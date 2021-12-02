Песков относительно заявления Зеленского о сильной украинской армии: Чувствуем обеспокоенность по Донбассу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вероятность военных действий в Украине все еще высока, "агрессивная риторика Киева" якобы говорит о силовом сценарии, рассматриваемом Украиной по Донбассу.
Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения", - утверждает он.
Песков также ответил на слова президента Украины о сильной украинской армии.
"Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс – давайте", - заявил Песков, утверждая, что это дословная цитата Зеленского.
"Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не чувствовать обеспокоенность по Донбассу", - заявил он.
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Георгиос или Ноколаос....
как и Лаврову и прочих тысячи дитяток рабсийской "элиты".
А если Запад просто пальчиком грозит, то почему бы и не порезвиться сракетами и дряхлыми дебилами, стянутыми на бутылки к границе.
Она будет только нарастать.
(и да...все у кого русопаспортины обязательно будут высланы в ж*пу - т.е. в рашку...по месту так сказать нового жительства... и анонсированное преЗЕнелохом многогражданность канет в лету вместе с зенелохом...