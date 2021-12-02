Гетманцев считает проект бюджета-2022 "совершенно реальным": Мы выходим из кризиса и ожидаем роста экономики
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Народный депутат фракции "Слуга народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев называет проект бюджета на 2022 год "совершенно реальным".
Об этом он заявил в комментарии журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Этим бюджетом мы выходим из того кризиса, в котором страна была еще в начале этого года. В следующем году мы ожидаем роста экономики, соответствующих поступлений, социалки и всего остального", - заметил нардеп.
Говоря о том, как сегодня будет проходить рассмотрение проекта бюджета, Гетманцев объяснил, что это будет зависеть не от монобольшинства, а от оппозиции.
"Если будут брать перерывы, считайте, это 3 часа. А мы бы предлагали сразу проголосовать за проект бюджета", - отметил он.
По словам главы финансового комитета ВР, в случае необходимости сегодняшнее заседание Рады будет продлено до завершения рассмотрения бюджета-2022. Он заверил, что у монобольшинства есть голоса за такое решение.
Пожалуйста, подождите...
Ще й землю скупите за безцінь. Саме для цього Зєля із Шмигалем та монобільшістю сосен обкладають селян новими податками на землю. Щоб вони її швидше продавали.
Безкомпромісна боротьба Зеленського із олігархією виглядає приблизно так:
.
.
Випереджають зростаня цін!
А бажаня народу наволоч зе показав (вдаривши правою рукою по біцепсу лівою,щоб вона здійнялася вгору) - виконав на 50%!!!
Монозброд - Уряяя!!!!