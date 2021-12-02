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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупация Крыма
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Зеленский (16519) Крым (26016) Песков (1738) Россия (91225)

"Хотят посягнуть на российский регион": в Кремле восприняли заявление Зеленского по поводу оккупированного РФ Крыма как прямую угрозу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по теме возвращения Крыма являются прямой угрозой в адрес России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион".

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Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Киев, заявляя о необходимости переговоров с Москвой, одновременно предпринимает действия, которые делают такие контакты невозможными.

В качестве примера Песков привел настойчивые попытки Киева представить Россию стороной конфликта. "С другой стороны, они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны", - продолжил представитель Кремля.

"Они просто не выполняют Минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, закон о коренных народах, временном политическом устройстве", - пояснил Песков.

Накануне Зеленский, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу, заявил, что Украина не сможет остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.

Кремль выразил озабоченность риторикой Киева о решении проблемы Донбасса силовым путем. "Мы в целом видим достаточно агрессивную риторику со стороны украинских властей, мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения", - заявил Песков.

Он процитировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, о том, что у Украины сильная и мощная армия, и "если мы хотим возвратить Донбасс, давайте".

"Давайте что? - хотим мы спросить", - сказал Песков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
Дегенерат...
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02.12.2021 13:22
+36
российский регион ? А кто вы вообще , россияне ?
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02.12.2021 13:23
+32
Украсть присвоить Крым и кричать что это мое может только гопник Х#йло... эти пустозвоны ершики и прочие придворные Кремля пустое место.
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02.12.2021 13:35
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там не любил "евреев" еще кайзерок - обосрался, положил страну под откос и вякал с Нидерландов.
кстати - его маман лечил "еврей" - и получил потом даже вроде звание - "заслуженный ев.ей Германии" и спокойно свалил в Рузвельтщину.
вчера прочитал шо уровень жизни в Германии перед войной был как 3\4 американского..... думаю - шож ты наделал то - вместе с японцами пошел против Монстра(по экономике и ресурсам). нелогично же.
именно так, можно подумать что есть "судьба" - иногда х.з. зачем делаются вещи - шо их никто бы не сделал в здравом уме, как и Путин.
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03.12.2021 12:18 Ответить
Это точно.
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03.12.2021 12:20 Ответить
Шухер, Украина нападает на парашу....
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02.12.2021 15:18 Ответить
Крим це не російський регіон!!!
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02.12.2021 15:30 Ответить
Как тебе такое Блинкин ?
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02.12.2021 15:32 Ответить
Згадалось...дуже чітко показана кацапська сутність.
https://youtu.be/n-LIwyw2GDQ
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02.12.2021 15:36 Ответить
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02.12.2021 16:10 Ответить
КАЦАПАМ ЧИТАТИ УВАЖНО -
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02.12.2021 16:12 Ответить
СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ ОККУПАНТАМ!!!
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02.12.2021 16:13 Ответить
придурок, Италия уже давно проиграла Британии
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02.12.2021 19:26 Ответить
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02.12.2021 16:21 Ответить
а навіщо на патріотичному сайті потрібен касапський ворожий наратив "...Пєсков навів наполегливі спроби Києва уявити Росію стороною конфлікту"???
Це не уявлення, це - доконаний факт!
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02.12.2021 16:22 Ответить
"З іншого боку, вони роблять так, що якісь переговори з Росією є неможливими"- тобто кацап хоче, щоб з ним говорили як з аристократом, коли він сам є сином вокзальної повії? Наївний телепень)
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02.12.2021 16:43 Ответить
Самі повернуться, коли "нарід" від моря суцільним забором відріжуть
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02.12.2021 18:16 Ответить
Варіант. гундяй їде в Україну ну щоб почитати якусь хрень чи ще щось. І тут на грунті деяких заворушень за московський каганат впрягеться кацопостанський каганат. Так що треба гострити леза
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02.12.2021 22:27 Ответить
В Одессу на пляж, потом Крым вернем по дороге домой ))
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06.12.2021 16:57 Ответить
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