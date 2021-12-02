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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 13 531 новый случай заражения COVID-19 по состоянию на утро 2 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 1 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 зафиксированы 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1346, медработников – 240);

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 210 869 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 74 855 человек, полностью иммунизированы – 136 014 человек.

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 госпитализированы – 3003 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 летальных случаев – 525;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 выздоровели – 23 535 человек.

Также читайте: Украина - на четвертом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 заболели – 3 463 872 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 выздоровели – 2 995 727 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 летальных случаев – 87 057;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 15 962 709.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. Всего проведены 24 958 629 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 525 человек, зафиксированы 13 531 новый случай заражения, 23 535 человек выздоровели 13

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Смертність не надто спадає.
Щодня 500-700 чоловік. Та за один місяць 20 тисяч померлих.
Зейло на конференції і слова не сказав.
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02.12.2021 08:15
+6
австрия в свое время гитлера произвела на свет, и прогнулась под нацистов первой войдя в состав . И да , первыми кого фашики начали гнобить были - свои граждане, не согласные с политикой партии.
Так что накидывайте варианты плотнее, вторыми кого гнобили фашики были те кто их привел к власти .
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02.12.2021 09:38
+5
Зеля конюктурщик. У нього рейтинг понад усьо.
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02.12.2021 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Смертність не надто спадає.
Щодня 500-700 чоловік. Та за один місяць 20 тисяч померлих.
Зейло на конференції і слова не сказав.
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02.12.2021 08:15 Ответить
Що написали те ібрехав.
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02.12.2021 08:34 Ответить
Син матері питає:

- Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

- Нет сынок! В этом году подарков не будет!

- Почему?

- Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

«Порохобот»:

- Синку! Не переживай! Зате Святий Миколай обов»язково принесе «миколайчика»!

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02.12.2021 08:57 Ответить
да, умерших до фига...
скорых вчера видел немеряно.
Расслабляться рано.
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02.12.2021 09:04 Ответить
Тільки що говорив по телефону з товаришем Каже:
- Вчора на Ютюбі ролик дивився англійський (з перекладом на російську) Англійська лікарка (антиваксер) доводила що вакцина містьть "прісноводну гідру" яка вживляється в мозок Після цього він стає чутливим до "навіювання" через Інтернет Але більше всього мені сподобалося наступне - "Вакцина з "гідрою" розроблена одним з НДІ Києва"!!! Мене аж гордість за вітчизняну фармацевтику охопила!
(У нього дружина - фармацевт)
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02.12.2021 10:08 Ответить
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02.12.2021 15:39 Ответить
ведучий та лікар Євген Комаровський розкритикував Зеленського за видалення допису про необхідність щеплень від COVID-19 після критики противниками вакцинації.
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02.12.2021 08:25 Ответить
Зеля конюктурщик. У нього рейтинг понад усьо.
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02.12.2021 08:31 Ответить
Пік пандемії у нас тому що не вакцинувались. А не вакцинувались з двох причин:

а)бо дурні,

б)бо міністри Степанов та Ляшко.

А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали. Бачите - все зійшлось и отримало своє пояснення
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02.12.2021 09:03 Ответить
не думаю, что к призывам Супрун вакцинироваться прислушивались бы больше.
думаю, орали бы что Доктор Смерть всех поубивать хочет.
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02.12.2021 09:06 Ответить
Не "дійшло"?
"А міністри Степанов і Ляшко у нас тому, що у нас президент Зеленський. А президент Зеленський тому, що 43% виборців були дурні і його вибрали".
Супрун "зжерли" як тільки "ГоловБлазень" усівся у крісло президента А вона працювала при Пороху! А він-би на "Велике дорожне крадівництво" гроші державні не витрачав! Тільки у нас було надто багато дебілів які захотіли "УСЕ" і "ЗРАЗУ"
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02.12.2021 09:38 Ответить
ведучий та лікар\\\\\\\\\

уже на ТВ что ли?
тут было с месяц взад, этот дядя(я еще и не знал что это) истерил на видео что-то. А теперь он и Го*дон и прочие Аваковы беснуются - дядечка то политотой решила заняться, вот что. то есть все истерики его - для набивки политкапитальчика, так это и работает. кошмаровский поди такой же доктор как и Слюсарчук, помнишь? ну ладно, пусть и доктор, его вроде знают, кто-то писал, куча людей - так блин, ты бы тоже со знаний этих поимел кое какие "сотни нефти", нет? - заплатила бы Бабушка, или Зеля лично ему - то он бы щас гневно проклинал - кого скажут.
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02.12.2021 09:37 Ответить
лікарі є професіонали, які лікують, а є блогери, які як каже лікарка-дружина "пи...ть" ради бабла
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02.12.2021 11:26 Ответить
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02.12.2021 08:34 Ответить
"Сращ" состоится в любую погоду
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02.12.2021 09:14 Ответить
Кого-то ещё можно этим напугать ?
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02.12.2021 08:43 Ответить
13млн вакцинировано всего, численость заболевших растет.... смертность падает. Это как?? Ведь по всем канонам что до этого были - смертность главный показатель , что сейчас изменилось?
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02.12.2021 08:49 Ответить
и численность заболевших, и численность умерших ПАДАЕТ. Было по 25-26 тыс заболевших и по 800 умерших.
Но веселиться на радостях рано.
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02.12.2021 09:07 Ответить
а чего ж падает то???? всего навсего 13млн проколото (страшно подумать сколько просто на бумаге, для работы), и такие падения, а в январе в конце начнется бурный рост, ляшко уже озвучил.
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02.12.2021 09:11 Ответить
Він ще анонсував помітне збільшення важких хвороб, у тому числі онкології - через 3-5 років.
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02.12.2021 10:01 Ответить
Ага. Тому що :
1. Всі сили медицини боролись за життя хворих на Ковід антиваксів-придурків, і не було кому лікувати інші хвороби.
2. Після Ковіду багато людей отримають тяжкі ускладнення що можуть призвести в подальшому до онко. Коввд безслідно не проходить ніколи. Впливає на нервову систему ( мозок- зникає смак, не відчувають запахів, проблеми з пам'яттю), ніхто не знає як в подальшому буде функціонувати, впливає на серцево-судинну систему, на систему травлення, на опорно-руховий аппарат, тощо.
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02.12.2021 11:55 Ответить
Майже 4% (3,9) це більше ніж у світі (3%). А у зеее все хорошо.
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02.12.2021 08:52 Ответить
в Австрии ввели серьезные штрафы для антиваксеров. ПРедлагаю нашему МОЗ рассмотреть следующий алгоритм:

- гражданину присылается приглашение на вакцинацию.
- Если он не пришел -- платит штраф 2Х, если пришел - получает премию 1Х.

Таким образом каждый антиваксер будет платить премии 2м вакинировавшимся....
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02.12.2021 09:22 Ответить
гражданин посылает их наПутина.

https://site.ua/arkadiy.babchenko/desakralizaciya-vlasti-i-eyo-posledstviya-dlya-ukrainy-iykp8g4
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02.12.2021 09:38 Ответить
австрия в свое время гитлера произвела на свет, и прогнулась под нацистов первой войдя в состав . И да , первыми кого фашики начали гнобить были - свои граждане, не согласные с политикой партии.
Так что накидывайте варианты плотнее, вторыми кого гнобили фашики были те кто их привел к власти .
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02.12.2021 09:38 Ответить
Вы нее о том беспокоитесь. Похоже Вы еще не осознали своим умишком, что на сегодняшний день единственный способ остановить пандемию-- это повсеместное вакцинирование. Ну правдв, есть еще один, древний, способ -- это тотальная изоляция очага эпидемии, карантин....
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02.12.2021 09:51 Ответить
Есть и другой способ: арест авторов и международный трибунал над ними.
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02.12.2021 09:57 Ответить
даже если Вы там кого то арестуете и отдадите под трибунал, как это убережет Вас лично от вируса? Или вы у нас особенный и вирус вас боится ?
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02.12.2021 10:02 Ответить
Я не знаю о каком вирусе идёт речь. У нас в Австралии никто лично не знает никого кто заболел бы ковидом или умер от ковида. Только истерические вопли в прессе. Больше ничего.
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02.12.2021 10:23 Ответить
когда узнаешь на собственном здоровье-- тогда будет уже поздно... Но, впрочем, это твои проблемы....
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02.12.2021 10:49 Ответить
Как я могу это узнать на своём здоровье ??? Технически - как ? Я должен словить вирус которого у нас нет, так ? От кого ? От кенгуру, или может от коалы ?
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02.12.2021 11:00 Ответить
вау, ты даже общаешься с коалами )))) Судя по твоем интеллекту я думал что только с летучими мышами...
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02.12.2021 11:02 Ответить
Переход на личность - признак дефицита аргументов. Прощай, ваксер.
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02.12.2021 11:04 Ответить
разве бот может быть личностью ? ПРощай бот
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02.12.2021 11:05 Ответить
Да это бот. Он был под ником Аквариус, кацапский пропагандист, сидит через ВПН анонимайзер. Австралию он в своем Мухосранске в школе на карте мира видел. Часто наблюдаю его провокации.
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02.12.2021 12:00 Ответить
Похоже Вы еще не осознали своим умишком, что на сегодняшний день единственный способ остановить пандемию-- это повсеместное вакцинирование.

А что бы вы осознали если б вам по зомбоящику круглые сутки не лили??

Ойчет она не останавливаеЦо, Скоро в главных странах будет и 80 %(то к чему призывали с год назад) , и 90% (то что втирают сейчас), а как болели и умирали у них, так болеют и умирают . Меньше,больше, но один хрен - вакциной (в полном понимании до всего коронобесия) ее назвать сложно, так, шмурдяк какой то, экспериментальный.

Кстате ваксеры, а шо там в Австрии , тоже подписуют бумагу о ДОБРОВОЛЬНОМ иглоукалывании???
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02.12.2021 10:26 Ответить
дададада, бесмертный и тд., еще безсмертны все мое окружение,работа,близкие,знакомые. Ездим в переполненом транспорте (особенно утром), без масок, в магазине в очередях - без масок. И скблть немрем, такой удар ляшку да?Прям невходим в его статистику.
Да переболели вероятно уже, видать еще год назад все, кто 1-2дня в соплях , кто 3-4 с температурой, без справок и прочей лабуды с медициной, как обычным орви ( а возможно орви и было). В этом году вообще никто не болел.
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02.12.2021 10:58 Ответить
на мою думку, присутність вакцини чи її відсутність в багатьох смертельних випадках слабо корелює з нею. А найтісніший має зв'язок з хронічно розваленою медициною: відсутністю потрібного обладнання і інструментів, медикаментів і спеціальних матеріалів, низькою професійною якістю медичного персоналу усіх рівнів, а то й, в принципі , його відсутність, ганебною організацією медичного процесу і, фактично, відсутністю адекватного менеджменту (управління). Я уже не згадую й про "стіни", як і також мають бути відповідні. Тобто ми зараз отримали/маємо хронічно недофінансовану медичну галузь, тому й такі результати. В інших країнах такі ж проблеми (тільки різний набір, в США, наприклад, це питання менеджменту і організації), котрі привели до такої ситуації. І поточна влада (кругом) вирішила замість того, щоб з цими проблемами боротися, піти найлегшим для себе шляхом, паралельно вирішуючи інші, не пов'язані з медициною, завдання: Незрозумілі медичні маніпуляції, котрі зараз назвали вакцинацією (й так живемо в світі підміни понять і смислів, а тут ще й зверху), соціальні, політичні, економічні зміни в ******** цивілізації...
Читайте хоч таке: https://mises.in.ua/page/2/
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02.12.2021 11:01 Ответить
Та да, для вакционеров - золотое дно, и на работу ходить не надо. )) Ходи себе на привики, как на проплаченные митинги, главное чтобы деньга капала.
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02.12.2021 09:42 Ответить
Люди, покупающие сертификат о вакцинации, вы кого хотите обмануть? Официанта в кафе или патологоанатома?
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02.12.2021 11:30 Ответить
Масова вакцинація не може зупинити рівень передачі Covid - дослідження

Згідно з медичним дослідженням в The Lancet, незважаючи на успішне впровадження вакцини не вдалося зупинити передачу Covid, а нові дані свідчать про зростання поширеності вірусу серед людей, які були повністю вакцинованими

Протягом трьох тижнів у Британії було зареєстровано 100 випадків Covid серед осіб віком від 60 років. З цих інфекцій 89,7% людей були повністю вакциновані, а 3,4% не були вакцинованими.

https://www.rt.com/news/541900-mass-vaccination-covid-transmission/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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02.12.2021 13:08 Ответить
Свєта, це щось у лісі сдохло? Лахта почала писати про інфу з Ланцету!?
А чому гаспажа-антиваксерша забула вказати що в Великобританії на відміну від України проживає 68 млн людей, ане 40 млн як у нас, що вакциновані 70%, а не 13% як в Україні, що хоч вони і хворіють, то переважно в легкій формі і померло за вчора 171 людина а в нас 600 антиваксів?!? Де ваша кацапська логіка!? Пропорції бачите!? Чи лишня хромосома заважає!?
В Україні померло за листопад 17948 антиваксів. Не вакцинованих. А в Британії померло - 4468 людей!?! Різниця відчувається Лахта!?! І це при тому що на 68 млн населення Британії набагато більш пенсіонерів від 70 до 99 років, тому що рівень життя там кращий, це дуже Стара нація. А в нас мруть після 40ка.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/uk/

Отож краще бути живим Вакцінованим хворим на ковід в легкій формі з соплями, а ніж МЕРТВИМ не вакцінованим в гробу. Мабуть не так сподівались нещасні 525 померлих антиваксів за вчора. Але не пронесло....
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02.12.2021 14:16 Ответить
Забутий пам'ятник дітям сиротам, які померли від звірячих та смертельних тестів доктора Фаучі на СНІД

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02.12.2021 13:13 Ответить
Кокошніца!

Це магілка невідомому солдату на расєї.
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02.12.2021 14:33 Ответить
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02.12.2021 17:04 Ответить
Лахта ==== іді дамой, там і "бєспакойся". В вашому Кацапстані радіактивних відходів у рази більше і пальмової олії також.
У вас тут другий день дєжурства по разнарядці від камандіра у цій темі!?! Малюнок взято з кацапської "жовтопресної" помийки.
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02.12.2021 17:17 Ответить
У нас в Украине у знакомых умерла бабушка от старости на 93м году и внесли её как Корону. Это брехливая статистика и они под неё премию 300% имеют.
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02.12.2021 17:28 Ответить
 
 