Украина обратилась в ЕС за новым пакетом финансовой поддержки, - уполномоченный по управлению госдолгом Буца
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Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.
Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обратились с официальным запросом в Европейскую Комиссию по предоставлению долгосрочной макрофинансовой программы для обеспечения стабильного финансирования в течение следующих лет", - сказал Буца.
В то же время спикер Еврокомиссии заверил, что ЕС готов и дальше финансово поддерживать Украину в условиях продолжения сотрудничества Киева с МВФ. По его словам, Еврокомиссия может открыть для Украины трехлетнюю программу финансовой поддержки, которая будет выполняться параллельно новой программе от Международного валютного фонда.
"В течение ближайших недель исполнительная ветвь ЕС обсудит поддержку Украины с должностными лицами МВФ, чтобы убедиться, что она отвечает условиям, выставленным Фондом", - утверждает Bloomberg.
Напомним: действующая программа МВФ для Украины заканчивается в июне 2022-го. В следующем году Украина должна получить от Фонда 2,2 млрд дол.
24 октября Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США).
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Даже не буду спрашивать: Кто врет?
Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років.
24 жовтня Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699 млн дол. США). Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
шлите деньги, отбатрачу,
я их все прохохотал" (с)
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Миллиард деревьев.
Вэликэ термоутепление.
Каждому учителю по ноутбуку.
Тысяча каждому вакцинированному на билет Квяртяла.
Конечно, на весь этот впопулизм от клоунов, бабла много надо.......
А цены растут..... Страна нищает..... И только клоуны продолжают веселиться и ржать над народом.....