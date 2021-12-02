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Песков относительно заявления Зеленского о сильной украинской армии: Чувствуем обеспокоенность по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Песков относительно заявления Зеленского о сильной украинской армии: Чувствуем обеспокоенность по Донбассу

Вероятность военных действий в Украине все еще высока, "агрессивная риторика Киева" якобы говорит о силовом сценарии, рассматриваемом Украиной по Донбассу.

Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения", - утверждает он.

Песков также ответил на слова президента Украины о сильной украинской армии.

"Что говорить о такой фразе главы государства, что у Украины сильная, мощная армия: "Мы не должны бояться говорить правду, мы хотим вернуть Донбасс – давайте", - заявил Песков, утверждая, что это дословная цитата Зеленского.

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"Давайте что, мы хотим спросить? На фоне этой агрессивной риторики, надо называть вещи своими словами, мы не можем не чувствовать обеспокоенность по Донбассу", - заявил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Донбас, як і Крим, нам все-одно доведеться деокуповувати силовим способом.
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02.12.2021 13:06
+5
Пісков, краще відчуй зтурбованість психічним здоров'ям свого шефа!
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02.12.2021 13:05
+4
Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо стурбованість щодо Донбасу Джерело: https://censor.net/ua/n3302943

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02.12.2021 13:08
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02.12.2021 13:02 Ответить
Будет не открытая война , а подлая провокация . На большее раша не способна .
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02.12.2021 13:03 Ответить
Пісков, краще відчуй зтурбованість психічним здоров'ям свого шефа!
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02.12.2021 13:05 Ответить
Донбас, як і Крим, нам все-одно доведеться деокуповувати силовим способом.
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02.12.2021 13:06 Ответить
Ээх, где же ты, настоящий полковник?...
Георгиос или Ноколаос....
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02.12.2021 13:07 Ответить
Пєсков стосовно заяви Зеленського про сильну українську армію: Відчуваємо стурбованість щодо Донбасу Джерело: https://censor.net/ua/n3302943

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02.12.2021 13:08 Ответить
Не что не говорите а так говорить и верить в этот Галимый бред может только галимый идиот.. играть в это трудно.... рано или поздно пройдет оговорка по Фрейду- а тут все слова и фразы монотонно они реально зомбированный хренью-- о которой варнякают и которой покланяются кроме них никто в это не верит.... а они верят.. и убеждают в реальности всех это как человек- видящий галлюцинации -заставляет всех иных- увидеть то что видит его больное воображение... и удивляется--а почему иные не видят то --что видит он- больной...
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02.12.2021 14:00 Ответить
На манежі пургоносний піськоструй !!! Погнав параноїдальну маячню !!!)))
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02.12.2021 13:08 Ответить
Канешна тебя мерзота кацапская сильная Украинская армия тебя тревожит.Отгребете пол миллиона двухсотыми за месяц в случае вторжения- минимум.Земля будет гореть под ногами.🇺🇦🇺🇦🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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02.12.2021 13:12 Ответить
Запад озаботился.... но если бы озаботился не по риторике, то Письков бы умолял шоб его дочь не отдали....
как и Лаврову и прочих тысячи дитяток рабсийской "элиты".
А если Запад просто пальчиком грозит, то почему бы и не порезвиться сракетами и дряхлыми дебилами, стянутыми на бутылки к границе.
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02.12.2021 13:12 Ответить
Не треба бла-бла-бла. Агенти впливу РФ мають достатній вплив, щоб риторика залишилася риторикою.
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02.12.2021 13:17 Ответить
Краще, письков, відчував стурбованість за Тулу.
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02.12.2021 13:47 Ответить
вялый буй пыни в себе ты чувствуешь, круглосуточно!
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02.12.2021 13:54 Ответить
Заметье. Это сказал Зеля. А если бы сказал Порошенко они бы там усрались всем Кремлем.
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02.12.2021 13:56 Ответить
Песков уже чувствует обеспокоенность - это хорошо.
Она будет только нарастать.
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02.12.2021 14:16 Ответить
вiдчувайте ... завжди
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02.12.2021 14:38 Ответить
та отвяньте вы уже со своей обеспокоенностью...
(и да...все у кого русопаспортины обязательно будут высланы в ж*пу - т.е. в рашку...по месту так сказать нового жительства... и анонсированное преЗЕнелохом многогражданность канет в лету вместе с зенелохом...
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02.12.2021 14:42 Ответить
слова президента Украины о сильной украинской армии. / Дела главнокомандующего, четыреждыуклониста-пианиста в кипе. Данилюк (т.е. Коломойский) трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. / Невыполнение государственного оборонного заказа - это системная политика Зеленского / Значительная часть вооружения и техники, запланированных в Гособоронзаказе, в ВСУ не поступит/ Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней. 26.06.21
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02.12.2021 15:02 Ответить
А должны чувствовать страх!
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02.12.2021 16:24 Ответить
почувствуй-ка в своем анусе лучше черенок от лопаты, Письков.
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02.12.2021 16:53 Ответить
 
 