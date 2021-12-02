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СБУ (18668) суд (24695) диверсия (227)

Диверсанта "Оплота" приговорили к почти 12 годам заключения за попытку взорвать электроподстанцию ​​на Донбассе, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Диверсанта

По материалам контрразведки СБУ к 11 годам и 10 месяцам заключения осужден участник незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Злоумышленник пытался совершить диверсию на объекте энергетики в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта на попытке подрыва одной из электрических подстанций.

Во время задержания обнаружено самодельное взрывное устройство с пультом дистанционного управления и средства связи.

Установлено, что преступление пытался совершить житель Донецкой области, который в 2015 году присоединился к боевикам. Там входил в состав террористической группировки "Оплот".

По заданию главарей злоумышленник скрыто прибыл на подконтрольную украинским властям территорию для совершения диверсии на объекте критической инфраструктуры.

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Взрывчатку он изъял из ранее подготовленного боевиками схрона.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

  • ст. 113 (диверсия),
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ст. 263 (ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Вообще Рада сопли жует.Диапазон сроков для сепаратистов на крови должен начинаться от 15 до 50 лет с суммированием сроков,либо пожиттеве.
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02.12.2021 11:32
+7
Я удивляюсь логике наших ,или не совсем наших ,судей. За то что убивал раненых украинских солдат 6 лет, а за попытку подрыва подстанции 12. Ложат на одну чашу весов чьих-то отцов ,сыновей,братьев и их перевешивает подстанция.
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02.12.2021 11:18
+4
12 лет кормить ?
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02.12.2021 11:15
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12 лет кормить ?
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02.12.2021 11:15 Ответить
будe як харкiвська водiлша вишивать за копiйки
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02.12.2021 11:20 Ответить
Я удивляюсь логике наших ,или не совсем наших ,судей. За то что убивал раненых украинских солдат 6 лет, а за попытку подрыва подстанции 12. Ложат на одну чашу весов чьих-то отцов ,сыновей,братьев и их перевешивает подстанция.
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02.12.2021 11:18 Ответить
логика там одна
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02.12.2021 11:21 Ответить
а судьи кто?
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02.12.2021 11:24 Ответить
За каждое из этих двух преступлений единственно справедливое наказание - это вставить ПыЖа и закрыть навечно в спецзоне при каком-нибудь химкомбинате.
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02.12.2021 11:35 Ответить
Подстанция Ахметкина,а за это нет прощения!
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02.12.2021 14:22 Ответить
Отбывать, надеюсь, во Львове будет???
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02.12.2021 11:32 Ответить
Вообще Рада сопли жует.Диапазон сроков для сепаратистов на крови должен начинаться от 15 до 50 лет с суммированием сроков,либо пожиттеве.
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02.12.2021 11:32 Ответить
ув. Иван Кравченко предлагает очень разумное, юридически и нравственно обоснованное наказание. На мой взгляд, было бы неплохо ввести американские сроки заключения в виде очень специфической цифры 99 лет для наказания террористов, наемных киллеров, выродков-садистов, совершающих тяжкие преступления против детей.

Тюремный срок в виде очень конкретных жутких 99 лет производит особо страшное психологическое воздействие на преступников. Страшнее, чем какое-то абстрактное "пожизненное заключение".
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02.12.2021 11:43 Ответить
Ну хотя бы уже 2хзначная цифра, но по справедливости надо для таких брать в аренду стул с электроподогревом у США
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02.12.2021 12:01 Ответить
Бляха,за спробу дали 12 років,а тій тварі,що вбивала наших полонених-6 років,що говорить про те,що в Україні немає справедливого суду,і не скоро буде!(((
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02.12.2021 12:43 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ТАМ ГНИЛ !!!
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02.12.2021 13:44 Ответить
Ні фото, ні прізвища, ні який суд. Чи то було, чи то ні.
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02.12.2021 14:41 Ответить
 
 