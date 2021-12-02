МИД проверяет информацию о задержании ФСБ РФ троих граждан Украины, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании российской ФСБ трех граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, посольству поручили проверить эту информацию.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

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Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".