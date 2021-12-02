"Хотят посягнуть на российский регион": в Кремле восприняли заявление Зеленского по поводу оккупированного РФ Крыма как прямую угрозу
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Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского по теме возвращения Крыма являются прямой угрозой в адрес России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, конечно же, анализируем высказывания президента Зеленского. Взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что, например, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, "подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион".
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Киев, заявляя о необходимости переговоров с Москвой, одновременно предпринимает действия, которые делают такие контакты невозможными.
В качестве примера Песков привел настойчивые попытки Киева представить Россию стороной конфликта. "С другой стороны, они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны", - продолжил представитель Кремля.
"Они просто не выполняют Минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду Париж и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, закон о коренных народах, временном политическом устройстве", - пояснил Песков.
Накануне Зеленский, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу, заявил, что Украина не сможет остановить войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией.
Кремль выразил озабоченность риторикой Киева о решении проблемы Донбасса силовым путем. "Мы в целом видим достаточно агрессивную риторику со стороны украинских властей, мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения", - заявил Песков.
Он процитировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, о том, что у Украины сильная и мощная армия, и "если мы хотим возвратить Донбасс, давайте".
"Давайте что? - хотим мы спросить", - сказал Песков.
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кстати - его маман лечил "еврей" - и получил потом даже вроде звание - "заслуженный ев.ей Германии" и спокойно свалил в Рузвельтщину.
вчера прочитал шо уровень жизни в Германии перед войной был как 3\4 американского..... думаю - шож ты наделал то - вместе с японцами пошел против Монстра(по экономике и ресурсам). нелогично же.
именно так, можно подумать что есть "судьба" - иногда х.з. зачем делаются вещи - шо их никто бы не сделал в здравом уме, как и Путин.
https://youtu.be/n-LIwyw2GDQ
Це не уявлення, це - доконаний факт!