Кулеба на встрече с Блинкеном: "Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Стокгольме.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая строгие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
http://www.xn--80aakfncov0c.kiev.ua/esse/zakon
Для того чтобы конфликт существовал, в любой ссоре должна присутствовать неизвестная третья сторона.
Для того чтобы произошла ссора, неизвестная третья сторона должна активно разжигать её между двумя потенциальными противниками.
Хотя общепризнанное убеждение состоит в том, что для драки нужны двое, на самом деле обязательно должна существовать третья сторона, которая и доводит дело до действительного конфликта.
Очень легко увидеть, как сражаются двое, принимающие участие в конфликте. Это очевидно. Труднее заметить или заподозрить, что существовала третья сторона, активно разжигавшая ссору.
Обычно находящаяся вне подозрений «рассудительная» третья сторона - посторонний наблюдатель, который отрицает какое-либо участие в ссоре, и является тем, кто с самого начала вызвал конфликт.
Скрытая третья сторона, которая, как временами кажется, поддерживает лишь одного из противников, и является подлинным подстрекателем конфликта.
Именно третья сторона - причина войны.
Л. Рон Хаббард