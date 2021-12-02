Нардепы просят МВД и полицию Киева отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием предоставить отчеты о нападениях ультраправых на Подоле в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Погромы на Подоле. 12 народных депутатов из трех парламентских фракций обратились к министру внутренних дел Денису Монастырскому и главе киевской полиции Ивану Выговскому с требованием отчитаться о расследовании нападений ультраправых на Подоле и конкретно нападении на бар "Хвильовий" 26 ноября", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный работник автомойки в Киеве угнал Tesla клиента и устроил на ней ДТП, - полиция. ФОТОрепортаж





