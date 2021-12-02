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Новости Экономика Бюджет-2022
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Гетманцев считает проект бюджета-2022 "совершенно реальным": Мы выходим из кризиса и ожидаем роста экономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Гетманцев считает проект бюджета-2022

Народный депутат фракции "Слуга народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев называет проект бюджета на 2022 год "совершенно реальным".

Об этом он заявил в комментарии журналистам, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Этим бюджетом мы выходим из того кризиса, в котором страна была еще в начале этого года. В следующем году мы ожидаем роста экономики, соответствующих поступлений, социалки и всего остального", - заметил нардеп.

Говоря о том, как сегодня будет проходить рассмотрение проекта бюджета, Гетманцев объяснил, что это будет зависеть не от монобольшинства, а от оппозиции.

"Если будут брать перерывы, считайте, это 3 часа. А мы бы предлагали сразу проголосовать за проект бюджета", - отметил он.

По словам главы финансового комитета ВР, в случае необходимости сегодняшнее заседание Рады будет продлено до завершения рассмотрения бюджета-2022. Он заверил, что у монобольшинства есть голоса за такое решение.

Также читайте: Профильный комитет рекомендует Раде принять Госбюджет-2022

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Унікальна мразота(((
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02.12.2021 10:04
+17
Зе влада веде себе по аналогії з СРСР ом , зразка часів 2 світової
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02.12.2021 10:08
+14
ця потвора живе у свому паралельному світі? які передумови для виходу з кризи? дебіл, б...
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02.12.2021 10:04
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О какой реальности может говорить человек с РРО в голове !?
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02.12.2021 10:04 Ответить
Зе влада веде себе по аналогії з СРСР ом , зразка часів 2 світової
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02.12.2021 10:08 Ответить
Мы выходим из кризиса и начинаем ....круто пикировать!
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02.12.2021 12:05 Ответить
Унікальна мразота(((
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02.12.2021 10:04 Ответить
02.12.2021 Покупців нових автомобілів змусять додатково платити 18% податку. Це передбачають «непрямі методи податкового контролю». Про це повідомляє AMPERCAR.com з посиланням на слова очільника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
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02.12.2021 11:19 Ответить
ця потвора живе у свому паралельному світі? які передумови для виходу з кризи? дебіл, б...
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02.12.2021 10:04 Ответить
Він цинічно бреше, бо прекрасно розуміє, що тікати з України доведеться у будь-якому випадку.
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02.12.2021 10:08 Ответить
Цій потворі у 2019 році 73 відсотки амеб дали рову владу над українською (власне їхньою) економікою. От він і владарює чужим добром у власних інтересах.
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02.12.2021 10:31 Ответить
Дебил очкастый. Ты уже и от рынка земли получил болт, и от рынка тютюна и бухла отсосал. И пол 5600 отсмокчишь.Бо ты дегенерат в кубе.
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02.12.2021 10:07 Ответить
а потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу (с)
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02.12.2021 10:15 Ответить
Хто вийде з кризи, Бєня та інша погань?
Ще й землю скупите за безцінь. Саме для цього Зєля із Шмигалем та монобільшістю сосен обкладають селян новими податками на землю. Щоб вони її швидше продавали.
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02.12.2021 10:17 Ответить
Роман Ковальов30 November, 12:12 ·

Безкомпромісна боротьба Зеленського із олігархією виглядає приблизно так:
.
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02.12.2021 10:22 Ответить
Новий вид ексгібіціонізму в Раді . ! .
.
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02.12.2021 10:19 Ответить
Ще раз. Для зебілів. З картинкою. Оце ммм... прищелепкувате (картинка не дасть збрехати) розпоряджається вашими грішми. Воно не тільки з вигляду дурне (картинка), але й по факту теж. І злодійкувате.
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02.12.2021 10:42 Ответить
100%%
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02.12.2021 12:18 Ответить
Хотелось бы фактов про его видЕние роста экономики.
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02.12.2021 10:32 Ответить
+40%
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02.12.2021 11:13 Ответить
после получения очередного транаша, ожидается временный рост экономики
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02.12.2021 10:39 Ответить
Що,відкати збільшились? Конверти монозброду стали товстіше?
Випереджають зростаня цін!
А бажаня народу наволоч зе показав (вдаривши правою рукою по біцепсу лівою,щоб вона здійнялася вгору) - виконав на 50%!!!
Монозброд - Уряяя!!!!
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02.12.2021 10:42 Ответить
Те що Гетманцев "абсолютно реальний" ідіот вже ні в кого не виникає сумнівів!
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02.12.2021 10:53 Ответить
Підтримую!
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02.12.2021 12:19 Ответить
Лож, только лож и ничего кроме лжи...
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02.12.2021 10:56 Ответить
У гетманцева та іншої мразоти може лише спостерігатись прискорений ріст темпів падіння...
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02.12.2021 11:11 Ответить
Є ще можливість "галушкою подавитися", як в тому прислів*ї.
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02.12.2021 12:06 Ответить
Зеленая плесень при власти - вот настоящий кризис. И тянуться ему ещё 2.5 года, если раньше не скинут.
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02.12.2021 11:58 Ответить
Скорее всего скинут. Силовики уже теперь все знают, что намного проще переприсягнуть новому президенту. никто за них впрягаться не будет.
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02.12.2021 12:09 Ответить
они до лета не дотянут....скоро будут назначать досрочные президентские и парламентские!
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02.12.2021 12:12 Ответить
Так ще осінню 2019 року були ж обіцянки росту ВВП на 40%! Наступного року нам залишається чекати "всього іншого".
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02.12.2021 12:12 Ответить
При нагадуванні прізвища Гетьманцев хочеться піти проблюватись...
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02.12.2021 12:16 Ответить
Бажано проблюватись - саме на нього...
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02.12.2021 14:02 Ответить
 
 