Послы G7 призвали Украину прозрачно и без дальнейших промедлений избрать главу САП

Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Независимые антикоррупционные институты, включая независимый Специализированный антикоррупционный прокурор, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику", - отмечают послы G7.

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