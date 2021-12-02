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Новости Экономика Бюджет-2022
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Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире возможно удорожание заимствований для Украины, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире возможно удорожание заимствований для Украины, - Марченко

Министерство финансов Украины обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований.

Об этом сообщил сегодня министр финансов Сергей Марченко, представляя с парламентской трибуны проект госбюджета на 2022 год ко второму чтению, передает Цензор.НЕТ.

"Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина – беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира", - сказал Марченко.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Не через надзвичайно високий рівень інфляції у світі, а через надвисокий рівень корупції в Україні.
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02.12.2021 11:37
+10
не, то у дебила переворот случился!
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02.12.2021 11:47
+9
переворот в наркотическом дурмане...А так ,просто обосрался.....
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02.12.2021 11:48
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То есть нас готовят к выживанию за свой счет.
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02.12.2021 11:36 Ответить
Не через надзвичайно високий рівень інфляції у світі, а через надвисокий рівень корупції в Україні.
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02.12.2021 11:37 Ответить
100%
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02.12.2021 11:47 Ответить
В Швейцарии и не только деньги вообще с минусовой процентной ставкой!
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02.12.2021 11:46 Ответить
не, то у дебила переворот случился!
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02.12.2021 11:47 Ответить
переворот в наркотическом дурмане...А так ,просто обосрался.....
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02.12.2021 11:48 Ответить
Еще не надоело заимствовать... Какие упёртые...
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02.12.2021 11:48 Ответить
Ну а что ему заявить? Мы умудрились сорвать все наши договоренности. Не выполнили наших обещаний. Деньги с предыдущих кредитов пошли в нецелевое использование, поэтому нам уже не дают дешевых денег?
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02.12.2021 11:49 Ответить
Да еще перевороты каждый день...
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02.12.2021 11:50 Ответить
это ж надо так с упертостью азартного игрока продолжать брать чужие деньги под залог собственных органов а потом полученные деньги с наивностью дурачка под честное слово давать дядям, которые говорят что им нужнее...
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02.12.2021 11:51 Ответить
Поражает другое. Все 30 лет совкодрочеры и псевдопатриоты визжали с пеной у рта про кредиты, которые придется отдавать правнукам. А сейчас зе-баран и его стадо готовы принимать как та самая порноактриса, только денег дайте. И полное молчание про внуков и правнуков
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02.12.2021 11:59 Ответить
Что будет, если цинизм и коррупцию объединить в одном флаконе? Будет импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину, который осуществляется через арабскую прокладку. А связующим звеном между Зеленским и этой прокладкой из ОЭА выступает главный эксперт по коррупции в ДНК украинцев и известный лжец Давид Арахамия. Эта прокладка называется Vector Energy Innovation. Вот ее убогий сайт. https://**********************.com Директором прокладки числится некий Тарьям Матара Тарьям. И это никакой не шейх и не случайный араб. Вот Арахамия жмет ему руку на мероприятии лопнувшего банка Аркада. https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/43069/
А вот Арахамия со сцены расхваливает Тарьяма как великого новатора на мероприятии самого Тарьяма https://youtu.be/f4uQ083ivv8?t=98
На этого араба так же записана доля в максимально мутной конторе Industrial Innovation Group, которая стала правопреемником консорциума ЭДАПС. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%94%D0%90%D0%9F%D0%A1

При этом Industrial Innovation Group при Зеленском стала регулярно получать государственные подряды на сотни миллионов гривен на изготовление спецдокументов, паспортов, защитных бланков и так далее. Вам интересно, как появились тут арабы? Садитесь поудобнее, сейчас расскажу.

Как вы помните власть повторно открыла импорт электроэнергии из Беларуси в конце октября под предлогом нехватки угля. Изначально, видимо, чтобы заглушить недовольство общественности, специмпортером должен был стать государственный Энергоатом. И он даже заплатит 600 млн грн за доступ к проводам. Но потом его тихо отодвинули и специмпортером поставили... арабов Арахамии. За наши с вами деньги. Потому что Энергоатому никто деньги не вернул, а арабы Арахамии пользовались проводами бесплатно. А мы же все знаем, что Арахамия известный альтруист и бессеребренник. Все же помнят, как он лоббировал интересы игроки и табачки. И конечно же делал он это из чистого альтруизма. С арабами все так же. И даже ещё циничнее. Деньги за доступ к проводам заплатили из бюджета, который наполняет мы с вами, но арабам Арахамии разрешили пользоваться бесплатно.

А теперь вверх цинизма и хитропопости власти. В качестве прикрытия, исползали уволенного из ДТЭК менеджера. Мол этого его компания импортирует электроэнергию, а не Зеленский с Арахамией. И если что, тот это позволит таким пропагандонам, как Тухлый Лещ сказать, что это не Вова и Давид, а Ахметов. Ведь менеджер из ДТЭКа. И это позволяло некоторое время скрывать реального импортёра, но контракт с арабами таки всплыл. И это породило немало вопросов.

Могли ли арабские друзья Арахамии получить эксклюзивное право зарабатывать на импорте электроэнергии из Беларуси без договорняка Зеленского и Лукашенко?Понятно что нет. И понятно, что такие договорняки были не публичными. Ну, да, Владимиру Александровичу не в первой звонить Лукашенко. Опыт таких звонков у него есть. Правда, горький опыт, когда он звонит белорусскому диктатора, а потом вагнеровцев задерживают в Минске и в итоге срывается спецоперация. Но речь сейчас не о ней.

На своем пресс-марафоне Зеленский лично защищал схему импорта электричества из Беларуси и сокрушался с пеной у рта на каналы Ахметова, которые критиковали импорт. «Как же можно без импорта?» негодовал Зеленский и переходил к анонсированию госпереворота. Кстати, тоже за деньги Ахметова. Не понятно лишь почему Порошенко не приплел.

Но все выглядит странным. Получается, что Украина вводит санкции против Беларуси за сфальсифицированные выборы, Лукашенко угрожает Украине войной на стороне России и в шаге от признания аннексированного Крыма часть РФ, а Зеленский с Арахаией организовали с ним хитрую схему по импорту электроэнергии на троих? Как говорится - ничего личного, просто бизнес.

Вам интересно сколько они на этом зарабатывают (воруют)? Считайте. По итогу ноября импорт будет около 300 млн кВт час. Цена по контракту между арабами и украинской фирмой 100 долларов за 1000 кВт час. Между арабами и белорусами еще меньше. Цена в Украине в ноябре была в примено 130 долларов за 1 МВт-час (1000 кВт час). Это приблизительно 50 долларов США на каждой тысячи киловатт. А значит это 9 млн долларов в партийную кассу моносброда и в карман лично Зеленскому. Сколько от этого получит Арахамия я не знаю, но мы же помним его альтруизм. Святой человек. Но это не точно.

Кстати, импорт растет с каждой неделей, и в декабре эти трое из ларца, Зеленский, Арахамия и Лукашенко выйдут уже на 1 млрд кВт, а это уже 20 млн долл им в карман. И даже полет Лукашенко в Крым не прекратит эту схему. Потому что конец эпохи бедности для этой троицы сам собой не наступит. Вот и стараются парни, не жалея бюджетных денег и плюя на интересы Украины. И у них это отлично получается. Пока получается.

Борислав Береза
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02.12.2021 12:00 Ответить
Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире.- Украина завершает год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю, - министр экономики Свириденко. Если Марченко сможет связать эти два факта- будет молодец.

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02.12.2021 12:06 Ответить
Это другое
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02.12.2021 12:46 Ответить
а про то, что Зеля Золотая Ручка, вместе со своей этничной бандой евреев, уже два года грабит украинцев, в том числе и через нереально стабильный курс ИХ доллара, мини-стр шото ни слова не сказал....
лохххххи наголосувалы...(
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02.12.2021 12:27 Ответить
У китаю візьмите. Він, із задоволенням, дасть. Без вимоги боротися з корупцією та бенею. Ви ж до цього ведете? Ви ж для цього призначили, любительку китайської компартії, свириденко, міністеркою економіки?
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02.12.2021 12:40 Ответить
 
 