Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV.
"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он.
Блинкен отметил, что перед встречей в Швеции (Стокгольме) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.
"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", - сказал Блинкен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Москвой необходимы для прекращения войны на востоке, в которой, по словам Киева, погибло более 14 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Что там Блинкен мелет? Виконання Мінських угод это конец Украины. Там ясно написано, сначала выборы, потом контроль за границей.
Есть ещё один вариант, вся эта лугандонская ******* входит в состав опжс и по украинским законам вполне легально избирается.
Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)
12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
Так что, пока Минские не отменены, у Украины есть шанс дождаться конца Рашки а потом вернуть Донбасс силой.
Так що , те що там - ясно написано , це не означає що воно так і має бути . Без роззброєння бойовиків , без відновлення українського правового поля на території луганди , без контролю кордонів Україною , ні про які вибори там - не може бути й мови . Спочатку БЕЗПЕКА виборів , потім - самі вибори . Інакше їх взагалі не буде . І це розуміють всі , крім лише паРаші .
Це вже - діло принципа . .
а кстати, остальные меморандум выполняют - озаботились, помогли оружием, дали кредитов, грозно помахивают пальцами Путину
Там написано,что сначала по одну сторону границы становиться ВСУ,а по другую ВС РФ. После вывода росвойск и росвооружения. Вводиться украинская администрация.
Территория ордло зачищаеться нацгвардией от вооруженных бандитов,для спокойной предвыборной агитации ВСЕХ укр. партий.
Потом выборы,и передача границы.
Такой порядок прописан в минских.
А все остальное - хотелки москвы.
В США это прекрасно понимают.
Минские - просто шанс Украине дождаться развала России. А потом вернуть Донбасс, как это сделал Азербайджан.
Підготовка до святкування дня народження Степана Андрійовича
Протокол за результатами мінської зустрічі, підписаний представниками ОБСЄ, України та РФ, опублікований на сайті ОБСЄ у ніч на 7 вересня[4][5][12]:
Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї.
Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації.
Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб.
Ухвалити закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а також бойовиків і найманців з території України.
Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону.
Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.
Тим користувався Порох,звільнюючи по метру територію,згідно лінії по мінським.
Шмаркля відводить ВСУ,здаючи територію.
Начали. Что еще нужно-то?.
Что Кучма с Кравчуком подписали, то они и выполняют.
Как сдохнут - приду плюну каждому на могилу. И Кравчуку и Кучме.
Похоже.
Запад так ничего и не понял после Мюнхенской конференции с Гитлером.
Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї.
ну от козломордні хай й починають виконувати
Мне Серега сказал:
1. Свой путь и пофиг полюционные мечты о членстве в ЕС и НАТО в твоей заднице - они нам не братья и не родители! Соседи - со своими шкурными интересами.
2. Строим свою страну, по типу Израиля. Свой УК, Конституция и главное - всеобщая воинская обязанность и шабелька у каждого гражданина Украины, как гарантия его свобод и конституционных прав. Без долгов родились и свободными умрем! И без либертарианства и вседозволенности ужратой Европы - посмотрим кто еще выживет в этом жестком мире. И не Венецианская комиссия, а суд присяжных, свой в каждом селе, а из юристом типа Татарова и Портнова кожемяка должен сделать обложку для Конституции Свободной Украины.
А еще лучше -два.
Проблему Криму та Донбасу могло б вирішити виконання Будапештскої угоди.
http://www.xn--80aakfncov0c.kiev.ua/esse/zakon
1.огонь не прекращен
2.ОБСЕ допуск не обеспечен
3.Красному кресту и пр. допуск не обеспечен
4.тяжелая техника и оружие не выведено
5. незаконные формирования и иностранные наемники не выведены