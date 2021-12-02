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Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 декабря в мире зарегистрировали 663 574 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8410 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 263 758 247 случаев инфицирования, из них 663 574 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 242 146 человек, из них 8 410 за минувшие сутки.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 238 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 4-ю в мире и 3-ю в Европе.

Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
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02.12.2021 08:13
+7
как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
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02.12.2021 09:15
+5
І це головне.
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
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02.12.2021 09:38
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Все как и ожидалось вакцина до жопы.у нас идет на спад,европа только входит в пик заболеваемости
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02.12.2021 08:13 Ответить
Не говори об этом,забанят.
Есть прямая закономерность,смертность от ковида от уровня медицины,и среднего возраста жителей(больше стариков-больше смертность)Уровень медицины в Украине ниже некуда,стариков меньше,поэтому мы не на 1 месте за счет меньшего количества стариков
Сейчас приснутся эксперты и во всем виноваты будут антиваксы))
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02.12.2021 08:22 Ответить
Меня уже за это раз 5 банили))до них уже доходит по чуть что их развели с прививкой но все же стыдно это признать)
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02.12.2021 08:25 Ответить
Вы меня, канешна извините, но ваше "стыдно это признать"(с) не выдерживает никакой критики. Уже давно и всем вовсе не стыдно. СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
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02.12.2021 08:33 Ответить
І це головне.
СМИ освободили "от химеры, именуемой совестью"(с). Да и не только СМИ.
Саме ось цей вислів є ключовим. Немає більше ЗМІ у доковідному сенсі. Є лише пропагандистська машина з нагнітання істерії. Ніхто нічого ніколи не визнає.
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02.12.2021 09:38 Ответить
У нас просто кончаются антиваксеры, которых в 19 раз больше помирает, чем нормальных людей.
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02.12.2021 09:08 Ответить
как это заканчиваются??? всего 13млн привитых ( а если прикинуть сколько на бумаге а не на деле, то вообще цифра печаль) ,и заканчиваються??? Да они по логике ваксеров на остановках падать аки листы с деревьев должны
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02.12.2021 09:15 Ответить
Будут, если не одумаются.
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02.12.2021 10:16 Ответить
Не путай непривитых с антиваксерами.
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02.12.2021 10:54 Ответить
А чего не в 18 или 11?с 13 млн половина купила сертификаты и ничего живут,ах да и мимо ковида в день умирает по 2 тыс человек.
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02.12.2021 09:21 Ответить
Статистика + мой (надеюсь, не ошибся) подсчет: 94% невакцинированных - это в 19 раз больше 6 оставшихся.
Открыл калькулятор... в 15.6 раз.😊
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02.12.2021 10:21 Ответить
И где результаты испытаний? Или ты снова на кофейной гуще гадал?
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02.12.2021 10:57 Ответить
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02.12.2021 08:43 Ответить
Я смотрю в США ситуация лучше не становится.
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02.12.2021 08:47 Ответить
в Индии, где трупы разлагаются в Ганге в котором весело плещутся крокодилы с индусами и где населения в 30 раз больше, от вируса погибло меньше чем под руководством Ермака? охотно верю, чего уж там.
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02.12.2021 08:54 Ответить
В мене після першого щеплення якогось чорта шум в голові не проходить третій тиждень, може це не від неї але якого чорта і від чого. Мав 30 числа йти на друге щеплення, було так хреново, що лікар переніс щеплення
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02.12.2021 08:56 Ответить
що лікар переніс щеплення, а ведь в самом самом начале,люди непомнят наверно уже, озвучивались самие строги правила ( в инфобюлетнях пфайзера,модерны черным по белому) - не позднее 28 дня после первого укола. И тут ...тадам, колитесь второй хз когда, главное колитесь.
Никто уже особо ту предельную дату не упоминает, ибо стоит план - проколоть,вне зависимости от сроков.
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02.12.2021 09:21 Ответить
В америке он колят не позднее и ни х оно не дает
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02.12.2021 10:02 Ответить
Час покаже
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02.12.2021 09:22 Ответить
какая вакцина?
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02.12.2021 22:17 Ответить
Ну а як же ще, коли медицину в Україні угробили. До "сімейного" лікаря записатися можливо так тижня через три, якщо ще житимеш, зрозуміло. А до цього замість своєчасного лікування - лежи і нічого не роби, виживеш - тижня через два-три подивимося... тести по "виздоровленню" від ковіда не роблять. А навіщо - заражай далі йди на роботу...До хворих лікар вже не ходить... Ну клас а не медицина... Рехформа... І дивуються чому висока смертність... А лікувати не пробували???
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02.12.2021 09:30 Ответить
... тести по "виздоровленню" від ковіда не роблять...

На початку, коли ще робили, люди з лікарняних не могли по декілька тижнів вийти: ходили теститись, як на роботу. До одного місця ці тести, і не рентабельно такі лікарняні оплачувати.
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02.12.2021 10:14 Ответить
Да ладно, мне к новому году через три дня после больнички без всяких тестов закрыли больничный - и всем пофегу было, что до конца января температурил.
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02.12.2021 10:47 Ответить
Я про першу "хвилю" кажу, влітку чи восени вони це повідміняли.
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02.12.2021 13:39 Ответить
Якщо за тест сплачується 800-1000 грн. - у цьому з'являється економічний сенс.
Якщо ковід- державна справа, то тесті повинній бути безоплатними.
І кожна установа, де сьогодні на вході вимагають "сертифікат" має мати пункт де робляться безоплатні тести.
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02.12.2021 14:08 Ответить
Так би і було, якшо б ми мали справу з реальною загрозою.
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02.12.2021 14:56 Ответить
Та люди вже від недоїдання мруть. добре на 2 тис пенсії проживеш? ЩО поїси - гівноковбасу? а ще гівноліки треба купити, комунальні заплатити. Та навіть працюючі багато чого не можуть собі дозволити. Отакий кінець "епохи бідності" !!!!

На роботі з 30 чоловік прехворіло 5- 2 невакциновані і 3 вакциновані. перенесли хворобу ОДНАКОВО!!!
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02.12.2021 10:46 Ответить
А сколько человек успешно выздоровели, переболев в лёгкой форме ?
Где эта статистика ? ? ?
Люди не верят в эту искусственную истерию.
Сколько переболевших даже не заметили новый штамм "Дельта" ?
Где эти данные ? Сколько людей имеют натуральный мощный иммунитет ?
Почему им не выдаётся соответствующий документ ?
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02.12.2021 14:04 Ответить
Так не выгодно,они даже сразу после выздоровления "просят"делать прививку
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02.12.2021 15:06 Ответить
вакцины есть с весны, не желает народ вакцинироваться.
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02.12.2021 20:17 Ответить
 
 