завхоз не буде звільненим, звичайно ніяких висновків пліснява не зробить, навпаки, в черговий раз вони впевнелись, якщо не реагувати на такі протести, то нічого не станеться. Висер в раді своє теж зробив.
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02.12.2021 08:33 Ответить
Рейтинг ***********, с вами не согласен.
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02.12.2021 09:41 Ответить
Вода камінь точить, а припіздєнт шкутильгає на обидві ноги, тож чекати, коли він наіїбнеть....ся.....
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03.12.2021 23:18 Ответить
№95
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02.12.2021 08:42 Ответить
"Ты переворот видишь? И я - нет. А он есть!"
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02.12.2021 09:22 Ответить
прозріли європейці? чи ділі будуть соплі розмазувати під носом?
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02.12.2021 07:54 Ответить
Цікала розмова про "тупающого на Меркель Фуйла", з 35 хв і до кінця
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02.12.2021 07:59 Ответить
КАЦАПЫ!
Какое такое "обещание не расширять НАТО"?!!
Где это обещание написано, в каком документе, чьи подписи там стоят?
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02.12.2021 08:00 Ответить
под Будапештским меморандумом и под договором о дружбе с росией стоит куча подписей. Но цапы срали на юридические договоренности, это их привычка. Поэтому и нам глубоко насрать на росию и ихнего обнуленного вождя
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02.12.2021 10:20 Ответить
Ну дивіться. НАТО це оборонний союз. Роіся - агресор.
Звісно що натівці в Україні перешкоджатимуть планам роіські.
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02.12.2021 08:01 Ответить
Насправді всі вже зрозуміли, що мають справи з неадекватним кровожерливим монстром. Але із-за грошей не можуть зважитися на рішучі дії. Але що казати, коли народ України в час найбільшої загрози вибрав людину, яка нездатна навіть оцінити виклики, що стоять перед державою.
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02.12.2021 08:04 Ответить
А хоч би і так .. Дак що шоколада потрібно було вибирати ????
Який на десятках то і сотенях життів українських солдат нажився , переправляюючи через лінію розмежування свої конвої ? Чи досі он у Криму Рошен його на всіх прилавках супермаркетів лежить . То іще та наволоч , яка завдала тоді збитки Україні на мільярди ....
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02.12.2021 08:38 Ответить
Во-первых: Крым - это Украина.
Во-вторых: видимо, это старые запасы ещё не иссякли.
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02.12.2021 08:43 Ответить
Он и новые сериальчики продаёт
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02.12.2021 09:44 Ответить
ні,потрібно було голосувати "гаманцем і головою" а не дупою ще в 1 турі...
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02.12.2021 09:05 Ответить
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02.12.2021 09:45 Ответить
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02.12.2021 09:49 Ответить
"старые песни о главном"? Как "скоты" в параше? Продажи не падают?
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02.12.2021 09:43 Ответить
русские свиньи правильно боятся, только НАТО поможет им ,
иначе моцква будет разрушена
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02.12.2021 08:05 Ответить
Російська громадська спільнота "Вантаж-200" підрахував кількість вбитих на Донбасі солдат Російської Федерації - 3526 бійців. "Після офіційно озвучених 2000 загиблих в ході військових дій на сході України, загинули ще понад тисячу російських солдатів", - про це, 14 вересня, повідомила російський політик та експерт-еколог, засновниця спільноти "Груз-200" Олена Васильєва[91].

Станом на 24 вересня 2014 року, спільнота «Вантаж-200» нарахувала понад 4000 вбитих на Донбасі солдат РФ[92].

Станом на 14 листопада 2014 року, кількість поховань невідомих чоловіків, тільки на кладовищі м. Ростова (Росія), перевалила за 4 тисячі. "Росія "Афган" за кількістю жертв вже обігнала...", - зробив висновок автор фотографій з кладовища в Ростові[93].

Станом на 19 листопада 2014 року, оприлюднена таблиця втрат російської армії в Україні: "В Україні загинули до 4360 військовослужбовців Російської Федерації..."[94].

Станом на 22 січня 2015 року, оприлюднено висновки експертів щодо втрат регулярної російської армії в Україні: "Вбито - 5737; поранено - 2927; зниклими безвісти - 2838..."[95] "Внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло більш як 5,5 тисячі російських військовослужбовців..."[96].

21.02.2017 року, Голова правління Міжрегіонального координаційного центру "Забутий полк" (Росія), російський громадсько-політичний діяч О. Васильєва оприлюднила уточнений поіменний список з понад 3 тис. російських військових й найманців, які загинули на Донбасі[97].
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02.12.2021 08:43 Ответить
и это только регулярных. А орков полегло в разы больше.
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02.12.2021 09:15 Ответить
Дуже прикро усвідомлювати факт підміни взаємовідносин з союзниками і друзями кулебами-дерьмаками((((
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02.12.2021 08:07 Ответить
Ботоксний не боїться, що коли Україна вступить в НАТО, то нападе на Засрашку, воно боїться, що тоді не зможе ніколи на Україну напасти. На майбутнє Засрашка стане кормовою базою для Китаю і це реальність.
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02.12.2021 08:17 Ответить
а что там толстеющий на морде лица куляйба? министер каких-то дел... каких - не понятно...
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02.12.2021 08:19 Ответить
От падлы! Оккупировали Крым и Донбасс, а теперь Украина оказывается еще им и угрожает!!
Угроза может быть только одна - если Украина вступит в ЕС и НАТО и станет нормальным государством то мокши и буряты кремлядям бубенцы оторвут.
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02.12.2021 08:51 Ответить
Чи можна вірити кремлівським бехунам ..?Вони говорять одне а зроблять зовсім по іншому ..,навіть якщо НАТО і відмовиться прийняти Україну.. та про щось там нейтральне домовляться .., всерівно не буде ніяких гарантій того,що путлер в майбутньому вже нейтральну Україну не окупує.. а українців в кайдани не закує..Бо мета агресора,- це відродити імперську Росію початку 20 століття або СССР і путлер буде іти докінця ,поки не здохне.,.поки Росія не розсипеться на частини..
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02.12.2021 09:02 Ответить
 
 