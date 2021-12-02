Глава Пентагона Остин случайно назвал Россию Советским Союзом и призвал РФ "снизить температуру" на границе с Украиной.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любой ответ США на действия России по Украине будет осуществляться как часть усилий международного сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Все, что мы делаем, будет осуществлено как часть усилий международного сообщества", – сказал Остин 2 декабря во время визита в Южную Корею.

Глава Пентагона при этом случайно назвал Россию бывшим Советским Союзом, когда сказал, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину".

Он призвал Россию "снизить температуру в регионе" на границе с Украиной.

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