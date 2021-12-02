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Послы G7 призвали Украину прозрачно и без дальнейших промедлений избрать главу САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы G7 призвали Украину прозрачно и без дальнейших промедлений избрать главу САП

Послы G7 призывают комиссию, избирающую нового Специализированного антикоррупционного прокурора, завершить свою важную функцию и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания нового руководителя САП в полной прозрачности.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Независимые антикоррупционные институты, включая независимый Специализированный антикоррупционный прокурор, остаются решающими для устойчивости и процветания Украины, а также для уменьшения вредного влияния олигархов на украинскую экономику и политику", - отмечают послы G7.

Также читайте: Спустя 3 месяца после подписания совместного заявления с Байденом Зеленский так и не разблокировал конкурс на назначение главы САП, - Бутусов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Нelgi Sharp:
В своей речи Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300.

Это откровенная ложь, в августе мы получили ответ на запрос в МОН о том, сколько школ было открыто вплоть с 2014 года. И цифра там в пять раз меньше, чем озвученная Зеленским.

Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы.
* * *
«Мы вернули Крым во всемирную политическую повестку дня!», - заявил Зеленский, рассказывая о саммите «Крымской платформы», и выдержал красивую паузу, пока депутаты аплодируют.

Это тоже откровенная ложь. После проведения т.н. Крымской платформы ни одна страна не назначила своего спецпредставителя по этому вопросу - как это предусматривала итоговая резолюция.
* * *
Зеленский: «Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих».

Он гордится тем, что ещё не сделал - ну-ну...
* * *
Пообещал, что с 1 января зарплата врачей составит 24 тыс грн.

Непонятно, что сказали «слугам» перед заседанием ВР, но те отзывались бурными овациями вообще на все, что говорит президент и не прекращают их по пару минут. Так а 4 тыс евро педагогам уже не будет?
* * *
Президент рассказал, что при его власти было сделано впервые:

- «Мы стабилизировали экономическую ситуацию»
- «Начиная с 2013 года мы впервые снизили госдолг до уровня менее половины ВВП»
- «Энергетический кризис, отключения электричества, рост тарифов - это впервые не про Украину»

Он точно сейчас про Украину?
* * *
Заявил, что в стране было проиндексировано 7,5 миллионов пенсий, не вдаваясь в детали на сколько и кому. Отметил лишь, что «существенно» подняли пенсии ликвидаторам.
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02.12.2021 09:58
+7
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02.12.2021 10:08
+6
#Інсайд
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.

Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком. (и правда, зачем клоун - если Президент уже встретился))

Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.

Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого»
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02.12.2021 09:59
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Правила форума Совет форумчан
бубе не до этого. у него война с журналистами, госпереворот и чемпионат по ковиду.
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02.12.2021 09:49 Ответить
Нelgi Sharp:
В своей речи Зеленский заявил, что при его каденции открыли 200 школ и планируют открыть ещё 300.

Это откровенная ложь, в августе мы получили ответ на запрос в МОН о том, сколько школ было открыто вплоть с 2014 года. И цифра там в пять раз меньше, чем озвученная Зеленским.

Так с 2019, когда начался срок Зеленского, открыли всего 42 школы.
* * *
«Мы вернули Крым во всемирную политическую повестку дня!», - заявил Зеленский, рассказывая о саммите «Крымской платформы», и выдержал красивую паузу, пока депутаты аплодируют.

Это тоже откровенная ложь. После проведения т.н. Крымской платформы ни одна страна не назначила своего спецпредставителя по этому вопросу - как это предусматривала итоговая резолюция.
* * *
Зеленский: «Я горжусь тем, что в 2022 году мы, впервые с начала войны на востоке Украины, впервые полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны. Сразу после ветеранов, мы начинаем такой же процесс для всех наших военнослужащих».

Он гордится тем, что ещё не сделал - ну-ну...
* * *
Пообещал, что с 1 января зарплата врачей составит 24 тыс грн.

Непонятно, что сказали «слугам» перед заседанием ВР, но те отзывались бурными овациями вообще на все, что говорит президент и не прекращают их по пару минут. Так а 4 тыс евро педагогам уже не будет?
* * *
Президент рассказал, что при его власти было сделано впервые:

- «Мы стабилизировали экономическую ситуацию»
- «Начиная с 2013 года мы впервые снизили госдолг до уровня менее половины ВВП»
- «Энергетический кризис, отключения электричества, рост тарифов - это впервые не про Украину»

Он точно сейчас про Украину?
* * *
Заявил, что в стране было проиндексировано 7,5 миллионов пенсий, не вдаваясь в детали на сколько и кому. Отметил лишь, что «существенно» подняли пенсии ликвидаторам.
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02.12.2021 09:58 Ответить
#Інсайд
Офіс Зеленського скасував зустріч зі стратегічним партнером України через Порошенка.

Банкова в останній момент скасувала зустріч Зеленського із Дональдом Туском, який завітав на Київський безпековий форум. Cкасувати зустріч вирішили, коли Зеленський дізнався, що Туск вже побалакав з Порошенком. (и правда, зачем клоун - если Президент уже встретился))

Ще раз, Зеленський фактично відшив одного з найвпливовіших політиків ЄС, лідера найбільшої партії Європарламенту, попереднього президента Європейської Ради, тільки через свій маніакальний страх Порошенка, дитячі комплекси і образи.

Ще один доказ нікчемності «найвеличнішого»
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02.12.2021 09:59 Ответить
Это то что я говорил лохам 73% у зебила нет команды и ему просто брешут. Он и его 73% думали что власть это как в армии генерал сказал и все метнулись тут же выполнять такого нет и не будет при демократии.
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02.12.2021 10:52 Ответить
Там алгоритм думання був трішки інший: аби не Порошенко, гірше не буде, бо так сказали всі телеканали; Порошенко барига -наживається на війні; Зеленський - простий, чесний парєнь із народа, такий як в серіалі Слуга народу
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02.12.2021 11:13 Ответить
Так я же так и писал : что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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02.12.2021 21:40 Ответить
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02.12.2021 10:08 Ответить
Наблюдательный совет.
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02.12.2021 09:50 Ответить
что, дуняша, твоя буба обманула партнеров? никогда такого не было и вот, опять
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02.12.2021 10:13 Ответить
це майже як вибрати неупередженого дієтолога у племені канібалів
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02.12.2021 10:18 Ответить
Та да! За кацапськими диверсантами потрібне пильне око!
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02.12.2021 10:25 Ответить
Это нужно срочно делать бубе, иначе перейдет красную черту и станет кровавым тираном. и запоребрик
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02.12.2021 10:47 Ответить
Нарколига не хоче?
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02.12.2021 10:55 Ответить
Ці посли, мабуть, не слухали доповідь Бубочки в Верховній раді: всі питання вирішені (вперше), суди реформовані (вперше), це Порошенко заважає зробити ще краще, ніж є
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02.12.2021 11:17 Ответить
Да, было бы неплохо делать то, что было обещано сделать Западу.
Это ошибка Зеленского. Как руководителя, который назначил кого то за этот процесс.
Не будет выводов и отставок - проблемы будут накапливаться, что приведет уже непосредственно к самому Зеленскому.
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02.12.2021 11:45 Ответить
Зеленский уйдёт,а проблемы останутся.
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02.12.2021 11:51 Ответить
100%. Я не из тех, кто плачет, если выпали не те карты.
Будет новая раздача, повоюем.
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02.12.2021 12:13 Ответить
Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора". - От смішні. закликати треба не комісію - а керівників України - єрмака і татарова.
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02.12.2021 12:12 Ответить
Все послы G7 только и следят за тем, кого избирают на должности в Украине!
Своих проблем у них нет.
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02.12.2021 13:49 Ответить
Бзделе некогда, у него держпереворот на носу!..
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02.12.2021 22:58 Ответить
 
 