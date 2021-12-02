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МИД проверяет информацию о задержании ФСБ РФ троих граждан Украины, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

МИД проверяет информацию о задержании ФСБ РФ троих граждан Украины, - Николенко

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании российской ФСБ трех граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, посольству поручили проверить эту информацию.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

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Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".

Автор: Наталя Джума
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ой, йдіть до ірмаків, там напряму контакти мають з лубянкою...
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02.12.2021 11:11 Ответить
Чого вони під час війни поперлися на територію ворога? Не думали, чи вважали московитів братами? Немає де працювати в Україні? Вас чекає Польща, Чехія, Німеччина та навіть США. А "братани" їм напхають теракти, збут наркотиків і різну муйню. Знали куди їхали?
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02.12.2021 11:11 Ответить
Громадяни України не повинні їздити у Мордор! 8-й рік війни , а в них до сих пір "мір в глазах ху#ла" ....
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02.12.2021 11:13 Ответить
В Концлагере повального ФСБ гастарбайтеры из Украины ведут работу по украинизации рюсскава Мира вонючего... а это терракт против Быдла Мавзолейного...
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02.12.2021 11:20 Ответить
Чомусь не жалко тих хто їде до ворога, як що дійсно не працювали на СБУ під прикриттям.
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02.12.2021 11:20 Ответить
Шариковых много,Людей мало
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02.12.2021 11:24 Ответить
Вот куда они пруться , во вражесаую страну , с которой Украина в состояние войны
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02.12.2021 12:00 Ответить
Странные комментарии. ФСБ пишет о наших агентах с заданием, а комментаторы-боты о гастарбайтерах. Ну да, боты же не читатели, они писатели.
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02.12.2021 12:25 Ответить
Які там на мокшанських болатах можуть бути агенти СБУ? Навіщо? Ми, що, збираємося нападати на засрашку? ФСБ ще не таке може написати і навіть відік підігнати, коли змусять силою і катуванням говорити на камеру.
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02.12.2021 12:39 Ответить
Бред и провокация!Подставные лица с подставными признаниями,для раздувания конфликта!!
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02.12.2021 12:46 Ответить
 
 