Анонсированную Зеленским 1000 грн за вакцинацию можно будет потратить на покупку книг, - министр экономики Свириденко
Новости Цензор.НЕТ Общество
После старта программы "Поддержка", в рамках которой вакцинированные украинцы получат 1 тыс. грн, выплату можно будет потратить на приобретение книг.
Об этом сообщила в Фейсбук глава Минэкономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "Поддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", - написала министр.
"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "єПідтримка", - добавила Свириденко.
Пожалуйста, подождите...
Украина просит Европейский Союз предоставить дополнительную поддержку для обеспечения стабильного государственного финансирования в течение нескольких последующих лет.
Об этом рассказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца,
ФОТОШОПЧИК ЗРОБІТЬ замість купюр - КНИЖКАМИ БУДЕ ЄС ПЛАТИТИ
Резонанс Цензор.НЕТ Політика України
Автор: Евгений Кузьменко Джерело: https://censor.net/ua/r3302841
Приглашаю всех присоединяйтесь!
Максимальный репост!
Чай, хороший ....
Люди хоть на НГ себе поесть купят, особенно те кому на самом деле этот надо.
Я уже 100 лет книги бумажные не читаю. Все через *****
Гильотина....
Короче, перпетуум-мобиле от зелёных......
Нафига этот цирк, когда цены растут на все???
Слава Нації !!!🇺🇦😎👍
ткаченкакультуру и здоровье, то направьте эти деньги непосредственно им, зачем эти прокладки в виде прививок?!
Федеральный судья в Луизиане цитирует заявление
@DrJBhattacharya
и соглашается с тем, что процитированные исследования подтверждают вывод, «что естественный иммунитет обеспечивает эквивалентную или лучшую защиту от тяжелой инфекции, чем иммунитет, создаваемый вакцинами COVID-19».
Lorenzo
@Lorenzo62752880
· 20h
Belgio: tribunale di Namur ordina il ritiro del super green pass entro 5 giorni per violazione del diritto comunitario. #NoGreenPass
кретин читать научись
я вот в 8 лет.
В усякому разі їх можна теоретично потім продати
ну или топите ими. если собачку ещё не продали.