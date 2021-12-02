СБУ о "задержании украинских агентов" в России: "Подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны"

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление ФСБ РФ о задержании трех украинцев, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий – готовил теракт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - отметил он.

В СБУ подчеркнули, что одна из главных задач – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года были разоблачены около 50 таких агентов, двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, в ноябре СБУ осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны.

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"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - пояснили в пресс-центре спецслужбы.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".