"Слуга народа" Кравчук о спешке с принятием Госбюджета-2022: "Последняя неделя – это всегда опасность, что у кого-то появится праздничное настроение и они не захотят прийти"

Бюджетный комитет Верховной Рады не вносил существенных изменений в проект бюджета на 2022 год, который правительство зарегистрировало вчера вечером.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Все (народные депутаты. – Ред.) проверили свои сферы, которые их интересуют по линиям комитетов или каких-то программ. Более того, последняя неделя – это всегда опасность, что у кого-то появится праздничное настроение и они не захотят прийти и сидеть здесь (в сессионном зале. – Ред.) до ночи", - отметила нардеп.

По словам Кравчук, Верховная Рада должна принимать бюджет в нормальном рабочем режиме.

"Вообще, по бюджетному календарному плану мы уже немного опаздываем. Нас всех уже ждут бюджеты местных советов. У них сейчас будут проходить сессии. Они планируют свои бюджеты и хотят понимать: депутаты проголосовали, например, что НДФЛ +4%. И они это будут учитывать. Без этого они не могут сделать свои бюджеты", - подчеркнула политик.

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Напомним, Кабмин одобрил проект Бюджета-2022 до второго чтения 1 декабря и внес его в Верховную Раду в восемь часов вечера. Профильный комитет принял свои выводы к нему в половине четвертого утра 2 декабря. Рада решила рассматривать проект Госбюджета-2022 2 декабря.