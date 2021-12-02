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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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ВР (28725) госбюджет (1155) Кравчук Евгения (361)

"Слуга народа" Кравчук о спешке с принятием Госбюджета-2022: "Последняя неделя – это всегда опасность, что у кого-то появится праздничное настроение и они не захотят прийти"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюджетный комитет Верховной Рады не вносил существенных изменений в проект бюджета на 2022 год, который правительство зарегистрировало вчера вечером.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Все (народные депутаты. – Ред.) проверили свои сферы, которые их интересуют по линиям комитетов или каких-то программ. Более того, последняя неделя – это всегда опасность, что у кого-то появится праздничное настроение и они не захотят прийти и сидеть здесь (в сессионном зале. – Ред.) до ночи", - отметила нардеп.

По словам Кравчук, Верховная Рада должна принимать бюджет в нормальном рабочем режиме.

"Вообще, по бюджетному календарному плану мы уже немного опаздываем. Нас всех уже ждут бюджеты местных советов. У них сейчас будут проходить сессии. Они планируют свои бюджеты и хотят понимать: депутаты проголосовали, например, что НДФЛ +4%. И они это будут учитывать. Без этого они не могут сделать свои бюджеты", - подчеркнула политик.

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Напомним, Кабмин одобрил проект Бюджета-2022 до второго чтения 1 декабря и внес его в Верховную Раду в восемь часов вечера. Профильный комитет принял свои выводы к нему в половине четвертого утра 2 декабря. Рада решила рассматривать проект Госбюджета-2022 2 декабря.

Автор: Анастасія Потіха
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Чому вона завжди либиться? Жість вдалась?
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02.12.2021 11:46 Ответить
Морщины стягивали, доктор перестарался...
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02.12.2021 11:48 Ответить
им конверты, зебобикам бюджет. И тот не весь. Каждому свое.
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02.12.2021 11:49 Ответить
А что означает - могут не прийти на работу???
То есть, трудовое законодательство, это для быдла???
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02.12.2021 11:50 Ответить
так "буденно"...от незахочуть й не прийдуть на РОБОТУ...

хм, може спробувати своєму шефу сказати "а в мене святковий настрій от я і не хочу приходити на роботу"...

скотиняки озвіріли вже в корінь
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02.12.2021 11:55 Ответить
шо значить "не захочуть прийти і сидіти тут" ? і да, може пора гнати в шию депутатів прогульників? тим більше якщо вони очільники партії.
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02.12.2021 11:57 Ответить
Просто Слуги Уроды свалят на острова....или пошопится на Рождественских распродажах бабло из конвертов потратить.
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02.12.2021 12:12 Ответить
Тю! Праздник наблыжаетця, какой бютжет. Нада билеты на Канары закупать
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02.12.2021 12:21 Ответить
 
 