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Запад должен активизировать все виды помощи Украине. Россия стремится расколоть Европу, - премьер Латвии Кариньш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Запад должен активизировать все виды помощи Украине. Россия стремится расколоть Европу, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии обвинил Россию в стремлении дестабилизировать и расколоть Европу с помощью ряда действий, включая последнее наращивание войск на границе с Украиной.

В интервью Agence France-Presse премьер-министр Кришьянис Кариньш охарактеризовал наращивание мощностей как "тревожный" сигнал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Он призвал НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге альянса перед лицом поведения России, отметив также такие дестабилизирующие действия Кремля как ограничения на поставку газа и поддержку режима в Беларуси.

"Все это является частью одного взаимосвязанного набора событий, которые, кажется, на каком-то уровне дестабилизируют или создают разобщенность в Европе", - сказал Кариньш.

"Дополнительные войска у границы с Украиной вызывают беспокойство, по крайней мере, потому, что неясно, в чем заключаются намерения России", - сказал Кариньш, чья страна граничит с Россией и, как и два ее соседних государства Балтии, Эстония и Литва являются членами ЕС и НАТО.

Что касается стратегии президента России Владимира Путина, он сказал: "Я также считаю, что доктрина Путина о том, чтобы каким-то образом воссоздать русскоязычную империю, чем-то похожую на Советский Союз или другую, безусловно, кажется одной из приоритетных".

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Кариньш заявил о том, что Запад должен активизировать все виды помощи Украине, включая военную подготовку и вооружение, поскольку это скорее уменьшит, чем повысит риск конфликта.

"Если появится четкий сигнал, что мы на Западе будем больше помогать Украине, это может остановить дальнейшую эскалацию", - сказал он.

"Если Россия поймет, что не будет сопротивления, это повысит риск фактического обострения военного конфликта", - добавил премьер-министр.

Он сказал, что, когда Европа разговаривает с Россией, она должна вести переговоры с "позиции силы", учитывая, что европейская экономика намного больше, чем экономика России.

"Так же, как Европа в некотором смысле зависит от российского экспорта ископаемого топлива, Россия зависит от импорта наличных денег из Европы. Мы вовсе не слабый (Европейский) Союз", - сказал он.

Он утверждал, что перед лицом попыток России разобщить Европу и НАТО, и Европейский Союз снова "сплотился", и встреча альянса в Риге показала это.

"НАТО как военный альянс, конечно, имеет широкий спектр возможностей" в случае российской агрессии, указывая на "усиленные и адресные экономические санкции, возможно, очень широкие", которые могут быть введены.

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Он также подтвердил просьбу стран Балтии об усилении присутствия НАТО на их границах.

"На данном этапе было бы очень соразмерным и понятным, если бы НАТО увеличило свое присутствие, в том числе и в странах Балтии. Это не только вопрос количества, но и возможностей, технологий и способностей".

Автор: Наталя Джума
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У них сейчас газы .
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02.12.2021 10:37 Ответить
економіка ЄС то може й "сильніша і більша" за московію..а от "кишені всяких шрьодерів" ні...
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02.12.2021 10:50 Ответить
Пока у нас власть дегенератов, любая помощь до жопы
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02.12.2021 11:11 Ответить
ФРГ не будет помогать Украине,она финансирует Газпром,оборудование двойного назначения и станки для кремля.Нам будут помогать отдельные страныЕС,НАТО .Это очень важно.Таких стран- более 30.Нам надо готовить терроборону и войска для достойного ответа!Кремль ведет гибридную войну против Украины.А нам надо поменьше афишировать наши рациональные действия.Больше дела и меньше визуально-медийной информации для врага!Никто не не знает за что дали Героя брату Да Винчи. И это правильно! Еще не время!
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02.12.2021 11:12 Ответить
...никто нам из ЕС не будет помогать ощутимо и реально...всем балом в ЕС управляют Германия с Францией , а у них по украинскому вопросу единое мнение...остальные участники ЕС даже, если и хотели бы помочь, против политики главных не посмеют пойти...
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02.12.2021 12:02 Ответить
Так утверждает кремль,а значит я ему не верю априори.Развод лохов.Угрозы кремля не страшны Украине,но они после мигрантского кризиса в восточных странах НАТО стали страшны и неотвратимы именно для ФРГ,Франции и других.Они будут изо всех сил помогать Украине.Аксиома.
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02.12.2021 12:39 Ответить
прибалті всегда готові с рашкой пободаться, БІстро подкинут 2-3 дивизии отборного спецназа.
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02.12.2021 13:04 Ответить
...у прибалтов не "...2-3 дивизии отборного спецназа" - у них и полков то своих нет... и ..спецназ "дивизиями" не измеряется...вы, молодой человек , похоже, понятия не имеете чем отличается "дивизия" от "роты"...
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02.12.2021 14:35 Ответить
у вас совсем печально с юмором
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02.12.2021 15:04 Ответить
...если это такой у вас юмор - тогда я вас пойму...
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02.12.2021 21:47 Ответить
Путлер допрыгался...https://youtu.be/M1iIQyYS8Mk
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02.12.2021 11:14 Ответить
Зразу видно, що прем'єр Латвії Каріньш не дипломат. Потрібно подивитися в очі терористу Вові і мир в твоїх руках. Так каже ваш Гундос, 73%?
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02.12.2021 11:17 Ответить
Заходу не просто на се піти, бо гундосе чмо скрізь бреше, плутається у показах та творить муйню
я вже не кажу про маштабні розкрадання
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02.12.2021 11:29 Ответить
 
 