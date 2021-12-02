Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 663 574 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8410 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 263 758 247 случаев инфицирования, из них 663 574 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 242 146 человек, из них 8 410 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 238 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.
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Есть прямая закономерность,смертность от ковида от уровня медицины,и среднего возраста жителей(больше стариков-больше смертность)Уровень медицины в Украине ниже некуда,стариков меньше,поэтому мы не на 1 месте за счет меньшего количества стариков
Сейчас приснутся эксперты и во всем виноваты будут антиваксы))
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
Открыл калькулятор... в 15.6 раз.😊
Никто уже особо ту предельную дату не упоминает, ибо стоит план - проколоть,вне зависимости от сроков.
На початку, коли ще робили, люди з лікарняних не могли по декілька тижнів вийти: ходили теститись, як на роботу. До одного місця ці тести, і не рентабельно такі лікарняні оплачувати.
Якщо ковід- державна справа, то тесті повинній бути безоплатними.
І кожна установа, де сьогодні на вході вимагають "сертифікат" має мати пункт де робляться безоплатні тести.
На роботі з 30 чоловік прехворіло 5- 2 невакциновані і 3 вакциновані. перенесли хворобу ОДНАКОВО!!!
Где эта статистика ? ? ?
Люди не верят в эту искусственную истерию.
Сколько переболевших даже не заметили новый штамм "Дельта" ?
Где эти данные ? Сколько людей имеют натуральный мощный иммунитет ?
Почему им не выдаётся соответствующий документ ?