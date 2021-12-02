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Новости Экономика
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кредит (2344) ДТЭК (407)

Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания Зеленского в Глазго, - американский Newsweek

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Вмешательство Украины в

Вмешательство украинского правительства в распределение целевого "зеленого" кредита от ЕС поставило под сомнение обещания президента Владимира Зеленского перед мировой общественностью в Глазго (Шотландия) достичь климатической нейтральности.

Об этом говорится в статье американского издания Newsweek.

Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, рисуют мрачную картину... В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.

Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.

Newsweek прогнозирует Украине тяжелые судебные процессы, сопряженные с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Шута горохового для того и посадили на трон Дядя Беня и дедушка Вова, чтобы он тут все развалил в труху, что до него потом и кровью другие люди строили.
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02.12.2021 10:40
+6
А Зелі що? Хорошими делами прославиться нельзя!
От і гадить
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02.12.2021 10:41
+5
воно бреше скрізь і геть усім
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02.12.2021 10:46
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Звичайно,справжній госпідарь свого слова це коли слово дав-слово забрав...
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02.12.2021 10:38 Ответить
зеИУДУ ГЕТЬ ! Негодяй на побегушках оккупантов и мегабандита Какламойши
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02.12.2021 10:51 Ответить
Шута горохового для того и посадили на трон Дядя Беня и дедушка Вова, чтобы он тут все развалил в труху, что до него потом и кровью другие люди строили.
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02.12.2021 10:40 Ответить
А Зелі що? Хорошими делами прославиться нельзя!
От і гадить
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02.12.2021 10:41 Ответить
та невже знов збрехало? яка несподіванка
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02.12.2021 10:41 Ответить
..Зеля вам - "не дорогенька и ничего не должен"
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02.12.2021 10:43 Ответить
Грызня воров при дележе денег Украины. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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02.12.2021 10:43 Ответить
воно бреше скрізь і геть усім
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02.12.2021 10:46 Ответить
Климатическая нейтральность и зелёная энергетика это очень дорогие игрушки для Украины. Мы и так по мнению ООН и МВФ самая бедная страна Европы. А из-за зелёной энергетики станем ещё беднее.
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02.12.2021 10:47 Ответить
вопрос не в том дорого или нет а в том шо Вовка дал обещание и не выполняет . не можешь сделать не обещай . это не наш лохторат у иностранцев память хорошая
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02.12.2021 10:53 Ответить
Тогда зачем зекрыса брешет везде и всегда ?пусть его бошкой об стену лишний раз саданут -нам не жалко
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02.12.2021 11:23 Ответить
Идиёт? Чем больше будет зелёной энергетики, тем ниже будет её себестоимость.
Чем больше будет зелёной энергетики, тем выгоднее будет разрабатывать новые технологии для неё, которые повысят КПД добычи энергии и снизят тарифы.
В странах, которые зависят от нефти м газа развивать зелёную энергетику наиболее целесообразно, так как её стоимость не зависит от стоимости углеводородов и со временем снизится.
Можно перекрыть нефть и газ. А как перекрыть солнце и ветер?
Не надо вести через полмира уголь, солнце и ветер сами придут к вам.
Надо просто составить такой график снижения тарифов на зеленую энергетику, чтобы она развивалась пока не вытеснит нефть, газ и уголь.
Естественно, что единственными противниками зеленой энергетики выступают страны импортеры нефти и газа. Это их интересы. А лобирование их интересов в,Украине означает...
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02.12.2021 11:58 Ответить
не ну мы то уже привыкли а иностранцам видать еще не дошло что Вовка на все свои обещания забывает даже не дочитав до конца предложения
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02.12.2021 10:51 Ответить
В условия заколота олигархов ,взращенных Кучмой,Донецким Хряком,действия Зе вполне рациональны.Олигархов нужно делить на 3,а некоторых -на 5.
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02.12.2021 11:04 Ответить
т.е. то, что клоун дает обещания и не выполняет - это рациональные действия?

за зе голосовал?
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02.12.2021 11:07 Ответить
И буду.Мое право плевать на 25
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02.12.2021 11:13 Ответить
Так и всем остальным на тебя плевать -теперь будет лишь бы не зекрыса)
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02.12.2021 11:24 Ответить
Ваше незыблемое право мною не оспаривается.
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02.12.2021 11:29 Ответить
ОПі вже саме час волати: "Newsweek - агенти кремля!!!"
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02.12.2021 11:09 Ответить
Враги. Кругом одни враги Зе.
Ну нельзя не платить, ну нельзя ляпать о перевороте, ну нельзя мстить журналистаи, ну нельзя врать.
Тут только один вопрос: это всё умственная отсталость или сознательная провокация?
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02.12.2021 11:10 Ответить
Тоже мне "открыли Америку!" О том что Зеленский лгун в Украине знает каждый
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02.12.2021 11:12 Ответить
Ці обіцянки взагалі давати не можна було, це грабунок країни.
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02.12.2021 11:35 Ответить
ЗЕ! ещё кто-то верит? Наивные какие
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02.12.2021 12:28 Ответить
Автор певно один із "інвесторів". І чого при потужностях ВДЕ більших ніж теплових - енергію в луки купляємо?
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02.12.2021 14:46 Ответить
точно, надо и впредь платить солнечным аферюгам вдесятеро.
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02.12.2021 19:53 Ответить
 
 