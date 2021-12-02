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Новости Политика Украины
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Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК

Если власти хотят реально ограничить влияние олигархов, то в ближайшее время могут помочь две истории: избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принятие законопроекта о государственном финансировании партий.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Если власти хотят реально ограничить влияние олигархов, то в ближайшее время могут помочь две истории. Кроме многих других важных вещей. На них обратили внимание послы стран G7. Первое. Послы Большой семерки обратились в парламент с просьбой поддержать все президентские правки к ветированному Зеленским законопроекту о государственное финансирование партий. Как известно, депутаты (треть "слуг народа", "Евросолидарность", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "За Майбутнє") решили, что налогоплательщикам, за счет которых финансируют партии, не нужно знать, как и на что тратятся космические суммы средств. Послы G7 настаивают на возвращении финансовой отчетности партий, чтобы уменьшить влияние олигархов и других лиц", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 призвали Украину прозрачно и без дальнейших промедлений избрать главу САП

"Второе. Послы Большой семерки также призвали власти наконец завершить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сегодня должно состояться заседание, на котором члены комиссии должны были бы объявить баллы за практическое задание (где и будет видна фальсификация), а также назначать дату собеседования с двумя финалистами Вот и увидим, услышит ли власть западных партнеров, будет ли ломать конкурс через колено, фальсифицируя баллы. Как думаете, прислушается ли власть к советам послов G7?" – добавили в ЦПК.

Сегодня должно состояться заседание комиссии по избранию главы САП: увидим, услышит ли власть послов G7, - ЦПК 01

Автор: Наталя Джума
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Ти вже заманав своїм САП
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02.12.2021 13:05 Ответить
Тоді треба обрати Д.Разумкова,він швидко для олігархів перекриє кисень і САП,і НАБУ і визволить з "каторги" Медведчука.
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02.12.2021 13:23 Ответить
Кому кисень перекриє: олігархам чи НАБУ, САП?
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02.12.2021 15:07 Ответить
в країні нема місця без звіздеця а цьому крім теплої посади голови САП нічого не цікаво)
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02.12.2021 13:08 Ответить
ты еще не все побачив?
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02.12.2021 13:21 Ответить
"Як думаєте, чи дослухається влада до порад послів G7?" Якщо людина задає табі питання після 2,5-річного правління "найвеличнішого", то вона несповна розуму... Або просто ідіот
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02.12.2021 13:22 Ответить
Якщо прочитати відповіді претендентів на посаду керівника САП двох потенційних переможців на запитання останнього етапу конкурсу, ще питання, чи потрібно цей конкурс взагалі завершувати.
Ось їх відповіді https://sud.ua/ru/news/publication/218351-dva-finalisti-konkursu-na-prokurora-sap-sklali-praktichne-zavdannya-yaki-rezultati З таким рівнем знань краще б було заново провести конкурс
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02.12.2021 13:41 Ответить
Это прямое обязательство Зеленского.
Посмотрим на результат и кто будет мешать и как будет реагировать власть.
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02.12.2021 14:07 Ответить
это нисколько не мешало ему посылать Байдена раньше... Что изменилось?
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02.12.2021 15:19 Ответить
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02.12.2021 15:47 Ответить
 
 