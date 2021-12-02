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Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проблему Донбасса могло бы решить выполнение Минских соглашений. Это доступный дипломатический путь, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он сказал в интервью латвийскому телеканалу LTV.

"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он.

Блинкен отметил, что перед встречей в Швеции (Стокгольме) с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он много консультировался с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.

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"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия", - сказал Блинкен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямые переговоры с Москвой необходимы для прекращения войны на востоке, в которой, по словам Киева, погибло более 14 тыс. человек.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Але Московія, яка там під прапорами "ДНР" і "ЛНР" нав'язує всьому світу свій варіант. Там де московія-там ніколи не буде миру. Нам потрібно виконувати "мінськ" як ми його підписали і як ми його розуміємо і чекаємо, Китай не спить, йому потрібна кормова база. Видавити московитів з нашої території зможе тільки армія, крок за кроком, відтискаючи їх додому, як це було при 5-му президенту.
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02.12.2021 08:30
+9
Что то они все дружно и Нуланд и Блинкен и Макрон запели в один голос под дирижированием Пути. Не зря вчера наш величайший заговорил о прямых переговорах. Похоже нас готовят к торжественному вступлению в ОРДЛО.
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02.12.2021 08:41
+8
ЗЕчмо підписало ж формулу Штанмайєра.
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02.12.2021 08:34
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Але Московія, яка там під прапорами "ДНР" і "ЛНР" нав'язує всьому світу свій варіант. Там де московія-там ніколи не буде миру. Нам потрібно виконувати "мінськ" як ми його підписали і як ми його розуміємо і чекаємо, Китай не спить, йому потрібна кормова база. Видавити московитів з нашої території зможе тільки армія, крок за кроком, відтискаючи їх додому, як це було при 5-му президенту.
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02.12.2021 08:30 Ответить
ЗЕчмо підписало ж формулу Штанмайєра.
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02.12.2021 08:34 Ответить
Підвісивши його на цьому гачку російської формули приписаною Штанмаєру.
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02.12.2021 09:47 Ответить
А барига підписав Мінські угоди.
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02.12.2021 11:47 Ответить
Сам ти барига ,дурень !
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02.12.2021 13:30 Ответить
"Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські угоди мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило б проблему Донбасу на сході України"
Что там Блинкен мелет? Виконання Мінських угод это конец Украины. Там ясно написано, сначала выборы, потом контроль за границей.
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02.12.2021 08:32 Ответить
Вибори за українськими законами, які передбачають вільну агітацію всіх партій і т.п. Хто поїде в лугандон до бандюків агітувати? Отож.
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02.12.2021 08:37 Ответить
На тот момент за українськими законами в 2015 году был избран мэром Доброполье открытый сепаратист и организатор, так называемого, реХВерендума Аксенов. Так, что українськи закони, не спасли бы ситуацию.
Есть ещё один вариант, вся эта лугандонская ******* входит в состав опжс и по украинским законам вполне легально избирается.
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02.12.2021 08:44 Ответить
Окрім зажопників є ще багато партій. Ти уявляєш щоб їхні представники вели агітацію в ОРДЛІ?
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02.12.2021 08:49 Ответить
Ти ті "угоди" читав?

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.

7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.

8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.

9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.

10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)

12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
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02.12.2021 08:50 Ответить
А почему пункт 9 не выделил, где как раз и прописано про выборы и границу?
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02.12.2021 09:33 Ответить
Синок! Ти мене "за здєсь" не бери! На відміну від тебе мене 5 років УЧИЛИ читать юридичні документи і їх складать! Важке озброєння в ОРДЛО відведене? НІ! Про це СЦКК доповідає кожен день! Війська російські виведені? Ні!!! То про які "вибори ти ліпиш?
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02.12.2021 10:17 Ответить
согласен. Пока что Россияне не выполнили даже 1 пункт Минских соглашений - прекращение огня.
Так что, пока Минские не отменены, у Украины есть шанс дождаться конца Рашки а потом вернуть Донбасс силой.
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02.12.2021 10:22 Ответить
"Росія не виконала те, не виконала інше" - забавно читати такі вислови, при тому, що в вище приведених пунктах на розведення сторонами визначені ВСУ та "збройні формуваня окремих районів Донецької та Луганської областей України", а не збройні сили РФ.
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02.12.2021 10:46 Ответить
У будапештському меморандумі було написано що козляндія є гарантом безпеки України ,, у договорі про дружбу України і козляндії , було написано про непорушність кордонів між країнами , і ШО ?? . Кацапи підтерли зад тими паперами .
Так що , те що там - ясно написано , це не означає що воно так і має бути . Без роззброєння бойовиків , без відновлення українського правового поля на території луганди , без контролю кордонів Україною , ні про які вибори там - не може бути й мови . Спочатку БЕЗПЕКА виборів , потім - самі вибори . Інакше їх взагалі не буде . І це розуміють всі , крім лише паРаші .
Це вже - діло принципа . .
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02.12.2021 09:19 Ответить
меморандум = памятка. ну склероз случился у рашки, бывает. они и Финляндии обещали и много кому еще. даже тот же пакт молотова - это как понять, 4млн. пушмяса, 20к.+ танков(как у всего мира вместе взятого), 14к. самолетов, около 50к. орудий и минометов - на границе - это значит так боялись что нападут, что наклепали шоб хватило дойти до Гибралтара и постирать портянки.
а кстати, остальные меморандум выполняют - озаботились, помогли оружием, дали кредитов, грозно помахивают пальцами Путину
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02.12.2021 09:29 Ответить
Блинкин читает как написано!
Там написано,что сначала по одну сторону границы становиться ВСУ,а по другую ВС РФ. После вывода росвойск и росвооружения. Вводиться украинская администрация.
Территория ордло зачищаеться нацгвардией от вооруженных бандитов,для спокойной предвыборной агитации ВСЕХ укр. партий.
Потом выборы,и передача границы.
Такой порядок прописан в минских.
А все остальное - хотелки москвы.
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02.12.2021 09:55 Ответить
выполнение Минских соглашений невозможно.
В США это прекрасно понимают.
Минские - просто шанс Украине дождаться развала России. А потом вернуть Донбасс, как это сделал Азербайджан.
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02.12.2021 10:20 Ответить
И этот туда же. Вы уже помогли в Сирии Афгане.
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02.12.2021 08:33 Ответить
да, кцпье бежало из афгана, а в сирии убило тысячи мирных жителей и их детей.
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02.12.2021 08:34 Ответить
кацапьё не американцы !
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02.12.2021 09:08 Ответить
Так і виконуйте все по пунктах.

Протокол за результатами мінської зустрічі, підписаний представниками ОБСЄ, України та РФ, опублікований на сайті ОБСЄ у ніч на 7 вересня[4][5][12]:

Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї.
Здійснити децентралізацію влади, зокрема через ухвалення Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
Забезпечити постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та Російської Федерації.
Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб.
Ухвалити закон про недопущення переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, які відбулися в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
Вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а також бойовиків і найманців з території України.
Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону.
Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.
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02.12.2021 08:34 Ответить
А про Дебальцеве чому ані слова??? Бо,по-мінським,воно ніяк не може бути під ***********!
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02.12.2021 08:56 Ответить
В минських прописано лінія,алеж московія не тільки не виводить,а навіть не відводить на лінію позначену в мінських!
Тим користувався Порох,звільнюючи по метру територію,згідно лінії по мінським.
Шмаркля відводить ВСУ,здаючи територію.
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02.12.2021 10:29 Ответить
То мені добре відомо! зелупа почало з Золотого, де у хлопців були дуже гарні позиції!!! Ще й гарантував, падлюка, що прильотів небуде. Запхати б йому ті гарантії...!!!
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02.12.2021 14:53 Ответить
Сейчаз Германия Франция и США начнут уговаривать Бубочку взять ЛНР и ДНР всостав Украины, а их лидеров вице-президентами. Думаю Зеля согласится.
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02.12.2021 08:35 Ответить
Закликати Росію виконувати Мінські домовленності всерівно як виконувати умови Будапештського меморандуму.
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02.12.2021 08:38 Ответить
А сша та британія будапешт виконали?
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02.12.2021 08:42 Ответить
Ні. Тільки Московія. Вона ж анексіровала Крим і треть Довбасу.
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02.12.2021 08:45 Ответить
Ви здивуєтесь,але вони виконали ...чи Ви не читали "будапешт"?!
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02.12.2021 09:01 Ответить
Якщо в тому розумінні що агресивно не посягали на територіальну цілістність України, то так.
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02.12.2021 09:15 Ответить
и в том смысле что они обязались в случае агрессии "начать консультации".
Начали. Что еще нужно-то?.
Что Кучма с Кравчуком подписали, то они и выполняют.
Как сдохнут - приду плюну каждому на могилу. И Кравчуку и Кучме.
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02.12.2021 10:25 Ответить
Что то они все дружно и Нуланд и Блинкен и Макрон запели в один голос под дирижированием Пути. Не зря вчера наш величайший заговорил о прямых переговорах. Похоже нас готовят к торжественному вступлению в ОРДЛО.
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02.12.2021 08:41 Ответить
А обосновывать будет тем, что "мы избежали военного вторжения".
Похоже.

Запад так ничего и не понял после Мюнхенской конференции с Гитлером.
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02.12.2021 08:46 Ответить
Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
Забезпечити моніторинг та верифікацію з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї.

ну от козломордні хай й починають виконувати
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02.12.2021 08:59 Ответить
Хто-то еще чего-то не понял? Распад Союза, буржуи не хотят проблем на Востоке. Поэтому им по фигу демократия и мораль - лишь бы не взрывалось и не горело у них. Поэтому пьем водку с Ельциным и пиво с Путиным.
Мне Серега сказал:
1. Свой путь и пофиг полюционные мечты о членстве в ЕС и НАТО в твоей заднице - они нам не братья и не родители! Соседи - со своими шкурными интересами.
2. Строим свою страну, по типу Израиля. Свой УК, Конституция и главное - всеобщая воинская обязанность и шабелька у каждого гражданина Украины, как гарантия его свобод и конституционных прав. Без долгов родились и свободными умрем! И без либертарианства и вседозволенности ужратой Европы - посмотрим кто еще выживет в этом жестком мире. И не Венецианская комиссия, а суд присяжных, свой в каждом селе, а из юристом типа Татарова и Портнова кожемяка должен сделать обложку для Конституции Свободной Украины.
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02.12.2021 09:01 Ответить
а напхані соломою опудала з ахмета, бені та інших новинських повинні прикрашати зали засідань ВР, КМ, ОП.
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02.12.2021 09:44 Ответить
Фантаст Блинкин, несёт дичь, Параше нужна вся Украина . И пусть оглянеться вокруг Азербайджан уже решил проблему вежливыми Байрактерами . Какой может мыть дипломатический путь возвращения Крыма , и части Донбасса, це синку фантастiка.
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02.12.2021 09:17 Ответить
чтобы вернуть Донабасс по примеру Азербайджана Украине нужны не байрактары, а свой Алиев.
А еще лучше -два.
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02.12.2021 10:26 Ответить
И отсутствие границы с РФ.
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02.12.2021 10:31 Ответить
Capitan Nemo 512f0924 Золотые слова
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02.12.2021 09:21 Ответить
Где в Минских соглошениях идёт речь про Крым
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02.12.2021 09:24 Ответить
Почалося! Путін таки дотиснув цей вічно стурбований Захід. Вони вже згодні продати Україну аби умиротворити Путлера. Щось мені це нагадує... Але що ...? Подумаємо трохи Ага !! 1937 рік. Мюнхен!! Судети. Чехія. Але потім був 1939. 1 вересня.
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02.12.2021 09:42 Ответить
Да это понятно. Пасечник и Пушилин на белых конях въезжают в Верховную Раду, под громкие аплодисменты всех подписантов Будапештского меморандума, а также лидеров Франции и Германии. Это ли не счастье ?
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02.12.2021 09:49 Ответить
Кому ще не ясно,що Бідон та вашингтонська компашка,зливають неньку в рашенські помиї...
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02.12.2021 09:52 Ответить
Они - бизнесмены. Всё имеет свою цену. Это не Трамп.
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02.12.2021 09:56 Ответить
В минулому, коли я писав, що треба виконувати мінськ - на місці комменту з'являвся крестик, а тут прямо ціла стаття з цитатою. Як все швидко змінюється.
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02.12.2021 10:30 Ответить
\\Проблему Донбасу могло б вирішити виконання Мінських угод. \\
Проблему Криму та Донбасу могло б вирішити виконання Будапештскої угоди.
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02.12.2021 11:13 Ответить
Щось Блінкіна задояух стало...
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02.12.2021 12:10 Ответить
Конечно лучше Украину поменять по бартеру с РФ и при этом неплохо заработать в очередной раз, возможно последний , как поменяли Китаю и РФ Авганистан, чем выполнять Будапештский меморандум, если бы хотели , что бы Украина стала сильным и надежным партнером уже давно это было бы, надо было только с самого начала относиться к Украине, как к Восточной Европе и даже лучше так как обязаны выполнять Будапештский меморандум, а не превращать Украину в колонию при помощи высокой % ставки , коррупции и марионеток и предателей на крови, таких как Порошенко, Яценюк и Зеленский, за Януковича и говорить не чего, тот такрй же тоько с другой песочницы - откровенный враг и не скрывал этого, несмотря, что пенсии были больше, а ЖКХ меньше, но народ выбрал свободу и молель ЕС, но сталося не так как гадолося , потому что миром правит не мораль, а подлость все хотят нас кинуть и паработить загнав в долги , начиная от собственной власти, которую мы выбераем для нормального управления госудатством , а они все становятся прелателями и врагами , только Путин хочет это сделать и при помощи танков .
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02.12.2021 12:32 Ответить
ЗАКОН ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ
http://www.xn--80aakfncov0c.kiev.ua/esse/zakon
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02.12.2021 12:48 Ответить
Надо иметь проблемы с головой ,чтобы в один ряд поставить Яценюка и Порошенка с этими вылупками (
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02.12.2021 13:20 Ответить
Ну кончно у меня с головой может и плохо , как говорил Порошенко дурні бо бідні, а у его голова неплохо работает ,, заработал на банкопаде, взвентил % ставку до 18% в грн. в отсутствии девальвации , а валютные кредиты брал для государства под 10% , так еще по таким ставкам экономика не может развиваться откуда тогла налоги военная техника, но как показывает действительность даже при наличии налогов "украинская" власть умудряется и здесь ни чего не делать только воровать, но наверное пан Порошенко перед банкопадом тоже заработал запустив маховик инфляции, через рефинанс под 14%, когда девальвация достигала 300% ,заработав на курсе ,а чего стоит только ситуация с Мотор-сичь, это же при нем он отдал его на продажу, теперь за свое предприятие Украине выставляют абсурдную претензию на 4, 5 миллрд. $,, а котлы в которых погибло много солдат и после этого Минское соглашение, который на голову не налазит и проитиворечит здравому смыслу , когда на Украину напали, или нет? как раз надо было обращаться к Будапештскому меморандуму, и кто это замутил Путин?, но для этого ему надо был партнер.. , а голосование за рынок Земли в одни руки по 10 тыс. Нам еще аукнится. Да Порошенко может не с одного ряда с Януковичем, я так и намекнул, что они с разных песочниц, но потерь при нем для страны немало , потому и его не переизбрали , как вы говорите 73% зебилов.
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02.12.2021 17:39 Ответить
Василь Кук: Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги
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02.12.2021 13:16 Ответить
Вообще-то это только часть того, что сказал Блинкен.А сказал он , что это росийка не выполнет Минск:
1.огонь не прекращен
2.ОБСЕ допуск не обеспечен
3.Красному кресту и пр. допуск не обеспечен
4.тяжелая техника и оружие не выведено
5. незаконные формирования и иностранные наемники не выведены
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03.12.2021 01:27 Ответить
 
 