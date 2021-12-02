Анонсированную Зеленским 1000 грн за вакцинацию можно будет потратить на покупку книг, - министр экономики Свириденко

После старта программы "Поддержка", в рамках которой вакцинированные украинцы получат 1 тыс. грн, выплату можно будет потратить на приобретение книг.

Об этом сообщила в Фейсбук глава Минэкономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Совсем скоро, с 19 декабря, стартует программа "Поддержка". Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку", - написала министр.

"Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов, проанализировали потери от карантина в книгоиздании, по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "єПідтримка", - добавила Свириденко.

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