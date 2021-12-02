Запад должен активизировать все виды помощи Украине. Россия стремится расколоть Европу, - премьер Латвии Кариньш

Премьер-министр Латвии обвинил Россию в стремлении дестабилизировать и расколоть Европу с помощью ряда действий, включая последнее наращивание войск на границе с Украиной.

В интервью Agence France-Presse премьер-министр Кришьянис Кариньш охарактеризовал наращивание мощностей как "тревожный" сигнал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Он призвал НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге альянса перед лицом поведения России, отметив также такие дестабилизирующие действия Кремля как ограничения на поставку газа и поддержку режима в Беларуси.

"Все это является частью одного взаимосвязанного набора событий, которые, кажется, на каком-то уровне дестабилизируют или создают разобщенность в Европе", - сказал Кариньш.

"Дополнительные войска у границы с Украиной вызывают беспокойство, по крайней мере, потому, что неясно, в чем заключаются намерения России", - сказал Кариньш, чья страна граничит с Россией и, как и два ее соседних государства Балтии, Эстония и Литва являются членами ЕС и НАТО.

Что касается стратегии президента России Владимира Путина, он сказал: "Я также считаю, что доктрина Путина о том, чтобы каким-то образом воссоздать русскоязычную империю, чем-то похожую на Советский Союз или другую, безусловно, кажется одной из приоритетных".

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Кариньш заявил о том, что Запад должен активизировать все виды помощи Украине, включая военную подготовку и вооружение, поскольку это скорее уменьшит, чем повысит риск конфликта.

"Если появится четкий сигнал, что мы на Западе будем больше помогать Украине, это может остановить дальнейшую эскалацию", - сказал он.

"Если Россия поймет, что не будет сопротивления, это повысит риск фактического обострения военного конфликта", - добавил премьер-министр.

Он сказал, что, когда Европа разговаривает с Россией, она должна вести переговоры с "позиции силы", учитывая, что европейская экономика намного больше, чем экономика России.

"Так же, как Европа в некотором смысле зависит от российского экспорта ископаемого топлива, Россия зависит от импорта наличных денег из Европы. Мы вовсе не слабый (Европейский) Союз", - сказал он.

Он утверждал, что перед лицом попыток России разобщить Европу и НАТО, и Европейский Союз снова "сплотился", и встреча альянса в Риге показала это.

"НАТО как военный альянс, конечно, имеет широкий спектр возможностей" в случае российской агрессии, указывая на "усиленные и адресные экономические санкции, возможно, очень широкие", которые могут быть введены.

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Он также подтвердил просьбу стран Балтии об усилении присутствия НАТО на их границах.

"На данном этапе было бы очень соразмерным и понятным, если бы НАТО увеличило свое присутствие, в том числе и в странах Балтии. Это не только вопрос количества, но и возможностей, технологий и способностей".