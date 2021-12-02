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СБУ о "задержании украинских агентов" в России: "Подобные заявления ФСБ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

СБУ о

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление ФСБ РФ о задержании трех украинцев, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий – готовил теракт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", - отметил он.

В СБУ подчеркнули, что одна из главных задач – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года были разоблачены около 50 таких агентов, двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, в ноябре СБУ осуществила беспрецедентное разоблачение кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы нашей страны.

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"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - пояснили в пресс-центре спецслужбы.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании "сотрудников украинских разведслужб" в регионах России, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".

Автор: Наталя Джума
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Кулєба, а чому б в Україні не затримати агентів *****: рабіновича, киву, мурлаєва, новінськага?
А потім обміняти.
Профіт: затриманих громадян України повертаємо додому, а українофобські контрацептиви - у їх улюблену лаптєстанію.
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02.12.2021 12:41 Ответить
Для этого нужны яйца
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02.12.2021 14:01 Ответить
При Єрмаку-Демченку СБУ 0(нуль).
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02.12.2021 12:42 Ответить
23 мая 1939 года в кабинете Гитлера в присутствии ряда высших офицеров состоялось совещание. Было отмечено, что «польская проблема тесно связана с неизбежным конфликтом с Англией и Францией, быстрая победа над которыми проблематична. При этом Польша вряд ли сможет исполнять роль барьера против большевизма. В настоящее время задачей внешней политики Германии является расширение жизненного пространства на Восток, обеспечение гарантированного снабжения продовольствием и устранение угрозы с Востока. Польша должна быть захвачена при первом же удобном случае».

31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом[42]. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой....
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02.12.2021 12:52 Ответить
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02.12.2021 13:11 Ответить
Панов Евгений Александрович, Захтей Андрей Романович. Помните этих людей? От них тоже отнекивались. После обмена конечно же всё всплыло.
В этом мире, верить можно только себе.
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02.12.2021 13:24 Ответить
А что всплыло?
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02.12.2021 13:32 Ответить
Они действительно были деверсантами. МИД упорно утверждал, что это фейки спецслужб РФ.
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02.12.2021 13:41 Ответить
Первый раз слышу. Кто подтверждал из СБУ?
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02.12.2021 13:46 Ответить
..и тишина)))
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02.12.2021 17:48 Ответить
И как то вот спокойненко без согласования с лукашенко и клоуном, без срачки а что скажут соседи хлоп и состряпали на пустом месте. А наше мурло валит всё что касается терористов и преступников Путина и насрать ему на полоненных и их родственников и кто он в итоге ? -АГЕНТ ПУТИНА и ещё самое первое и главное предательство этого украинского ким чер ина это "перестать стрелять" ценою жизни наших военных на которые ему насрать. С нетерпением ждём после дня апладисментов в верховной раде день плача. Вот тогда мы окончательно станем Южной кореей.
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02.12.2021 13:55 Ответить
 
 