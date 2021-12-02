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Киев (24533) Кличко (4511) статистика (2307)

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 1418 новых случаев. Среди заболевших 135 детей, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 1418 новых случаев. Среди заболевших 135 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксированы 1418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 301 829), умерли 27 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели: 771 женщина в возрасте от 18 до 100 лет, 512 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 66 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 69 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Также зафиксированы 27 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7584): 18 женщин от 38 до 86 лет, 9 мужчин от 52 до 90 лет.

За сутки госпитализировали 87 больных коронавирусом и 178 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

2558 жителей столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 259 333).

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Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Оболонском (268), Деснянском (260) и Дарницком (201).

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 27 человек, выявили 1418 новых случаев. Среди заболевших 135 детей, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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02.12.2021 12:39 Ответить
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02.12.2021 12:56 Ответить
Буцегарня за цим шоблом плаче 😡
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02.12.2021 14:04 Ответить
Я еще недельки две поржу над тобой,а потом скину тебе скрины,как выглядят твои высеры в демо версии.Прозреешь😂🌷×××
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02.12.2021 13:20 Ответить
Высокая смертность у нас не из за короновируса , потому что она высокая не только по ковиду , а из за всего уровня медицины и естественно аферистов в Минздраве . И эта афера с пандемией и "вакцинацией" должна стать клеймом на каждом, кто принимал в ней участие - от властей и медиков, до интернет-ботов.
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02.12.2021 13:38 Ответить
Дітей багато хворіє останнім часом.

Італія перша у Європі почне вакцинувати дітей з п'яти років. Цікаво, як у нас буде з дитячою вакцинацією від ковіду. Дуже сумніваюсь, що щеплення буде масове, враховуючи те, що зараз пішла мода серед інстамамусь-тепешок взагалі не робити своїм дітям щеплення.
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02.12.2021 14:48 Ответить
 
 