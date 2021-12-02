Глава Пентагона Остин случайно назвал Россию Советским Союзом и призвал РФ "снизить температуру" на границе с Украиной.
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любой ответ США на действия России по Украине будет осуществляться как часть усилий международного сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Все, что мы делаем, будет осуществлено как часть усилий международного сообщества", – сказал Остин 2 декабря во время визита в Южную Корею.
Глава Пентагона при этом случайно назвал Россию бывшим Советским Союзом, когда сказал, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину".
Он призвал Россию "снизить температуру в регионе" на границе с Украиной.
Топ комментарии
+16 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+14 Envoy
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+9 Tema9
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Пожалуйста, подождите...
и шо она там Остину наплела в таком состоянию одному дермаку известно..
понавыбирали лайна..(
Так рашка официально - преемник гулагии, что он не так сказал то?
правда совок обосрался от финов, а рашка от Ичкерии, вот и все. Так что заметен неслабый троллинг.
А как пропагандоны визжали: "на Украину" приехал чернокожий министр.(а если бы он был бейсболистом, или рыжим, или вообще не мужиком?)
Остин не ошибся с определением. И не факт, что он сделал это не случайно. ))
випадковозакономірно назвав росію радянським союзом...
А що, хіба змінився клан генпрокурорів з радянських часів? Та вони як стоматологи передають посади від дідів до онуків. Чи може кравчуки, з кучмами, перефарбовані з комуністів на демократів, не передають естафету своїм кумам регіоналам, опзж? Чи може мудрий нарід якось навчився на досвіді обрання популістів в 1918 році? Але в 1991 знов обрав комуняк кравчука і батька олігархів кучму, а потім бандитів яника, і зараз знов зелених аферистів проплачених ворогами? Здається коло історії знов повторилось. Тільки тоді німці проплатили Леніна щоб росія програла першу світову. А зараз росія проплатила ЗЕ щоб приборкати Україну і зруйнувати базу для спротиву
Саме Вінниченко, обісраний соціяліст запевняв що Україні армія непотрібна.
Бачіте як історія повторюється! Армію розпустили по хатах розбіглися, а
діти Крут пішли Батьківщину захищати. Чим закінчилося всі знають чи ні?
Империя Зла никуда не делась.
Для большинства американцев, всё что восточнее Польши - совок.
ездят на пикники и не вникают во внешнюю политику.
А глава Пентагона всецело этой политикой живёт
и понимает смысл каждого произносимого им слова.