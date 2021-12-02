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Украина обратилась в ЕС за новым пакетом финансовой поддержки, - уполномоченный по управлению госдолгом Буца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина обратилась в ЕС за новым пакетом финансовой поддержки, - уполномоченный по управлению госдолгом Буца

Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.

Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую Комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.

В то же время спикер Еврокомиссии заверил, что ЕС готов и дальше финансово поддерживать Украину в условиях продолжения сотрудничества Киева с МВФ. По его словам, Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет выполняться параллельно новой программе от Международного валютного фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы запускаем программу "Українська мрія": каждый гражданин сможет получить кредит под 5%, - Зеленский

"В течение ближайших недель исполнительная ветвь ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы убедиться, что она отвечает условиям, выставленным Фондом", - утверждает Bloomberg.

Напомним: действующая программа МВФ для Украины заканчивается в июне 2022-го. В следующем году Украина должна получить от Фонда 2,2 млрд дол.

24 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Не понял. Тут давеча наш, прости господи, президент рассказывал, что внешний долг сокращается.
Даже не буду спрашивать: Кто врет?
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02.12.2021 09:45
+13
Бабло розікрали. Дайте ще.
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02.12.2021 09:43
+7
Всё по зеленскому: "Попрошайничество -- схема оболденная. Проверено цыганами" -- https://youtu.be/YCpeU6_2gAw
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02.12.2021 09:55
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Бабло розікрали. Дайте ще.
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02.12.2021 09:43 Ответить
Не понял. Тут давеча наш, прости господи, президент рассказывал, что внешний долг сокращается.
Даже не буду спрашивать: Кто врет?
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02.12.2021 09:45 Ответить
"зірвали з язика")
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02.12.2021 09:50 Ответить
********!!!! Задовбало! Слухаєш преза в тілівізорі - душа радіє! Жити хочеться! Презу "Осанна!" співати! Вимкнеш тєлєвізор - таскаааа! Грошей - нема! У хаті прохолодно (економиш на опаленні), світло - на рівні свічки і то лише в тому куті, де сам знаходишся (економиш на електроенергії). І то ще з хати в магазин не вийшов, щоб хліба купити і акції на продукти, у яких термін закінчується не пропустити... Зєлєнскій справді реальний президент не кіношної України?
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02.12.2021 10:02 Ответить
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02.12.2021 09:50 Ответить
Всё по зеленскому: "Попрошайничество -- схема оболденная. Проверено цыганами" -- https://youtu.be/YCpeU6_2gAw
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02.12.2021 09:55 Ответить
и потратить все на популизм. что будет без поддержки...
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02.12.2021 09:58 Ответить
схема очевидно такая . за бугром берутся кредиты ( которые потом нужно отдавать с процентами ) здесь они тратятся на какую то фигню ( типа Вовкиной тысячи ) в результате имеем ушедшие ху.. знает куда деньги . пиар для Бубочки и долги которые будут отдавать наши дети . офигенно
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02.12.2021 10:00 Ответить
Так про які досягення в економіці вчора Зюзя з вогнем в очах розповідав в ВР?

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.

24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
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02.12.2021 10:10 Ответить
"...телеграмму накатал,
шлите деньги, отбатрачу,
я их все прохохотал" (с)
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02.12.2021 10:15 Ответить
Попрошайка ЗЕленая..... Только получили от МВФ и опять мало? Вгоняют Украину в кабалу.
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02.12.2021 10:24 Ответить
Олексій Кучеренко.
1. У чому суть нового меморандуму України з МВФ? Які зобов'язання ми взяли на себе?
2. Антикризовий штаб. То чи маємо ми кризу в енергетиці?
3. Меморандум уряду та ОМС. Хто заплатить за різницю?
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5. Чому новий керівник ДП "Гарантований покупець" пропрацював два тижні й звільнився?
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https://www.youtube.com/watch?v=NW9WN9bS1gQ
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02.12.2021 10:36 Ответить
зекрыса самая предсказуемая муйня на свете..
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02.12.2021 11:15 Ответить
Азіров відпочиває ....
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02.12.2021 11:39 Ответить
Вэликэ крадивныцтво.
Миллиард деревьев.
Вэликэ термоутепление.
Каждому учителю по ноутбуку.
Тысяча каждому вакцинированному на билет Квяртяла.

Конечно, на весь этот впопулизм от клоунов, бабла много надо.......

А цены растут..... Страна нищает..... И только клоуны продолжают веселиться и ржать над народом.....
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02.12.2021 13:30 Ответить
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02.12.2021 23:59 Ответить
 
 