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Россия (91225) санкции (10612) США (23167) Псаки (168)

США без колебаний введут меры против России в случае дальнейших вредоносных действий, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США без колебаний введут меры против России в случае дальнейших вредоносных действий, - Белый дом

США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные средства, в том числе экономические, против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен. - Ред.) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.

По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.

Также читайте: В случае российского вторжения в Украину США введут жесткие ограничительные меры, от которых раньше отказывались, - Блинкен

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Байден, ввіді!
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02.12.2021 09:16
+8
Псака, введи войска
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02.12.2021 09:18
+8
Вы были в Харькове? Вот когда там будет назначен Военный комендант с Киева, тогда можно говорить о вхождении в НАТО, сепаров много и они дышат в затылок солдатам украинской армии, которые сейчас в окопах.
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02.12.2021 09:41
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Байден, ввіді!
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02.12.2021 09:16 Ответить
Цю вимогу треба поставити підвищенним тоном і під бурхливі аплодисменти.
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02.12.2021 09:18 Ответить
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02.12.2021 13:15 Ответить
Псака, введи войска
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02.12.2021 09:18 Ответить
І пачіму мы єщьо нє в НАТЕ?
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02.12.2021 09:19 Ответить
а що таке означає сама абревіатура НАТО? можете народові розкрити?
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02.12.2021 09:28 Ответить
Носен атлантик трити огенайзешн
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02.12.2021 11:29 Ответить
от абревиатуры НАТО- у ваты палае!
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02.12.2021 13:19 Ответить
Вы были в Харькове? Вот когда там будет назначен Военный комендант с Киева, тогда можно говорить о вхождении в НАТО, сепаров много и они дышат в затылок солдатам украинской армии, которые сейчас в окопах.
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02.12.2021 09:41 Ответить
Это да! Харьков по уши преловатный!!! Але хлопці з ветеранських об"єднаннь там добре працюють, їм респект!
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02.12.2021 09:47 Ответить
Как понять много сепаров, что это значит? Хотят присоединиться к засРашке или не устраивает вектор движения?
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02.12.2021 10:33 Ответить
Ваты в Харькове много. Понавезли кацапья после голодомора 33го. Харьковская обл. больше всего пострадала от смертности, и понаехали москалюги туда. Отсюда и вывод, генетически кацапы проживающие там и потомки приезжих кацапов будут на Рашку дрочить и облизываться. Вата она по наследству передается... Это болезнь ментальная. Печаль.
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02.12.2021 12:33 Ответить
тоже самое произошло и на Донбассе после Голодомора
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02.12.2021 13:21 Ответить
И в Криму ще раніше, та й зараз туди завозяться генетичні Рюзьге кацапье, щоби збільшити чисельність лишньохромосомної вати якомога більше. Бідні татари....
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02.12.2021 13:30 Ответить
Якби це тільки в Харкові!
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02.12.2021 12:55 Ответить
кремлевский выживший из ума старый пень в Украине именуемый хйло уже не рад своим шизофреническим буйным фантазиям по расширению мокшанских болот
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02.12.2021 09:20 Ответить
так вот ты какое, ваганьковское кладовище...
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02.12.2021 09:20 Ответить
Да блин - бойкот экспорта матрешек из России и запрет уличным музыкантам играть на балалайке после 23 часов.
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02.12.2021 09:25 Ответить
да кому нужен их идиотский "экспорт"? у них всё ворованное, своего ничего нет
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02.12.2021 09:31 Ответить
Экспорт нефти и газа для бюджета России - это ФСЁ.
Если ввести эмбарго - притоку валюты кранты.
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02.12.2021 13:55 Ответить
Левый какой то Белый дом , пародия . Не хотите воевать на территории Украины , будете воевать у себя . Но с дополнительным людским ресурсом от Украины
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02.12.2021 09:28 Ответить
Что-то вроде безвиза,как немцы устроят.
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02.12.2021 09:34 Ответить
Брешуть.
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02.12.2021 09:48 Ответить
Брешуть постоянно кацапье хрюсское падлючее
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02.12.2021 11:32 Ответить
абизательна
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02.12.2021 09:52 Ответить
*любезный* ,ты уже с колен в положение рака встал или мордой в грязи и моче так и валяешься?
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02.12.2021 11:35 Ответить
Угроза вторжения России. Из ОРДЛО массово выезжают местные жители, ...Московия создаёт видимость, что в ОРДЛО
идёт Гражданская война и они здесь не причём, а при этом хотят большим наступлением сравнять с землёй оккупированный Донбасс и прорываться на не захваченную территорию Украины

.
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02.12.2021 09:55 Ответить
Великий Пу діда Байдена залякав. Піджилки трясуться, поступова все здає кремлю.
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02.12.2021 09:58 Ответить
кАнешна,кАнешна хрюсский пздбол
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02.12.2021 11:37 Ответить
Бла бла бла, как всегда...
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02.12.2021 10:10 Ответить
Еще один ватный пдрс ,в сад, в сад ,животное
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02.12.2021 11:38 Ответить
Чорт ти ватний(зелений)!
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02.12.2021 13:03 Ответить
"НЕ" с глаголами-пишется РАЗДЕЛЬНО!!! ЛеОНІД, ликбез по тебе плачет!!!
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02.12.2021 17:39 Ответить
Добавлю ка я в закладки, чтобы потом тыкать носом в их же обещания.
Прям, как Кличко. Выберите меня мером и я построю метро на Троещину (2014), дострою Львівську Браму (2016), метро на Виноградарь (2017)...
Ни одной станции метро нет и не будет при Кличко!
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02.12.2021 10:29 Ответить
Как суседи с Востока будут освобождать Украину:
https://topwar.ru/189680-my-idem-zavoevyvat-ukrainu.html

Краткая выжимка из статьи:
- освобождение Украины от украинцев - это ралли, даже не "маленькая и победоносная война", а ралли
- главная проблема для освободителей будет как железнодорожное полотно восстанвливать, поврежденное клятыми бИндерами

Представители Госдепа, скажите пожалуйста, а вы абсолютно уверены, что вы ведете диалог с людьми в РФ, которые могут считаться вменяемыми?
Суседи Украины с Востока ведь не марсиан освобождать задумали, они ведь на полном серьезе.
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02.12.2021 10:42 Ответить
Так, з урахуванням цієї статті, що нам, хлопці, діяти? Вихід один - псувати ваш желдор, нешановні росіянці, бо вже остогидли.
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02.12.2021 11:17 Ответить
LeOnid Tkachenko ee50b845 , Я конеша дико извеняюсь , но это ваше видио , херня полная , передергиаание фактов ,отбеливание Зеленского. По вашему они с Ермаком не сливали операцию по Вагнеровцам , и т.д.
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02.12.2021 12:19 Ответить
Псаки говорит про действия США, а не НАТО.
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02.12.2021 13:40 Ответить
Запрет на вьезд в США командирам частей и подразделений рф?
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02.12.2021 16:19 Ответить
 
 