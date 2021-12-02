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Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием предоставить отчеты о нападениях ультраправых на Подоле в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Погромы на Подоле. 12 народных депутатов из трех парламентских фракций обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле и конкретно нападении на бар "Хвильовий" 26 ноября", - рассказал он.

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Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 01
Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 02
Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Це і є той переворот про який казав переляканий Буратіна?
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02.12.2021 09:00
+10
А нема заяви депутатів розслідувати брехню та зраду президента Зеленського?
Заяви про розслідування погрози вбивства та переслідування журналістів?
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02.12.2021 09:02
+4
В этом отношении со стороны "слуг" только бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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02.12.2021 09:08
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ЗІ - можете мене звинувачувати в скрєпах
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02.12.2021 08:57 Ответить
А хіба сам Хвильовий нетрадиціоналом був? У нього ж дружина і донька були ...
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02.12.2021 09:15 Ответить
Ви щось "хотіли сказати" цим питанням?чи то аби гавкнути?!
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02.12.2021 09:18 Ответить
Дивно, чому назву таку обрали... Тепер для багатьох, після цієї події, ім'я відомого українського письменника, представника "розстріляного відродження", асоціюватиметься з особами нетрадиційної орієнтації. Я б на місці нащадків Письменника, позивався б до власників до суду за незаконне використання прізвища (псевдоніма) Письменника...
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02.12.2021 09:25 Ответить
прошу пробачити мене, я не правильно перший Ваш пост зрозумів
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02.12.2021 09:42 Ответить
А кого іпьот хто там тусується.?В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Там були сепари і вата? ні. Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:13 Ответить
якщо Ви вже вдаєте в себе законослухняного,тоді мали б знати, що без судового рішення в нашій країні взагалі нікого не можна...тому або "труси або хрестик"
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02.12.2021 09:17 Ответить
Це після війни буде "або - або" а зараз тре ******* вату і сепарів.
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02.12.2021 18:27 Ответить
Там еще могли тихонько наркотой приторговывать, а это гораздо хуже, чем ******.
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02.12.2021 09:21 Ответить
Могли і торгували це різні речі? Ви теж можете вдома наркотою торгувати, то що вам за це вікна бити? А що поганого в гомосексуалістах?
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02.12.2021 09:58 Ответить
пора зРаду разгонять...
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02.12.2021 08:59 Ответить
Це і є той переворот про який казав переляканий Буратіна?
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02.12.2021 09:00 Ответить
Так!
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02.12.2021 09:02 Ответить
А нема заяви депутатів розслідувати брехню та зраду президента Зеленського?
Заяви про розслідування погрози вбивства та переслідування журналістів?
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02.12.2021 09:02 Ответить
В этом отношении со стороны "слуг" только бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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02.12.2021 09:08 Ответить
як це комуняк нагадує, партійні з* їзди
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02.12.2021 09:10 Ответить
Є такі заяви. Наприклад, він Лероса. Але чомусь замість розслідування злочинів, про які повідомив він, тепер переслідують його самого.
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02.12.2021 09:08 Ответить
Реакция зеленского на тебя))))).
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02.12.2021 09:09 Ответить
Калька на Шварценегера из "********".
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02.12.2021 09:49 Ответить
Зашкварное заявление. Нападали только на бар, а в пункте 4 требуют восстановить безопасность в Киеве. Так получается нападение на бар, это нападение на весь Киев?!
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02.12.2021 09:07 Ответить
А який би був кіпіш, коли б напали на "Велюр"!
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02.12.2021 09:09 Ответить
Так это и есть велюр, только хозяин помельче и поэтому кипиш небольшой
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02.12.2021 09:11 Ответить
А я то думаю, чого це депутати такі "озабочені" звичайними ************* діями, а не,приміром, рейдерськими захопленнями підприємств, фермерських господарств.
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02.12.2021 09:27 Ответить
Нападали не на один бар, а на кілька різних барів протягом короткого пеіоду часу. В Києві стало небезпечно піти посидіти в барі, бо якісь дикуни можуть прийти і напасти на бар і відвідувачів, а так звана поліція - бездіє як завжди.
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02.12.2021 10:00 Ответить
ібо не@уй.
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02.12.2021 10:14 Ответить
да відстаньте ви вже від нетрадиційних, яке вам до них діло, кожен живе як хоче, хай краще там , ніж паради влаштовувать....
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02.12.2021 09:09 Ответить
В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Всі інші мають бути під захистом держави. Там були сепари і вата? ні? Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:15 Ответить
Вся російська пи...ота тупо захищає наркобариг.
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02.12.2021 09:18 Ответить
В нашій країні ******* без судового рішення можна тіко сепарів і вату. Всі інші мають бути під захистом держави. Там були сепари і вата? ні? Тоді п.дараси що чинили напад мають бути покарані.
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02.12.2021 09:24 Ответить
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02.12.2021 09:43 Ответить
По канонам Медведчук и Козак ультраправые. Их хотя бы допросили в связи с инцидентом?
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02.12.2021 09:44 Ответить
 
 