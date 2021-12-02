Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК

Если власти хотят реально ограничить влияние олигархов, то в ближайшее время могут помочь две истории: избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принятие законопроекта о государственном финансировании партий.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Если власти хотят реально ограничить влияние олигархов, то в ближайшее время могут помочь две истории. Кроме многих других важных вещей. На них обратили внимание послы стран G7. Первое. Послы Большой семерки обратились в парламент с просьбой поддержать все президентские правки к ветированному Зеленским законопроекту о государственное финансирование партий. Как известно, депутаты (треть "слуг народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "За Майбутнє") решили, что налогоплательщикам, за счет которых финансируют партии, не нужно знать, как и на что тратятся космические суммы средств. Послы G7 настаивают на возвращении финансовой отчетности партий, чтобы уменьшить влияние олигархов и других лиц", - говорится в заявлении.

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"Второе. Послы Большой семерки также призвали власти наконец завершить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сегодня должно состояться заседание, на котором члены комиссии должны были бы объявить баллы за практическое задание (где и будет видна фальсификация), а также назначать дату собеседования с двумя финалистами Вот и увидим, услышит ли власть западных партнеров, будет ли ломать конкурс через колено, фальсифицируя баллы. Как думаете, прислушается ли власть к советам послов G7?" – добавили в ЦПК.