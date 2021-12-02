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госбюджет (1155) Министерство культуры и информационной политики (711) отставка (3094) Ткаченко Александр (429) гуманитарная сфера (31) Кравчук Евгения (361)

"Слуга народа" Кравчук об отставке Ткаченко: Расходы на культуру в Госбюджете существенно увеличили – министр работает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одной из причин, почему министр культуры Александр Ткаченко написал заявление об отставке было, что бюджет на культуру на следующий год планировался меньше нынешнего.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, ко второму чтению бюджет на культуру был существенно увеличен.

"Поэтому, на сколько я знаю, министр работает. Предстоят еще окончательные договоренности о предстоящей реформе гуманитарной сферы. … Надеемся министр продолжит работу и будет реализовывать (запланированное. – Ред.)", - подчеркнула нардеп.

Напомним, 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета Министров Государственного агентства по вопросам кино.

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29 ноября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставки Ткаченко не будет, поскольку министр нашел "точки взаимопонимания" с премьером Шмыгалем.

Автор: Анастасія Потіха
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Яка така культура-макулатура ??? Тут грошей на "Велике крадівництво" не вистачає !!!)))
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02.12.2021 11:28 Ответить
"Пиріжок" у вигляді держкіно забрали, образився і у відставку, грошенят накинули можна і без держкіно)))
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02.12.2021 11:32 Ответить
как это по зеленски: Без договора нет разговора.
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02.12.2021 11:35 Ответить
Коли за тобою стоїть баба бєня, тебе на колінах будуть просити не залишати міністерське крісло. Ще й грошенят підкинуть. А ще: кого ж на ту культуру призначати? Хіба що зовсім когось безкультурного
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02.12.2021 11:41 Ответить
Условие! Только кормушка полная и пилить коррупционное бабло! Сцуки зеленые....
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02.12.2021 11:42 Ответить
Кабинет министров надо менять раз в месяц.... в Турборежиме Голобородьки...понабирают по объявлению 73 % Шариковых....пля...Пассажиры блин....переплюнули даже Азирова и Индюковича...
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02.12.2021 11:47 Ответить
Шариковых много,Людей мало
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02.12.2021 11:49 Ответить
Ткаченко простим нардепом мав нормальне конвертне забезпечення...При цьому ні за хрєн не відповідаючи і ні хрєна не роблячи...Зрозуміло,що пішовши міністром він сподівався на хоч би п"ятикратне збільшення лєвих доходів,раз вже приходиться щось робити і бути мішенню для преси...А тут виявляється що культуру розікрали майже до краю і приходиться комбінувати,щоб щось увірвати...Пригрозив відставкою - йому і підкинули...Бідна українська культура,міністру якої Коломой казав (і каже) "єслі ти,поц,будєш вий...биваца то я тєбя нах...й виганю"...
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02.12.2021 12:16 Ответить
"Видатки на культуру в Держбюджеті суттєво збільшили - міністр працює"
У плісняви, що проблеми з логікою?
Яким боком звільнення беніного дуполиза з посади міністра , до суттєвого збільшення видатків на культуру в держбюджеті?
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02.12.2021 12:50 Ответить
 
 