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Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новолуганского. Потерь нет, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новолуганского. Потерь нет, - Минобороны

В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В направлении Новолуганского противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войск РФ. За сутки оккупанты 4 раза открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Автор: Наталя Джума
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А чем наши ребята ответили?
Усилили бдительность?
Как в анекдоте?
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02.12.2021 12:52 Ответить
ПДРЫ !!!
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02.12.2021 13:13 Ответить
 
 