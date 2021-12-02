Вмешательство Украины в "зеленый" кредит от ЕС нивелирует обещания Зеленского в Глазго, - американский Newsweek
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Вмешательство украинского правительства в распределение целевого "зеленого" кредита от ЕС поставило под сомнение обещания президента Владимира Зеленского перед мировой общественностью в Глазго (Шотландия) достичь климатической нейтральности.
Об этом говорится в статье американского издания Newsweek.
Недавние скандалы вокруг президента Владимира Зеленского, в том числе резкое прекращение выплат крупнейшему украинскому инвестору в области возобновляемых источников энергии, рисуют мрачную картину... В сочетании с глобальным энергетическим кризисом кажется, что климатические цели, поставленные Киевом несколько недель назад в Глазго, практически недостижимы", - говорится в статье американского издания.
Сомнительное с точки зрения закона блокирование выплат одной из тысячи компаний отпугивает инвесторов от Украины, говорится в статье.
Newsweek прогнозирует Украине тяжелые судебные процессы, сопряженные с утратой доверия иностранных банков и фондов к стране.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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От і гадить
Чем больше будет зелёной энергетики, тем выгоднее будет разрабатывать новые технологии для неё, которые повысят КПД добычи энергии и снизят тарифы.
В странах, которые зависят от нефти м газа развивать зелёную энергетику наиболее целесообразно, так как её стоимость не зависит от стоимости углеводородов и со временем снизится.
Можно перекрыть нефть и газ. А как перекрыть солнце и ветер?
Не надо вести через полмира уголь, солнце и ветер сами придут к вам.
Надо просто составить такой график снижения тарифов на зеленую энергетику, чтобы она развивалась пока не вытеснит нефть, газ и уголь.
Естественно, что единственными противниками зеленой энергетики выступают страны импортеры нефти и газа. Это их интересы. А лобирование их интересов в,Украине означает...
за зе голосовал?
Ну нельзя не платить, ну нельзя ляпать о перевороте, ну нельзя мстить журналистаи, ну нельзя врать.
Тут только один вопрос: это всё умственная отсталость или сознательная провокация?