США без колебаний введут меры против России в случае дальнейших вредоносных действий, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
США четко обозначили, что в случае необходимости они без колебаний задействуют различные средства, в том числе экономические, против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в среду на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.
"С самого начала работы этой администрации мы демонстрировали, что мы желаем использовать набор средств - экономических и прочих - для реагирования на вредоносные действия России. Сегодня госсекретарь (США Энтони Блинкен. - Ред.) четко дал понять, что мы не будем колебаться при использовании этих средств, но мы собираемся делать это в тесной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности новых санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.
Она отметила, что помимо этого ей пока нечего добавить.
По ее словам, США ведут консультации с союзниками по поводу ситуации, складывающейся на российско-украинской границе, и кроме того, Вашингтон поддерживает диалог непосредственно и с РФ и Украиной по этой проблеме.
Пожалуйста, подождите...
Если ввести эмбарго - притоку валюты кранты.
идёт Гражданская война и они здесь не причём, а при этом хотят большим наступлением сравнять с землёй оккупированный Донбасс и прорываться на не захваченную территорию Украины
.
Прям, как Кличко. Выберите меня мером и я построю метро на Троещину (2014), дострою Львівську Браму (2016), метро на Виноградарь (2017)...
Ни одной станции метро нет и не будет при Кличко!
https://topwar.ru/189680-my-idem-zavoevyvat-ukrainu.html
Краткая выжимка из статьи:
- освобождение Украины от украинцев - это ралли, даже не "маленькая и победоносная война", а ралли
- главная проблема для освободителей будет как железнодорожное полотно восстанвливать, поврежденное клятыми бИндерами
Представители Госдепа, скажите пожалуйста, а вы абсолютно уверены, что вы ведете диалог с людьми в РФ, которые могут считаться вменяемыми?
Суседи Украины с Востока ведь не марсиан освобождать задумали, они ведь на полном серьезе.