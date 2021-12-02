Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 663 574 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8410 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 263 758 247 случаев инфицирования, из них 663 574 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 242 146 человек, из них 8 410 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 238 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.



