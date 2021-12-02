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ФСБ РФ заявила о задержании трех украинских "шпионов", один из которых якобы готовил теракт

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ РФ заявила о задержании трех украинских

ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс".

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы задержали агента Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины, направленный на территорию РФ с целью совершения теракта.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - заявили в ЦОС.

Теракт планировалось совершить, подорвав два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, пояснили в ФСБ.

В спецслужбе не раскрыли, когда и в каких регионах были задержаны украинские шпионы.

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По данным ЦОС, в используемом задержанными отцом и сыном автомобиле было обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.

"Задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г.р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тыс.", - сказали в ФСБ.

Задержанный разведчик, готовивший теракт, для оборудования схронов и переправки в Россию самодельных взрывных устройств в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересекал государственную границу РФ.

"В ходе повторного прибытия в Россию Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления", - заявили в спецслужбе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Очередной сигнал работягам. На московщине нечего делать во время войны, во первых аморально, а во вторых - раз вы из Украины, значит на вас можно заработать погоны и ордена. Орда беспощадна, коварна и опасна. Берегите себя, обходите мокшанские болота стороной.
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02.12.2021 10:07
+14
А пляжні шльопанці не вилучили, якщо їх не було, то це не шпигуни.
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02.12.2021 10:03
+9
Россия, и без шпионов, это не Россия. Этож Украина в Волгодонске мешки с пластидом по подвалам закладывала.Достал уже Путя с своими интригами.
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02.12.2021 10:04
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Ну вот, крот уже в открытую льет инфу, кого там поставили новым начальником?
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02.12.2021 10:03 Ответить
А пляжні шльопанці не вилучили, якщо їх не було, то це не шпигуни.
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02.12.2021 10:03 Ответить
тактічєскі шльопанці
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02.12.2021 10:12 Ответить
На додачу, здається, повинна ще бути тактична дворучна пила.
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02.12.2021 10:49 Ответить
Нееа, там только визитки правого сектора.
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02.12.2021 10:13 Ответить
Страх перед візитками у них вже пройшов. Треба якийсь новий жупел.
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02.12.2021 12:35 Ответить
Россия, и без шпионов, это не Россия. Этож Украина в Волгодонске мешки с пластидом по подвалам закладывала.Достал уже Путя с своими интригами.
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02.12.2021 10:04 Ответить
Очередной сигнал работягам. На московщине нечего делать во время войны, во первых аморально, а во вторых - раз вы из Украины, значит на вас можно заработать погоны и ордена. Орда беспощадна, коварна и опасна. Берегите себя, обходите мокшанские болота стороной.
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02.12.2021 10:07 Ответить
думаю когда Х..ло сдохнет они в горе переловят всех наших запроданцев что в России денюжку зарабатывают... ив новый ГУУЛАГ восстанавливатьт экономику России как при Сталине сами кацапы знают что кроме как убивать воевать у них 6ничего не выходит урождай не растет дороги не строятся самогон не капает из 5 точки Богом прокляты.. вот им и ныжны украинцы молдоване короче весь бувший СССО+Р чтобы было как раньше все 14 республико одевали обували кормили РСФСР....
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02.12.2021 11:43 Ответить
как укры оборзели после вагнеровцев-то! вот уже и теракты в расеюшке планируют, а там, страшно представить, и до далласского аэропорта додумаются!
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02.12.2021 10:10 Ответить
При Сталине каждый день пачками ловили английских и японских шпионов
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02.12.2021 10:11 Ответить
)))))))))))
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02.12.2021 10:19 Ответить
агенти з Тернополя....)))так "безпалєвно"...до речі, тема "візитки Яроша" не розкрита...

а взагалі, нехшастать...поїхали на заробітки?!ну от і заробили....
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02.12.2021 10:13 Ответить
Сто відсотків, взяли зрадників з Криму, або заробітчан. Таких валом. А під тортурами вони вже зізнаються у підготовці замаху на Леніна
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02.12.2021 10:15 Ответить
все сцуки шукають привід. тож нам варто бути готовими, бо з нашим нинішнім сциклокомандувачем може бути біда. зрештою яким тре бути вар*ятом щоб херачити в рашу,знаючи що опитне фсб з будь кого зробить шпійона та терориста
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02.12.2021 10:19 Ответить
От ботяра тупая
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02.12.2021 11:37 Ответить
Животное ,в спам !ёрничать будешь на швабре или пляшке?
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02.12.2021 11:51 Ответить
Да урок для ватных длббв ,едущих в Засраху к оккупанту за кровавым ржублем
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02.12.2021 11:50 Ответить
штукатури - плиточники ?
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02.12.2021 10:21 Ответить
один из которых якобы готовил теракт Источник: https://censor.net/ru/n3302891


Снова Ник и Майк непричем. Увертливые. То против лукашенки заговор по телефону устраивают, то против зюзи, а теперь и к х*йлу подобрались. А фактов против них у "следствия" нет...
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02.12.2021 10:26 Ответить
Думаю, кто то сливает информацию.
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02.12.2021 10:28 Ответить
Думать не твое,твое - грузить навоз на вентилятор
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02.12.2021 11:53 Ответить
"средства индивидуальной защиты", как я понимаю, - медицинские маски от ковида.
Мда...
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02.12.2021 10:28 Ответить
Ещё три малоросса с заработков не вернутся. Ещё есть желающие повкалывать на кацапских стройках?
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02.12.2021 10:32 Ответить
Тех разведчиков которые следят за передвижением войск РФ как называть?
Они явно не на диване информацию собирают.
Пошёл в разведку, будь готов быть пойманым.
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02.12.2021 10:39 Ответить
Какое передвижение? "Им же шьют какие-то стратегические объекты и теракт"
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02.12.2021 10:46 Ответить
Знаем, проходили уже. Помню как спецслужбы РФ "выкрали" чела из Харькова и завезли в Крым.
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02.12.2021 10:53 Ответить
Для того щоб слідкувати за військами мордви, достатньо передзвонити у Вашингтон, а не сидіти на полустанках з жовто-блакитним.
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02.12.2021 11:51 Ответить
Ото ***** шастать. Поймали 3 дурвчков, навешали статей, а они просто к родственникам или на зароботки поехали. Не в Европу, а в сраную рашку, ну посидят теперь в любимой скрепной тюрьме за просто так. Будет урок всем остальным "сочувствующим", нехера туда ездить, даже к родственникам
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02.12.2021 10:37 Ответить
Може знову з ОПи наших хлопців злили?
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02.12.2021 10:57 Ответить
А кстати, на шо это кацапы намекивают, шо у нас в разведке внедрили семейный подряд, ще й за ручки ходят , взявшись?
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02.12.2021 10:59 Ответить
Дивиться. Тут дві частини. Прізвища керівників українських спецслужб Московія взяла напевно майже відкрито із заповнених декларацій про доходи. А заарештовані скоріш за все або українські зрадники з Криму, або заробітчане. Далі тортури та зізнання.
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02.12.2021 11:02 Ответить
Tak vse , kto s Ukraini pojedet v parashku , dalzhni panimatj chto jevlajetsa potencialnimi zalozhnikami !
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02.12.2021 11:38 Ответить
Нехрен шарится по рашке.
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02.12.2021 11:43 Ответить
Класика, обов'яково має бути згаданий Львів, Тернопіль, Франківськ..
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02.12.2021 11:52 Ответить
Откуда на Засрахе обьекты инфраструктуры ?
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02.12.2021 11:57 Ответить
В дворі будинків, під кодовими назвами "М" і "Ж". Об*єкти стратегічного значення. В літній період можна і дріжджами "підірвати".
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02.12.2021 12:42 Ответить
Тремтіть каци! Ще Зорян зі Шкіряком своє слово не сказали!
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02.12.2021 12:39 Ответить
ТРИ ШПИЬОНА- пан Сало 003 пан Шароваренко и Пан Галушка.. все на лыжах и со шмайсерами..
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02.12.2021 20:33 Ответить
 
 