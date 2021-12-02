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Россия (91225) СССР (810) США (23167) Остин Ллойд (284)

Глава Пентагона Остин случайно назвал Россию Советским Союзом и призвал РФ "снизить температуру" на границе с Украиной.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Глава Пентагона Остин случайно назвал Россию Советским Союзом и призвал РФ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что любой ответ США на действия России по Украине будет осуществляться как часть усилий международного сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Все, что мы делаем, будет осуществлено как часть усилий международного сообщества", – сказал Остин 2 декабря во время визита в Южную Корею.

Глава Пентагона при этом случайно назвал Россию бывшим Советским Союзом, когда сказал, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину".

Он призвал Россию "снизить температуру в регионе" на границе с Украиной.

Также читайте: Лукашенко и Путин решили провести военные учения на белорусско-украинской границе

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Остіну за випадковість-респект...
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02.12.2021 10:32
+14
Почему випадково ?
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02.12.2021 10:31
+9
Московією б краще назвав "випадково". Ото б пердаки кацапські задимілися.
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02.12.2021 10:33
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Почему випадково ?
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02.12.2021 10:31 Ответить
Це не випадгово, бо РФ і є смердючим метастазом СРСР, ракової пухлини на тілі Землі і людства.
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02.12.2021 11:25 Ответить
Остіну за випадковість-респект...
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02.12.2021 10:32 Ответить
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02.12.2021 10:33 Ответить
Московією б краще назвав "випадково". Ото б пердаки кацапські задимілися.
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02.12.2021 10:33 Ответить
..у Найвэлычнишой до сих пор сладкая дрожь по коже и рУця болЫть от рукопожатия настоящего мужика, а не постельного пирата, как, например, белорукий импозант(по-мандЕль), фаворит-сожитель Ондрюша..
и шо она там Остину наплела в таком состоянию одному дермаку известно..
понавыбирали лайна..(
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02.12.2021 10:41 Ответить
Остін не помилився
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02.12.2021 10:46 Ответить
Глава Пентагону при цьому випадково назвав Росію колишнім Радянським Союзом, коли сказав, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну". Джерело: https://censor.net/ua/n3302900\\\\\\\\\\\\

Так рашка официально - преемник гулагии, что он не так сказал то?
правда совок обосрался от финов, а рашка от Ичкерии, вот и все. Так что заметен неслабый троллинг.
А как пропагандоны визжали: "на Украину" приехал чернокожий министр.(а если бы он был бейсболистом, или рыжим, или вообще не мужиком?)
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02.12.2021 10:47 Ответить
Правильно назвал. Только еще подлее стала. Но слабее гараздо.
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02.12.2021 10:52 Ответить
оговорочка по Фрейду)))
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02.12.2021 10:54 Ответить
Глава Пентагона при этом случайно назвал Россию бывшим Советским Союзом, когда сказал, что надеется, что "мы не увидим вторжение Советского Союза в Украину".
Остин не ошибся с определением. И не факт, что он сделал это не случайно. ))
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02.12.2021 10:55 Ответить
действительно ошибся это не Союз а Советская Россия . нельзя же считать союзом Московию и Белорусию . с прицепом из Армении
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02.12.2021 10:55 Ответить
А буба, шо, не прицеп?...ХМЫ...
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02.12.2021 11:03 Ответить
Ні, це не випадково, це він так приколовся!
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02.12.2021 11:06 Ответить
Глава Пентагону Остін випадково закономірно назвав росію радянським союзом...
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02.12.2021 11:07 Ответить
Почему случайно ? Он как бы намекнул на 87-91 год
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02.12.2021 11:27 Ответить
Такой серьезный дядька, и такое тоноке чувство юмора!
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02.12.2021 11:30 Ответить
а случайно ли? от паРашы и ***** смердит совком и сралиным на весь мир, не только на соседние государства.
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02.12.2021 11:43 Ответить
В смысле? РФ теперь СССР восстановливать будет?
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02.12.2021 11:51 Ответить
Якщо не враховувати потуги Майдану то ми теж жили і живемо в урср#2.
А що, хіба змінився клан генпрокурорів з радянських часів? Та вони як стоматологи передають посади від дідів до онуків. Чи може кравчуки, з кучмами, перефарбовані з комуністів на демократів, не передають естафету своїм кумам регіоналам, опзж? Чи може мудрий нарід якось навчився на досвіді обрання популістів в 1918 році? Але в 1991 знов обрав комуняк кравчука і батька олігархів кучму, а потім бандитів яника, і зараз знов зелених аферистів проплачених ворогами? Здається коло історії знов повторилось. Тільки тоді німці проплатили Леніна щоб росія програла першу світову. А зараз росія проплатила ЗЕ щоб приборкати Україну і зруйнувати базу для спротиву
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02.12.2021 12:41 Ответить
Клас!!! Давно думав про те як українці просрали державу с 1918 року.
Саме Вінниченко, обісраний соціяліст запевняв що Україні армія непотрібна.
Бачіте як історія повторюється! Армію розпустили по хатах розбіглися, а
діти Крут пішли Батьківщину захищати. Чим закінчилося всі знають чи ні?
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02.12.2021 13:07 Ответить
В Пентагоне случайностей не бывает.
Империя Зла никуда не делась.
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02.12.2021 13:26 Ответить
И совсем не случайно!
Для большинства американцев, всё что восточнее Польши - совок.
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02.12.2021 13:46 Ответить
Большинство американцев в свободное время играют с собаками,
ездят на пикники и не вникают во внешнюю политику.
А глава Пентагона всецело этой политикой живёт
и понимает смысл каждого произносимого им слова.
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02.12.2021 13:51 Ответить
 
 