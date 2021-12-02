Диверсанта "Оплота" приговорили к почти 12 годам заключения за попытку взорвать электроподстанцию ​​на Донбассе, - СБУ

По материалам контрразведки СБУ к 11 годам и 10 месяцам заключения осужден участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленник пытался совершить диверсию на объекте энергетики в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

По заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

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Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

ст. 113 (диверсия),

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.